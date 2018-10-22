 "В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!" - Макаревич записал песню в ответ на слова Путина о попадании россиян в рай. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою песню Макаревич опубликовал на своей странице в соцсети. В тексте песни присутствует ненормативная лексика.
Текст песни Макаревича о Путине:
"На форуме вчера без злобы, без апломба
Нам главный рассказал, красавец, молодец,
В загашнике у нас лежит такая бомба,
Что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!
Но это не беда, нас с вами ждет награда
На кой нам этот мир, коль наступает край?
Потухнут без следа все 9 миллиардов,
А мы до одного прямой дорогой в рай!
Я сам на этот рай давно имею виды.
Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,
Но есть один нюанс – туда летят шахиды,
А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"
Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,
А то дойдет до драк, кто будет отвечать?
Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,
Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.
Бегу, смотрю за мной другие припустили,
Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,
У самого стола архангела скрутили,
На выход отвели и дали п#здюлей…"
(Поц (идиш פּאָץ - половой член) - в русском языке сленговое слово,).
Идиот.
Как и почему появился мат в русском языке? Почему другие языки обходятся без него? Очевидно потому, что при развитии цивилизации, с улучшением благосостояния граждан в подавляющем большинстве стран нашей планеты необходимость в мате естественно отпала? Россия уникальна тем, что в ней этих улучшений так и не наступило, и мат в ней остался в девственной, первобытной его форме… Не случайно, что ни один великий русский писатель и поэт не обошел это явление стороной.
Пережить СССР, Перестройку, царствие Х-ла - и не сломаться - не эмигрировать....
Таких людей мало, очень мало.....
- нет Вова, сказал в рай, значит в рай!
Браво!
А вот Шевчук молчит и уже давно.
Еще до войны "архангелами" стали называть тех ментов и нквд-ешников, которые арестовывали сначала бандитов, а во время репрессий - обвиненных по политическим мотивам, а также занимались их конвоированием и охраной. Даже в фильме "Место встречи" (4 серия) Шарапов репетирует роль засланного казачка и произносит фразу: а на следующий день ко мне архангелы нагрянули...... У Макара архангелЫ у стола - это фсб-ешники, охраняющие плешивую ботоксную карлу.....
Не хватало миру религиозных фанатиков с наградой за убийства в 72 девственицы, теперь появились новые, да и еще с ядерной дубиной.
Это пипец какой то...