 Получение автокефалии будет использовано Москвой для давления на Украину, - Карпентер. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил директор центра Байдена Майкл Карпентер.
Напомним, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Госсекретарь США Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви.
У Московському Улусі казяться.
Це добре.
- написав дипломат.
Гаман також опублікував відповідне відео. На ньому видно патріарха Варфоломія в оточенні українських дітей.
Вселенський Патріарх Варфоломій зустрівся з укр. дітьми, батьки яких загинули на Донбасі, захищаючи нашу землю. По-батьківськи тепла та приємна зустріч. І звичайно, кожна дитина отримала від Його Всесвятості подарунок.
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Додамо, що нещодавно держсекретар США Майкл Помпео підтримав прагнення української влади і народу до створення Української православної автокефальної церкви, і висловив сподівання, що інші країни не будуть втручатися у цей процес.
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія і визнання їх канонічними.
Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквоюhttps://24tv.ua/vselenskiy_patriarh_varfolomiy_priynyav_u_sebe_ditey_zagiblih_na_viyni_ukrayinskih_viyskovih_n1050816