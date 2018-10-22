 В Киеве Нацполиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева по подозрению в разбое и убийстве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ на Zaborona.com, об этом заявила адвокат задержанного Злата Симоненко.
По ее словам адвоката, Сайнароева посадили в микроавтобус и увезли в полицию. Это второе задержание Сайнароева. Во время первого ему сообщили, что он является свидетелем в уголовном деле. Сейчас, Сайнароев утверждает, что полицейские заявили ему об отправленном письме, в котором говорится о предъявленном подозрении.
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Адвокат утверждает, что письмо не приходило.
Салмана Сайнароева обвиняют в разбое и умышленном убийстве. По данным Zaborona.com, речь идет об ограблении ювелирного магазина 12 августа 2018 года в Киеве.
Сайнароев принимал участие в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Именно в этом батальоне воевал Тимур Тумгоев, которого 12 сентября 2018 года ГПУ экстрадировала в РФ по запросу ФСБ. По информации издания, Сайнароев дружил с Тумгоевым и публично поддерживал его. Кроме того, Сайнароев входит в состав переговорной группы, которая учавствует в раследовании экстрадиции Тумгоева.
2 год ·
Знову заарештований Сайнароєв Салман з батальйону Шейха Мансура.
Зодва тижні тому його вже арештовували, але відпустили, позаяк визнали непричетним до злочину, який на нього намагалися навісити.
Тоді, під час арешту, прліціянти конфіскували в нього кілька тисяч доларів.
Він попросив їх повернути, звернувся до поліції з відповідною заявою, після чого поліціянти одразу вирішили, що він таки злочинець і знову заарештували його.
Тебе какая разница?
Ты хоть на передке был, что в эту сторону вообще тявкаешь?
А ты был?
Или крысятничаешь по тылам?
Докажут - это нонсенс при этих чинушах.......