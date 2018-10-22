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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (8343) экстрадиция (397) Тумгоев (16)

 В Киеве Нацполиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева по подозрению в разбое и убийстве. ВИДЕО

Сегодня около 12 часов полиция задержала гражданина РФ, уроженца республики Ингушетия Салмана Сайнароева.

Как сообщает Цензор.НЕТ на Zaborona.com, об этом заявила адвокат задержанного Злата Симоненко.

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По ее словам адвоката, Сайнароева посадили в микроавтобус и увезли в полицию. Это второе задержание Сайнароева. Во время первого ему сообщили, что он является свидетелем в уголовном деле. Сейчас, Сайнароев утверждает, что полицейские заявили ему об отправленном письме, в котором говорится о предъявленном подозрении.

Адвокат утверждает, что письмо не приходило.

Салмана Сайнароева обвиняют в разбое и умышленном убийстве. По данным Zaborona.com, речь идет об ограблении ювелирного магазина 12 августа 2018 года в Киеве.

Сайнароев принимал участие в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Именно в этом батальоне воевал Тимур Тумгоев, которого 12 сентября 2018 года ГПУ экстрадировала в РФ по запросу ФСБ. По информации издания, Сайнароев дружил с Тумгоевым и публично поддерживал его. Кроме того, Сайнароев входит в состав переговорной группы, которая учавствует в раследовании экстрадиции Тумгоева.

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Источник: https://censor.net.ua/v3092714
 
   
 Топ комментарии
 
Очередная охота на патриотов и добровольцев.
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просто СБУ позорно сотрудничает со спецслужбой страны-агрессора - с ФСБ
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Напомнить вам про дело на Михо, вышки Бойко, Розенблата и т.д.
Докажут - это нонсенс при этих чинушах.......
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Очередная охота на патриотов и добровольцев.
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просто СБУ позорно сотрудничает со спецслужбой страны-агрессора - с ФСБ
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Не кажіть. Мало того шо тарифи захмарні то вже і вбить нікого не можна. Суки шакаладні. Такого не було навіть при януковачі.
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В Киеве Нацполиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева по подозрению в разбое и убийстве - Цензор.НЕТ 7685Дмитро Корчинський
2 год ·

Знову заарештований Сайнароєв Салман з батальйону Шейха Мансура.
Зодва тижні тому його вже арештовували, але відпустили, позаяк визнали непричетним до злочину, який на нього намагалися навісити.
Тоді, під час арешту, прліціянти конфіскували в нього кілька тисяч доларів.

Він попросив їх повернути, звернувся до поліції з відповідною заявою, після чого поліціянти одразу вирішили, що він таки злочинець і знову заарештували його.
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Это всего лишь слова.. И сам Корчинский, насколько мне известно не бедствует!
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Карманные деньги --несколько тыс. долл. В Ингушетии так же легко зарабатывается? И его только патриотизм и забота об Украине держит здесь?
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А чего ты чужие деньги считаешь?
Тебе какая разница?
Ты хоть на передке был, что в эту сторону вообще тявкаешь?
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Он там был. И защищал Украину.
А ты был?
Или крысятничаешь по тылам?
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Чем он сейчас занимается, как зарабатывает на жизнь в Киеве?Почему меня не обвиняют в грабеже , убийстве, бандитизме? Предыдущий героизм(если был таковой ) не оправдывает последующих преступлений...
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Петр Диброва - я с вами полностью согласен. Очень хорошие вопросы.
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Сейчас его жертвой режима сделают и героем.
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Если докажут что виновен то должен отвечать за содеянное невзирая на заслуги.
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Напомнить вам про дело на Михо, вышки Бойко, Розенблата и т.д.
Докажут - это нонсенс при этих чинушах.......
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Що ще можно очікувати від влади бариг і здирників!
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Сепаров на передке убивал? Преступник......
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Что за бред. У нас десятки тысяч людей воевали, но не совершают такого. Их кто-то трогает?
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У нас же, если был на фронте (неважно что там делал) - то это индульгенция от правосудия и уголовной ответственности.
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та неужели???? прямо вот так вот никого из атошников вообще не наказывают???? Надо же...
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за что задерживать?... В Киеве Нацполиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева по подозрению в разбое и убийстве - Цензор.НЕТ 9117 всего-то одного барыгу привалил... В Киеве Нацполиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева по подозрению в разбое и убийстве - Цензор.НЕТ 6351 наверняка тот сепаром был и говорил всяко нехорошее о европейском векторе и прочее подрывное...ну как таких в живых оставлять...
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Якщо навіть Боєць завалив якого бізнесмена- участь в АТО має давати Герою індульгенцію від відповідальності за правопорушення.
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ні, у атошників нема ніяких індульгенцій, вони є у ахметова, колеснікова, фірташа, мураєва, бойко, шуфрича, медведчука, добкіна, кернеса та їх холуїв
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Вже навіть добровольцю і вбити не можна нікого ні пограбувати. Хіба за це воювали щоб не можна було нікого вбити? ..Сукабля, шакаладний зовсім абарзєл. Скільки вже терпіти? І це в той час коли Ахмєтав не сидить і тарифи на гас генацидні. Дограються бариги шо народ змете антинародну банду на майдані. Тільки б трусів достьатньо і своєчасно підвезли.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Киеве Нацполиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева по подозрению в разбое и убийстве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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