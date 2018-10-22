EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  9134  209
Все про:Газ (8938) МВФ (2592) Порошенко (15625) Тарифы на газ (80)

 "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

Продолжение сотрудничества с МВФ позволяет Украине сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.

...

Читайте также: В 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман

Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом Президент заметил:

"А больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - добавил Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

Он также напомнил, что решение правительства о повышении цены на газ имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/v3092687
 
   
 Топ комментарии
 
"$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах"
Хотелось бы подробнее узнать о главе Министерства экономического развития и торговли финансов при Януковиче.
 показать весь комментарий
 
"$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6421 До слез. Этот "правдоборец" невылазно 20 лет во власти. Хрен выгонишь. Это он сам себе претензии высказывает или как?
 показать весь комментарий
 
А Петр Алексеевич типа был ни при чем?

З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ

23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[35]
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Ахахахахаххаха
Петро, так ти шо робив в уряді Азарова в 2010-2013 рр. ? Чи то не ти ? У Хуйла В.В. десять двійників і у тебе теж???
Лицемірне брехло ти Петро.....
 показать весь комментарий
 
 
так же будут говорить через 5-10 лет о нынешней власти.
 показать весь комментарий
 
А 46 миллионов долларов премии сопляку Коболеву ни за что, это чье наследие, если не секрет?
 показать весь комментарий
 
 
Як красиво сказав! Але чому лише на 23% піднімає? Чому не на 123%?? Народ просіть брать з нєго усє 123 процентоф!!! Я завтрась усьо з кишиньов повитяхую і однєсу Адміністрації Гройсмана - бєрі Вовка, нам для вас, нащадків твого прадіда Менделя Хатаєвича нічого не шкода.
 показать весь комментарий
 
"$54 мільярди - ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли нинішні "правдоборці" в 2007-2013 роках", - Порошенко - Цензор.НЕТ 683

Мендель Хатаєвич, провідний організатор голодомору в Україні 1932-1933 рр., прадід прем'єра міністра Володимира Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
 
Брали все, и Пэтя брал и берет. Только есть большая разница с Пэтей - никто не обдирал народ - даже нищих пенсионеров, чтобы отдать долги. А Пэтя самый умный, точнее самый наглый хитро...опый барыга решил долги содрать с народа...................................
 показать весь комментарий
 
 
Ось так. Накинулись на Президента. Мішає вам красти та спустити державу під московитів. Залили весь контент, що він бів міністром єкономіки при овощі. Так, що міністр єкономіки брав кредити? Покажіть хоть один. А брали кредити популісти, які потратили гроші на "обіщалки", тіпа дешевий газ, дешевий долар. Ось його дешевизна, коли перекладають із кармана в карман, як шуллєри. А працював в банку, що щось знецінилось, чи щось украв?
Я розумію, що всі олфгархи, які жили за рахунок бюджеиу та схем за кордоном, лазейка закрита, ось і виють. Та деякі обіцяють гори людям. А де взяти ті гори, як їх немає. Питання Ахметов? Так хто йому дозволив покрасти заводи та шахти через приватизацію, коли це було?
А хто керує такими областями як Одеська, Днепропетровська, Миколаївська, Запорізська, Харківська? Понятно+ що постійно риги, і весь бюджет по децентралізації там. Но їм краще стрілочки перевести на товстого Петю та Гройсмана. Головне до кормушки, а там знову схеми, та трата тих золотовалютних резервів, які цей ненависний Петя зібрав за час війни.
 показать весь комментарий
 
Алкаш ти іпаний. Даю безкоштовну пораду виходу з ситуації.
1 Військовий стан під час війни
2Повна націоналізація
3 Розстріл корупціонерів , себе в т.ч.(скоро буде)
І усі економічні питання Країни були б вирішені... а ви все валите на людей, половина яких звалює в цивілізовані Країни, інша половина(старші люди) не переживе зими
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх