EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  3417  104
Все про:Газ (8938) Нафтогаз (2566) Коболев (260) Тарифы на газ (80)

 Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что несмотря на недавнее повышение, цена на газ в Украине не является европейской рыночной.

Об этом он сказал во время брифинга 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

...
"Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло... цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в Украине", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик

Коболев добавил, что "Нафтогаз" приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с МВФ, обслуживания внешних долгов.

Глава "Нафтогаза" добавил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Источник: https://censor.net.ua/v3092675
 
 
 Топ комментарии
 
это зарплата у тебя нерыночная...чучело где ты этот рынок газа видишь если нафтогаз монополист
 показать весь комментарий
 
Мне одному пришла в голову эта неприятная аналогия?
Монополист "Газпром" терроризировал и доил Украину и Европу...
Монополист "Нафтогаз" точно также терроризирует украинцев...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
////" Наше місто" (цитата)
"С 1 ноября правительство Украины повышает цену на газ на 23,5%, пишет Интерфакс-Украина.Согласно принятому постановлению цена газа с 1 ноября 2018 года составит 8,550 грн за кубометр.
Следующее повышение ожидает горожан с 1 апреля 2019 года, предполагается установить 10,1 грн за куб. метр. И с 1 октября 2019 года - 14,00 грн за кубометр.
Поскольку в себестоимости отопления и подачи горячей воды около 80% занимает газ, то тепло также подорожает - ориентировочно на 16,4%.
 показать весь комментарий
 
уж лучше дефолт и газ по НАШЕЙ цене..
и страна омолодится...
а то, так и будут еще 30 лет в узде держать эти Гнойсманы, Коболи и прочая шваль!
 показать весь комментарий
 
посмотрите на эти рожи!!! нах., им наши проблемы???
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНесмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх