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 Политика Украины
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 Пресс-конференция представителей ГПУ и адвокатов семей Героев Небесной сотни о проведении следственного эксперимента в центре Киева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Родственники и адвокаты семей Героев Небесной сотни, а также представители прокуратуры проводят пресс-конференцию на тему "Кто мешает проведению следственного эксперимента".

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию пресс-конференции.

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В пресс-конференции принимают участие представители ГПУ, в частности Сергей Горбатюк; адвокаты семей Героев Небесной сотни, в частности Евгения Закревская. Основная тема пресс-конференции это разъяснение всех вопросов, связанных с проведением следственного эксперимента в центре Киева на нынешней Аллее Героев Небесной сотни. Ее участники хотят  объяснить, зачем указанные следственные эксперименты нужны, почему возникла необходимость проводить их повторно, зачем для этого демонтировать Мемориал погибшим Героям Небесной сотни, что этому мешает и кто этого не делает, какие угрозы безвозвратного уничтожения обстановки на месте совершения преступления и что будет, если следственные эксперименты не завершить.

Источник: https://censor.net.ua/v3092571
 
 
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Щоб ГПУ не казала, в які обгортки (рошен) воне паовивала свою брехню і бездіяльність - очікувати справедливих результатів НЕ СЛІД! З самого початку розслідування вона намакгаєть пустити його "кривою джоріжкою"...
Це як у дебільного вдягача сорочки: -якщо перший ґудзик сорочки застібнути неправильно, то і всі інші гудзики будуть теж застебнуті неправильно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПресс-конференция представителей ГПУ и адвокатов семей Героев Небесной сотни о проведении следственного эксперимента в центре Киева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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