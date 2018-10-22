 85 лет назад член ОУН Лемик убил энкаведиста Майлова, благодаря чему весь мир узнал о Голодоморе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, этой теме посвящен очередной выпуск передачи "Историческая правда".

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Организация Украинских Националистов в июне 1933 года решила привлечь внимание мирового сообщества к трагедии, которая происходит в Украине. Принято решение осуществить покушение на советского дипломатического представителя во Львове. Однако этот акт не должен был быть похож на другие. После успешного выполнения исполнитель должен был остаться на месте и сдаться в руки полиции, чтобы впоследствии на судебном процессе осудить действия советской власти против украинского народа.

21 октября 1933 года, когда на Большой Украине свирепствовал Голодомор, организованный советской властью, Николай Лемик совершил покушение на начальника канцелярии советского консульства во Львове Андрея (Алексея) Майлова. По плану жертвой должен был стать советский вице-консул Михаил Голуб, однако в день покушения прием вел Майлов, что было только на руку ОУН, так как Майлов по рангу был выше вице-консула, а также был сотрудником спецслужб.

Перед выстрелом Лемик сказал советскому дипломату: "Это тебе за замученных украинских крестьян".

Убийство советского дипломата было настолько резонансным, что ОУН добилась своего - суд над Лемиком привлек внимание Европы. Западноевропейская и американская пресса писали о совершенном акте как "выстрел в защиту миллионов".

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Львовский суд, который состоялся в октябре-ноябре 1933 года, приговорил Лемика к смертной казни. Через некоторое время смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

На свободу Лемик вышел в начале войны, осенью 1939 года, когда немецкая авиация начала бомбить польские города, в том числе тюрьму в Седльце. После многодневных скитаний и болезни он попал в Краков и снова на нелегальном положении присоединился к национально-освободительной борьбе украинцев. В 1941-м он стал одним из организаторов походных групп ОУН и их деятельности в Украине. Погиб легендарный мститель от рук нацистов в октябре 1941 года. Он был арестован гестапо и расстрелян в Миргороде.