 "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.

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Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом Президент заметил:

"А больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - добавил Глава государства.

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Он также напомнил, что решение правительства о повышении цены на газ имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

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