 Завтра состоится премьера фильма "Черный козак" по мотивам сказки Сашка Лирника. ВИДЕО

Как отмечает Цензор.НЕТ, фильм снят без финансовой поддержки государства и крупных инвесторов, поэтому создатели называют картину первым народным фильмом. Съемки фильма продолжались десять лет.
Выходит под эгидой благотворительного Фонда Дэвида Линча в Восточной Европе.
В основе истории - мистический сюжет сказочника Сашка Лирника и саундтрек от "ДахиБрахи" и "Пиккардийской терции". Производством занимались общественная инициатива "Толока Легендзине" и киностудия "Мальва".
Перед началом показа состоится короткая встреча с режиссером фильма Владом Чабанюком и актерами Василием Середенко и Мариной Юрчак, исполнившими главные роли в ленте.
В фильме также снимались Игорь Пелых (одна из последних ролей перед трагической гибелью), братья Капрановы, Андрей Середа, основатель групп "Гуляйгород" и "Чорноморці" Сергей Постольников, американская кинорежиссер-документалист Наоми Умань и другие известные деятели культуры и искусства
Ведущие мероприятия - украинские писатели и общественные деятели Братья Капрановы. Планируется прямое включение и интерактив культового американского режиссера Дэвида Линча, во время которого он пообщается с журналистами.
Сюжет фильма:
События происходят в 17 веке. Красавице Ганне от мужа, ушедшего на войну, остаются лишь перстень, сабля и дочь. Ганна отказывает многочисленным женихам, самостоятельно ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Но вдруг начинают происходить странные вещи. По ночам кто-то приходит к усадьбе и выполняет самую тяжелую работу: пашет поле, чинит ворота... Гадалка дает Ганне заколдованное яйцо, способное сделать ее невидимой и узнать, кто приходит к ней ночью. И увидела Ганна Черного Козака, проклятого не видать солнечного света.
Кинотеатр MULTIPLEX в РЦ Блокбастер (метро Почайна).
23 октября, вторник, 18:00.
Широкий показ фильма в кинотеатрах страны стартует с 25 октября.
Я как-то недавно говорил ведь - если копнуть украинский фольклор/мистику/демонологию, то можно снимать не менее жуткие фильмы, чем японский и южнокорейский хоррор (кстати, те же потерчата - практически аналог призраков мёртвых девочек, которые массово перешли из архаичного японского фольклора в J-horror).
А насчёт более инфернальных персонажей - тех же мавок вспомним, сзади выглядят особо брутально. Или Чугайстера...
*включил песню культовой в своём жанре харьковской команды*
Nokturnal Mortum - Смерековий Дід
Nokturnal Mortum - Смерековий Дід - Live@Monteray, Kiev [24.06.2017]
Стогне темний ліс, скрипить зубами
Не сплять старі гори, виють вовками
Забуті пісні там знов співають
Сльози п'ють, жалю там не знають
Йде лісом сивий дід, дерева ламає
Йде дуже злий на світ, мавок шукає
Стій! Не дихай! Сиди тихо-тихо!
Мовчи! Не кричи! Не буди лихо!
Лихо сховане за піч
Сидить, як сич
Регоче в темній ночі
Шкоди хороводи
Прийде журба-негода
Врода в'яне й насолода
Рогатий місяць клич
Здобич возвелич
Охоче про судьбу пророче
Привиди-сновиди
Суть пасуть, біду несуть
За обрій, за овиди
Гей, дід з міхом бід!
Всім цей світ остогид
Але дарунків не давай
Зав'яжи чувал як слід!