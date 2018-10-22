EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1729  7
Все про:СБУ (12913) ФСБ (1274) Нагорный Тимофей (1)

 Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

Бывший супруг украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный был завербован ФСБ России и по заданию кураторов должен был создать пророссийскую партию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, на брифинге в понедельник глава киевского управления СБУ Олег Валендюк показал видео, якобы снятое 25 сентября 2018 года, на котором Нагорный рассказывает о факте своей вербовке и поставленных ему задачах.

...
Вербовка произошла еще в 2014 году, когда его задержали в Москве на Марше мира. "Они мне сказали: сможешь ли ты возглавить политическую силу, создать структуру, и которую возглавишь", - заявил Нагорный на записи, которая есть в распоряжении СБУ. По его словам, ФСБ гарантировала ему любую посильную помощь для этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CБУ разоблачила экс-замглавы Высшего Хозсуда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР". ФОТО

"Я и в администрации был, и в Госдуме, и на Лубянке был", - рассказал он своему собеседнику.

Дальше Нагорный перечисляет пункты, которые должна была иметь эта политическая сила. Это внеблоковый статус Украины, вступление в Евросоюз только вместе с Россией, государственный статус русского языка.

Напомним, в начале октября стало известно, что бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и сейчас находится в следственном изоляторе.

Источник: https://censor.net.ua/v3092609
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Да ладно.А кто же тогда у нас в Раде сидит?
 показать весь комментарий
 
 
http://kievvlast.com.ua/base/dose-_valendjuk_oleg_sergeevich37617 реально жесть, тот кто давно должен быть люстрирован и кого Пшенка награждал за борьбу с Майданом, сейчас - "борется" с шпионами в СБУ.
 показать весь комментарий
 
А Украинский выбор - проамериканская????)))))
 показать весь комментарий
 
 
такое впечатление, шо нашим особистам троллинг в Кремле пишут))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
 показать весь комментарий
 
Еще одну？
Та не перегибайте. Создайте хоть одну без лаптеногого смрада
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх