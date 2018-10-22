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Все про:Макаревич (83) Путин (24308) ядерное оружие (570)

 "В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!" - Макаревич записал песню в ответ на слова Путина о попадании россиян в рай. ВИДЕО

Известный российский музыкант Андрей Макаревич написал новую песню после недавнего выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением о том, что в случае ядерной войны все россияне попадут в рай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою песню Макаревич опубликовал на своей странице в соцсети. В тексте песни присутствует ненормативная лексика.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

Текст песни Макаревича о Путине:

"На форуме вчера без злобы, без апломба
Нам главный рассказал, красавец, молодец,
В загашнике у нас лежит такая бомба,
Что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда
На кой нам этот мир, коль наступает край?
Потухнут без следа все 9 миллиардов,
А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.
Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,
Но есть один нюанс – туда летят шахиды,
А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,
А то дойдет до драк, кто будет отвечать?
Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,
Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,
Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,
У самого стола архангела скрутили,
На выход отвели и дали п#здюлей…"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3092589
 
   
 Топ комментарии
 
Макар даже проматерился. Очевидно, достало.
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Макар даже проматерился. Очевидно, достало.
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Там много кого достало , но большинство сидят и это всё потихоньку хавают, боясь открыть свой рот. А вот Макар - красава!!!
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Уральские Пельмени, тоже на куйла бочку катят, но осторожно...
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- Вы, Владим Владимыч, конечно поц, но в лучшем смысле этого слова.
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Ну ты б поинтересовался , что такое поц - перед тем как писать на Макара такие слова.
(Поц (идиш ‏פּאָץ‏‎ - половой член) - в русском языке сленговое слово,).
Идиот.
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И при чем тут Макаревич? Он разве Владимир? Он Андрей!
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Приношу извинения. Прочиталось как вроде на Вадимыча покатилась бочка.Ещё раз сори.
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Лингвистами уже давно было подсчитано, что такого количества ругательств, как в русском, нет ни в одном другом языке на планете!
Как и почему появился мат в русском языке? Почему другие языки обходятся без него? Очевидно потому, что при развитии цивилизации, с улучшением благосостояния граждан в подавляющем большинстве стран нашей планеты необходимость в мате естественно отпала? Россия уникальна тем, что в ней этих улучшений так и не наступило, и мат в ней остался в девственной, первобытной его форме… Не случайно, что ни один великий русский писатель и поэт не обошел это явление стороной.
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П-ц уважуха мужику!
Пережить СССР, Перестройку, царствие Х-ла - и не сломаться - не эмигрировать....
Таких людей мало, очень мало.....
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про ключи однозначно, но там и с чемоданчиком вопрос. Как бы чемоданчик то есть, но работает ли кнопочка да и полетит ли тот хлам, а не бахнет прямо в шахте посреди тайги
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Браво, Макар! Я думаю, что Владимиру Семёновичу тоже бы понравилось. Очень похоже на его стиль.
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Проравло Макара не по децки. Молодец!
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У Макара песни со смыслом. В отличае от песен некоторых политиков.
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По преданиям, когда-нибудь дьявол раскается и будет прощен. И, как блудный сын, будет прощен и обретет ангельские крылья и возвратится в Рай. Но это дьявол. А про нарассеян ничего не сказано, тем более про гундяевскую секту.
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- ребята, может в Гаагу?
- нет Вова, сказал в рай, значит в рай!
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безумно талантливый, смелый и честный человек. Вот только из-за таких я ещё не бью сразу в табло заслышав росийскую речь с характерным ааканьем....
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розумієте,як виявилось, в росії самі нормальні люди це грузини та евреї... "В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – пи#дец!" - Макаревич записав пісню у відповідь на слова Путіна про потрапляння росіян до раю - Цензор.НЕТ 962
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Третий куплет самый прикольный про на шару в рай попасть😀.
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Нда. Схиляю голову і знімаю капелюха , хоча мелотокст класичний Висоцький .
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Теперь ждем откровений по этому поводу любителей хуйла вроде Сцукачева.
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Что то мне Путин Керченского стрелка начинает напоминать -такой же закомплексованный ублюдок
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У россиян с пятницы официальная религия ваххабизм, даже такую скрепу как семейные трусы фуйло под откос пустил.
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В раю затевают эту, которую затевают...
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Это точно!!! Путин сначала получит от архангелов хороших пизьдюлей!
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Интересно, а вообще возможно выработать схему полного отказа от ЯО в ближайшие лет 50-100?
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По слухам Хуйлу в молодости нравились Макар с Машиной Времени. Возможно, этим объясняется то, что Макара эти твари до сих пор не убили. Но время идёт, кукушка у Хуйла улетела уже навсегда, и Макар должен очень хорошо подумать, стОит ли ему и дальше находится в этом свинарнике рискуя своей жизнью. Те же Штаты приняли бы его с распростёртыми объятиями, и своими песнями он бы всех нас радовал из-за океана не меньше, чем из параши.
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Макар молодец.
А вот Шевчук молчит и уже давно.
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Он сказал, что уже всё сказал и ему нечего больше на эту тему говорить.
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Ребята, редакторы..... ну хоть переслушайте сами для начала... предпоследняя строчка у Макара звучит так - У самого стола архангелЫ скрутили....
Еще до войны "архангелами" стали называть тех ментов и нквд-ешников, которые арестовывали сначала бандитов, а во время репрессий - обвиненных по политическим мотивам, а также занимались их конвоированием и охраной. Даже в фильме "Место встречи" (4 серия) Шарапов репетирует роль засланного казачка и произносит фразу: а на следующий день ко мне архангелы нагрянули...... У Макара архангелЫ у стола - это фсб-ешники, охраняющие плешивую ботоксную карлу.....
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єщьо кіркорав нє сказал сваєво паслєднєва слова!
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Пропустил что Путин начал говорить про ядерную войну и рай для всех россиян.
Не хватало миру религиозных фанатиков с наградой за убийства в 72 девственицы, теперь появились новые, да и еще с ядерной дубиной.
Это пипец какой то...
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!" - Макаревич записал песню в ответ на слова Путина о попадании россиян в рай. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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