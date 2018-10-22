 "Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Явлинский говорит на видеозаписи, опубликованной на его странице в соцсети.

"Мы попадем в рай, а они сдохнут, но - это же формула джихадистов. Это же такая догма - чем быстрее мы попадем в рай, тем и лучше. Тем более, у него есть все возможности отправить нас всех в рай в один момент. И мы треть бюджета тратим, так сказать, на механизмы передвижения в рай", - говорит Явлинский.

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