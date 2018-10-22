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Все про:Голодомор (810) история (1536) ОУН (136)

 85 лет назад член ОУН Лемик убил энкаведиста Майлова, благодаря чему весь мир узнал о Голодоморе. ВИДЕО

85 лет назад, когда на украинских землях во всю свирепствовал организованный советской властью Голодомор, ОУН совершила убийство на начальника канцелярии советского консульства во Львове. Благодаря этому весь мир узнал о Голодомре в Украине, организованном советской властью.

Как информирует Цензор.НЕТ, этой теме посвящен очередной выпуск передачи "Историческая правда".

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Организация Украинских Националистов в июне 1933 года решила привлечь внимание мирового сообщества к трагедии, которая происходит в Украине. Принято решение осуществить покушение на советского дипломатического представителя во Львове. Однако этот акт не должен был быть похож на другие. После успешного выполнения исполнитель должен был остаться на месте и сдаться в руки полиции, чтобы впоследствии на судебном процессе осудить действия советской власти против украинского народа.

21 октября 1933 года, когда на Большой Украине свирепствовал Голодомор, организованный советской властью, Николай Лемик совершил покушение на начальника канцелярии советского консульства во Львове Андрея (Алексея) Майлова. По плану жертвой должен был стать советский вице-консул Михаил Голуб, однако в день покушения прием вел Майлов, что было только на руку ОУН, так как Майлов по рангу был выше вице-консула, а также был сотрудником спецслужб.

Перед выстрелом Лемик сказал советскому дипломату: "Это тебе за замученных украинских крестьян".

Убийство советского дипломата было настолько резонансным, что ОУН добилась своего - суд над Лемиком привлек внимание Европы. Западноевропейская и американская пресса писали о совершенном акте как "выстрел в защиту миллионов".

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Львовский суд, который состоялся в октябре-ноябре 1933 года, приговорил Лемика к смертной казни. Через некоторое время смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

На свободу Лемик вышел в начале войны, осенью 1939 года, когда немецкая авиация начала бомбить польские города, в том числе тюрьму в Седльце. После многодневных скитаний и болезни он попал в Краков и снова на нелегальном положении присоединился к национально-освободительной борьбе украинцев. В 1941-м он стал одним из организаторов походных групп ОУН и их деятельности в Украине. Погиб легендарный мститель от рук нацистов в октябре 1941 года. Он был арестован гестапо и расстрелян в Миргороде.

Источник: https://censor.net.ua/v3092693
 
   
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Перевелись оуновцы... Агента лолиту - слабо ?
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а самому?Ждёшь Панина? Скандалист и гомосексуалист Панин: "Меня никогда не посадят, я любимый артист Путина!": «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко».
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Еще проще закрыит его фабрику. Но рашка этого не делает. Почему ?
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Может быть потому, что она два года как не работает?
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А чего суетишься как вошь на гребешке ? Это же коррупционер.Все знают. Чего его защищать ?
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И почему кто-то должен сделать это вместо тебя?
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И он не собирается, ему просто надо было выкрикнуть Лолита (опять без ДОР)...
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Я не националист. Я лишь скромный кормчий.
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Именно это дело и прославило Бандеру, именно тогда Сталин дал поручение его травить.
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Пользоваться надо ими, как презервативом....и западом и востоком...
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Тот самый случай, когда тероризм - единственный способ донести информацию до заплывшего жиром Запада.
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Хотя это даже не терроризм, а targeted killing - более цивилизованный "хирургический" метод (ибо не страдают невиновные люди).
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С чего вдруг это терроризм? По такой "логике" участники покушений на всяких руководителей вермахта, да и вообще члены партизанских движений, тоже террористы получается.
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так оно и біло і є
по законам ООН
люди не в форме есть бандиті не попадающие ни под какие конвенции
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Вы все перепутали. Терроризм - действия, создающие угрозу большому числу лиц, а персональное убийство одного - это всего лишь убийство одного.
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Настораживает что он за убийство дипломата отсидел только 6 лет .В те времена за такое по любому расстреливали .
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На свободу Лемик вышел в начале войны, осенью 1939 года, когда немецкая авиация начала бомбить польские города, в том числе тюрьму в Седльце.


Львов не был тогда советским. Лемик убил советского консула в Польше.
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Його ОУН спеціально обрало бо йому було 18 років і за законами Речі Посполітої він був неповнолітнім (до 21 р.) тому його не могли засудити до смертної кари (в СРСР тоді розстрілювали з 12 років у Пльщі лише з 21) . Засудили на довічне ув*язнення .У 1939 р. німці напали на Польщу разом із СРСР і Миколі Лемику вдалося втекти з в'язниці. Але у 1941 р. у Миргороді Миколу Лемика розстріляли вже гестаповці.. Він стиг одружитися з Любою Возняк. Вона працювала на підпільній радіостанції "Вільна Україна", та отримала в СРСР 25 років ув'язнення.
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З початком 2-ї світ. війни Любов Возняк за завданням ОУН працювала в Кременчуці, Полтаві, Києві, Харкові, після повернення в Галичину - на підпіл. радіостанції УПА «Афродита» (побл. м. Стрий Львів. обл.). 1946 заарешт. органами НКВС у Львові, 1947 засудж. до смерт. кари, яку згодом було замінено 25-річ. ув'язненням. Покарання відбувала у таборах Мордовії (РФ). Писала і поширювала серед в'язнів листівки, в яких закликала не ділити українців на «західняків» і «східняків», відмовитися від співпраці з тюрем. адміністрацією. У 1956 р. була звільнена, проживала у м. Таганрог Ростов. обл. та м. Анжеро-Судженськ Кемеров. обл. (обидва - РФ), де перебували на засланні її батько та сестра Одарка (дружина В. Бандери). Від 1964 - у м. Горлівка (Донец. обл.), від 1968 - в Івано-Франківську. Брала активну участь у правозахис. русі 1960- 90-х рр. поряд з В. Чорноволом, Б. Ребриком, О. Попович, О. Заливахою, В. Морозом, В. Долішнім, В. Романюком, З. Красівським, Б. Антоненком-Давидовичем, І. Дзюбою.
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Це дуже круто, пишаюсь нашою історією
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Рішення про здійснення замаху на представника СРСР у Львові було ухвалене на берлінській конференції ПУН з членами Краєвої Екзекутиви ОУН 3 червня 1933 року... На цій же конференції Степана Бандеру призначено провідником Краєвої Екзекутиви ОУН, тому виконання покладалося безпосередньо на нього
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щас та же ситуация
Западніе лидері делают вид что не знают о Геноциде а рядовіе жители реально не знают
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Варфоломей об украинской автокефалии: РПЦ согласится с нами, у них нет другого выхода

https://charter97.org/ru/news/2018/10/22/309954/
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Слава Героям України!!! Велика пошана нашім воїнам!!!
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Треба цей матеріал розіслати нашім "реформаторам", депутатам і особливо у Кабмін і НКРУ..
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Есть и у нашего Героя достойный последователь. И опять этот подвиг Мевлют Алтын-таш совершил за убийство парашей мирного населения (на этот раз в Сирии). И тоже отдал за это правое дело свою жизнь.

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Лемиків у нас і тепер багато...Просто немає кому "вибрати його і сказати"..
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Цензор.НЕТВидеоОбщество85 лет назад член ОУН Лемик убил энкаведиста Майлова, благодаря чему весь мир узнал о Голодоморе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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