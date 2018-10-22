 "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.
Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом Президент заметил:
"А больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - добавил Глава государства.
Он также напомнил, что решение правительства о повышении цены на газ имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.
Петро, так ти шо робив в уряді Азарова в 2010-2013 рр. ? Чи то не ти ? У Хуйла В.В. десять двійників і у тебе теж???
Лицемірне брехло ти Петро.....
Мендель Хатаєвич, провідний організатор голодомору в Україні 1932-1933 рр., прадід прем'єра міністра Володимира Гройсмана.
Я розумію, що всі олфгархи, які жили за рахунок бюджеиу та схем за кордоном, лазейка закрита, ось і виють. Та деякі обіцяють гори людям. А де взяти ті гори, як їх немає. Питання Ахметов? Так хто йому дозволив покрасти заводи та шахти через приватизацію, коли це було?
А хто керує такими областями як Одеська, Днепропетровська, Миколаївська, Запорізська, Харківська? Понятно+ що постійно риги, і весь бюджет по децентралізації там. Но їм краще стрілочки перевести на товстого Петю та Гройсмана. Головне до кормушки, а там знову схеми, та трата тих золотовалютних резервів, які цей ненависний Петя зібрав за час війни.
1 Військовий стан під час війни
2Повна націоналізація
3 Розстріл корупціонерів , себе в т.ч.(скоро буде)
І усі економічні питання Країни були б вирішені... а ви все валите на людей, половина яких звалює в цивілізовані Країни, інша половина(старші люди) не переживе зими