 Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Коболев добавил, что "Нафтогаз" приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с МВФ, обслуживания внешних долгов.
Глава "Нафтогаза" добавил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ.
Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.
"С 1 ноября правительство Украины повышает цену на газ на 23,5%, пишет Интерфакс-Украина.Согласно принятому постановлению цена газа с 1 ноября 2018 года составит 8,550 грн за кубометр.
Следующее повышение ожидает горожан с 1 апреля 2019 года, предполагается установить 10,1 грн за куб. метр. И с 1 октября 2019 года - 14,00 грн за кубометр.
Поскольку в себестоимости отопления и подачи горячей воды около 80% занимает газ, то тепло также подорожает - ориентировочно на 16,4%.
и страна омолодится...
а то, так и будут еще 30 лет в узде держать эти Гнойсманы, Коболи и прочая шваль!