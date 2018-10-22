 Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, на брифинге в понедельник глава киевского управления СБУ Олег Валендюк показал видео, якобы снятое 25 сентября 2018 года, на котором Нагорный рассказывает о факте своей вербовке и поставленных ему задачах.

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Вербовка произошла еще в 2014 году, когда его задержали в Москве на Марше мира. "Они мне сказали: сможешь ли ты возглавить политическую силу, создать структуру, и которую возглавишь", - заявил Нагорный на записи, которая есть в распоряжении СБУ. По его словам, ФСБ гарантировала ему любую посильную помощь для этого.

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"Я и в администрации был, и в Госдуме, и на Лубянке был", - рассказал он своему собеседнику.

Дальше Нагорный перечисляет пункты, которые должна была иметь эта политическая сила. Это внеблоковый статус Украины, вступление в Евросоюз только вместе с Россией, государственный статус русского языка.

Напомним, в начале октября стало известно, что бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и сейчас находится в следственном изоляторе.