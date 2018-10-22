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Все про:Путин (24303) Явлинский (29)

 "Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина. ВИДЕО

Российский оппозиционный политик Григорий Явлинский назвал "джихадистским" заявление президента РФ Путина о том, что в случае ядерной войны все россияне попадут в рай как жертвы агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Явлинский говорит на видеозаписи, опубликованной на его странице в соцсети.

"Мы попадем в рай, а они сдохнут, но - это же формула джихадистов. Это же такая догма - чем быстрее мы попадем в рай, тем и лучше. Тем более, у него есть все возможности отправить нас всех в рай в один момент. И мы треть бюджета тратим, так сказать, на механизмы передвижения в рай", - говорит Явлинский.

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Источник: https://censor.net.ua/v3092569
 
   
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Рабів до раю не пускають.
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Опоры Крымского моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан

Нападение на колледж в Керчи может послужить для подготовки общественного мнения к обрушению Крымского моста, который российские власти спишут на теракт, считает крымский блогер Зарема Сеитаблаева.
В оккупированном Крыму гидроинженеры, занимающиеся строительством Крымского моста, говорят, что тот понемногу приходит в аварийное состояние. Об этом рассказала крымский блогер Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия изменены в целях безопасности) на страницах издания "Крым.Реалии". "Увы, конструкция оказалась нестабильной. То, о чем предупреждали, оказалось не фантазией, а реальностью. Опоры моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан", - написала она. Блогер отметила, что Кремль не может признать, что Крымский мост развалился из-за "колоссальной коррупции" и амбиций российских властей, поэтому его разрушение спишут на диверсантов. "Когда разрушение моста примет необратимый характер, можно предположить, что его попросту подорвут. Это будет этаким подобием хорошей мины при плохой игре. А спишут, думаю, все на теракт врагов России. И, возможно, для подготовки общественного мнения к будущим событиям "случилась" трагедия в керченском колледже 17 октября", - считает Сеитаблаева. Она высказала опасение, что теракты в Керчи могут продолжиться. А Следственный комитет России не признал нападение на колледж террористическим актом потому, что террористы обычно шантажируют власть. "По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ", - подчеркнула блогер. Сеитаблаева добавила, что при помощи терактов население Крыма будут держать в состоянии постоянного стресса, что будет способствовать отупению людей. "Именно вот такая "отупевшая" биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде… К сожалению, Крым начал в полной мере "вкушать" российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму - крымских татар, украинцев или русских", - подытожила она. В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить. Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов - к 2019-му. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки. Погиб 21 человек (включая стрелка), в том числе много детей. Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей). Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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точно! а вы что, только счас догадались? еще открою одну тайну - ваш путлер в рай не собирается...
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Лукашенко сказал в свое вермя лучше: "Мы будем жить плохо, но не долго".
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Опоры Крымского моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан

Нападение на колледж в Керчи может послужить для подготовки общественного мнения к обрушению Крымского моста, который российские власти спишут на теракт, считает крымский блогер Зарема Сеитаблаева.
В оккупированном Крыму гидроинженеры, занимающиеся строительством Крымского моста, говорят, что тот понемногу приходит в аварийное состояние. Об этом рассказала крымский блогер Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия изменены в целях безопасности) на страницах издания "Крым.Реалии". "Увы, конструкция оказалась нестабильной. То, о чем предупреждали, оказалось не фантазией, а реальностью. Опоры моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан", - написала она. Блогер отметила, что Кремль не может признать, что Крымский мост развалился из-за "колоссальной коррупции" и амбиций российских властей, поэтому его разрушение спишут на диверсантов. "Когда разрушение моста примет необратимый характер, можно предположить, что его попросту подорвут. Это будет этаким подобием хорошей мины при плохой игре. А спишут, думаю, все на теракт врагов России. И, возможно, для подготовки общественного мнения к будущим событиям "случилась" трагедия в керченском колледже 17 октября", - считает Сеитаблаева. Она высказала опасение, что теракты в Керчи могут продолжиться. А Следственный комитет России не признал нападение на колледж террористическим актом потому, что террористы обычно шантажируют власть. "По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ", - подчеркнула блогер. Сеитаблаева добавила, что при помощи терактов население Крыма будут держать в состоянии постоянного стресса, что будет способствовать отупению людей. "Именно вот такая "отупевшая" биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде… К сожалению, Крым начал в полной мере "вкушать" российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму - крымских татар, украинцев или русских", - подытожила она. В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить. Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов - к 2019-му. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки. Погиб 21 человек (включая стрелка), в том числе много детей. Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей). Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму - крымских татар, украинцев или русских", - подытожила она. Это всё было видно когда российские войска расстреливали прямой наводкой с танков школу с чужими детьми в Беслане и всё ради влияния на Кавказе
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Дело в том, что даже это своё заявление путен с#издил у у исламистов. Типа в рай оно попадёт. Оно не только полуострова ворует, привычка лгать и воровать распространяется на все.
Надеюсь, что теперь хоть рассеяне очнутся . Ведь у них есть семьи и дети и возможно другие планы на своё будущее, чем попасть в путенский рай после атомного взрыва
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И КТО ТЕПЕРЬ СКАЖЕТ ЧТО ПУТИН С КАДЫРОВЫМ НЕ СПИТ? "Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина - Цензор.НЕТ 2746
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Ой,да у нас ничем не лучше,чем в кацапии.Такой же экономический терроризм .И мы терпим.
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та то у хутіна така форма поведінки він косить
під бандюка гопніка з другим ядерним потенціалом. А джихадізмом то спілкується з Рамзаном Кадировим, у якого загиблий батько був релігійним діячем Ічкерії, ісламіст.
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Четко подметил, лучше уже и не скажешь
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Жить стало лучше,жить стало веселей,маленькие зарплаты и пенсии,залог успеха строительства Каммунизьмы.и.в.сралин-джугашвили.1934 год. "Ми потрапимо в рай, а вони здохнуть - це ж формула джихадистів", - Явлінський про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 9880
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Пора уже смотреть,как мы живем.Все хуже и хуже.Нам цены поднимают,а сами грабят эту страну.
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Ога. И про войну с Роисей забыть.

В Украине ж гражданская война да, кацап? Мышебратья?
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Хватит прикрываться войной на диване.Воевать уже нечем после уничтожения боеприпасов,порохобот.
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Два вопроса питерскому троллю.
1) Кто поднимает цены ?
2) Разве в Украине осталось что украсть ?
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Так у них уже давно "русский мир" отождествляется с православным джихадом ))) они же ёбнутые , но в основном рядовой народ , олигархи и поводыри стада не собираются жертвовать своими жизнями , эта формула для стада ..
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Настоящий плешивый живёт во Франции на берегу лазурного берега,правда в инвалидной коляске его катает служанка,иногда приезжает Людмила,типа бывшая жена,сообщает блогер Таня Сеид-Бурхан...
Кремлевский Хмырь это копия ,которых несколько,в зависимости от ситуации...
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Очень даже возможно. Но ничего не меняет. Я насчитала трёх путеных . Один опухший с явно отрехтованным шнобилем- картошкой. Есть более узкоглазый вариант .
Все они очень отличаются от оригинального путена . Остался только голос. Как они это делают интересно
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К чЛенину в мавзолей вызвали скорую

В мавзолей чЛенина на Красной площади в Москве вызвали скорую помощь.

"Ми потрапимо в рай, а вони здохнуть - це ж формула джихадистів", - Явлінський про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 214

В дежурной части мавзолея сообщили, что стало плохо одному из посетителей в составе экскурсии.
Фотография, на которой медики вбегают в мавзолей чЛенина на Красной площади, стала вирусной в социальных сетях.
«Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!»
«Ленин жив?»
«Неужели откачали?»...
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Плешивый проснулся в ящике,требует провести Апирацию по удалению МОЗГА сифилисного... "Ми потрапимо в рай, а вони здохнуть - це ж формула джихадистів", - Явлінський про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 117
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В гробу перевернулся,от того что в мордоре происходит.
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мумію треба бальзамувати, бо вона розкладається формалін дуже токсична хто з ним працює хворіє.
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Так им и надо-за глупость и невежество нужно отвечать.
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умри сегодня, я завтра.. тоже самое формула времен ссучей войны
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путін вже давно б зробив обрізання та прийняв іслам, тільки досвідчених мікрохірургів на Расєї не залишилось.
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Там походу не "обрезание", а "высверливание" нужно...
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я знову ж, в 2313-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Ніхто ще з президентів так явно не давав зрозуміти що готовий розпочати ядерну війну...Кращому американському озброєнню Путін протипоставив російський пофігізм - і що американці?..Так,важко боротись з мавпою у якої граната...А коли ще ця мавпа п"яна і граната атомна - то краще нахрєн відійти...Ось в цьому і суть заяви про "рай" і "здохнуть"...
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Рай для РАБссии наступил поздно вечером 7 ноября 1917 года,это для тех кто не в Танке,красные мочили в сортире белых и наоборот целых 5 лет....,в результате краснопузого чЛениско-Сралинского Экскремента погибло 30 миллионов человек,добавьте сюда погибших 50 миллионов во 2 Мировой войне,и вы получите результат,по данных ЗАГСов РАБссии население составляет 79 миллионов и катастрофически сокращается...
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Ну чё, путь определён, цель ясна, как говорится - фпирёд...)))
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Как же теперь объяснить рузким, что все это время они не жили в раю - Рашке, как им втирало постоянно ПукинТВ, а рай только настанет в будущем с Пукиным, надо только подождать!
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А вот интересно , Росляков , как приверженец Хуйла , уже попал в рай ?
Или просто сдох ?
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Но ведь он истинный расеянец , а все расеянцы попадают в рай , как проповедует их сцарь Хуйло .
К тому же , он уже во всём обвинил американцев , типа , они виноваты .
Следовательно расеянец Росляков безвинен , аки агнец , уже по факту своего расеянства .
Вообщем , сложный теологический вопрос .
Что по этому поводу думает Киррилко-самосвят ?
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Після слів Путіна про рай всі мешканці раю прийняли рішення про вступ в НАТО ...
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В колледже Керчи с юных лет начали проводить всякие типа Зарницы и прочее кацаПсинское ПОЦтриотическое гоффноВоспитание,сообщил бывший Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.Так что Росляков за 4 года "поумнел"....
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Їб*ть а ти тільки помітив, що хуйло вами джихад веде?
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РАБов РАБссии в Рай не пускают,двери заколочены что в древнем Французском Замке на Крутые засовы толщиной 5 сантиметров Не верите,спросите у Соловьёва,Сикелева и прочих Норкиныхъ Скабеевых... "Ми потрапимо в рай, а вони здохнуть - це ж формула джихадистів", - Явлінський про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 2571
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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