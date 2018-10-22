 "Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Явлинский говорит на видеозаписи, опубликованной на его странице в соцсети.
"Мы попадем в рай, а они сдохнут, но - это же формула джихадистов. Это же такая догма - чем быстрее мы попадем в рай, тем и лучше. Тем более, у него есть все возможности отправить нас всех в рай в один момент. И мы треть бюджета тратим, так сказать, на механизмы передвижения в рай", - говорит Явлинский.
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Нападение на колледж в Керчи может послужить для подготовки общественного мнения к обрушению Крымского моста, который российские власти спишут на теракт, считает крымский блогер Зарема Сеитаблаева.
В оккупированном Крыму гидроинженеры, занимающиеся строительством Крымского моста, говорят, что тот понемногу приходит в аварийное состояние. Об этом рассказала крымский блогер Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия изменены в целях безопасности) на страницах издания "Крым.Реалии". "Увы, конструкция оказалась нестабильной. То, о чем предупреждали, оказалось не фантазией, а реальностью. Опоры моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан", - написала она. Блогер отметила, что Кремль не может признать, что Крымский мост развалился из-за "колоссальной коррупции" и амбиций российских властей, поэтому его разрушение спишут на диверсантов. "Когда разрушение моста примет необратимый характер, можно предположить, что его попросту подорвут. Это будет этаким подобием хорошей мины при плохой игре. А спишут, думаю, все на теракт врагов России. И, возможно, для подготовки общественного мнения к будущим событиям "случилась" трагедия в керченском колледже 17 октября", - считает Сеитаблаева. Она высказала опасение, что теракты в Керчи могут продолжиться. А Следственный комитет России не признал нападение на колледж террористическим актом потому, что террористы обычно шантажируют власть. "По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ", - подчеркнула блогер. Сеитаблаева добавила, что при помощи терактов население Крыма будут держать в состоянии постоянного стресса, что будет способствовать отупению людей. "Именно вот такая "отупевшая" биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде… К сожалению, Крым начал в полной мере "вкушать" российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму - крымских татар, украинцев или русских", - подытожила она. В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить. Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов - к 2019-му. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки. Погиб 21 человек (включая стрелка), в том числе много детей. Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей). Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Надеюсь, что теперь хоть рассеяне очнутся . Ведь у них есть семьи и дети и возможно другие планы на своё будущее, чем попасть в путенский рай после атомного взрыва
під бандюка гопніка з другим ядерним потенціалом. А джихадізмом то спілкується з Рамзаном Кадировим, у якого загиблий батько був релігійним діячем Ічкерії, ісламіст.
В Украине ж гражданская война да, кацап? Мышебратья?
1) Кто поднимает цены ?
2) Разве в Украине осталось что украсть ?
Кремлевский Хмырь это копия ,которых несколько,в зависимости от ситуации...
Все они очень отличаются от оригинального путена . Остался только голос. Как они это делают интересно
В мавзолей чЛенина на Красной площади в Москве вызвали скорую помощь.
В дежурной части мавзолея сообщили, что стало плохо одному из посетителей в составе экскурсии.
Фотография, на которой медики вбегают в мавзолей чЛенина на Красной площади, стала вирусной в социальных сетях.
«Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!»
«Ленин жив?»
«Неужели откачали?»...
Или просто сдох ?
К тому же , он уже во всём обвинил американцев , типа , они виноваты .
Следовательно расеянец Росляков безвинен , аки агнец , уже по факту своего расеянства .
Вообщем , сложный теологический вопрос .
Что по этому поводу думает Киррилко-самосвят ?