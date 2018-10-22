 Когда у Украины появится четкая граница в Азовском море, будет проще вести дискуссию с Россией, - Бабин. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, соглашение между Украиной и РФ о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которое было подписано в 2003 году, неудачно.

"В условиях "Тузлинского конфликта" Украина вынуждена была и под давлением пошла на эти сделки. Россияне получили то, что они хотели, но то, что обещали - не выполнили. Это стандартная российская практика. Поэтому сегодня я бы не "носился" с этим договором, как с каким-то священным писанием", - подчеркнул Борис Бабин.

В то же время он отметил, что позиция главы МИД о том, что на Азове - территориальное море, является правильной.

"Думаю, что это абсолютно трезвый подход, на сегодня мы имеем определенные соглашения. Возможно, некоторое время они действовали или будут действовать, но будут ли они действовать всегда? Поэтому второй ключевой вопрос: а что будем делать, когда эти соглашения уже не будут действовать. Де-факто они уже не действуют. А де-юре? Что будем делать мы на следующий день, когда Украина денонсирует это соглашение? Я сейчас не говорю, нужно, не нужно. Я моделирую, готовы ли мы к тому, что будет завтра", - отметил Бабин и добавил, что в Украине есть много внутренних вопросов, которые нужно решить.

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По его словам, нужно официально перевести на украинский язык и обнародовать Конвенцию ООН по морскому праву, к которой Украина присоединилась еще в 1994 году. Нужно определить и выходные линии на Азове, от которых нужно считать морские просторы. "Я не знаю ни одного акта, которым бы они были определены", - акцентировал постпред Президента в АР Крым.

Борис Бабин добавил, что также необходимо принять закон о внутренних водах, территориальном море и прилежащей зоне.

"С первых дней, когда слово "Азов" появилось в СМИ, я журналистам говорил, что мы не можем просто денонсировать соглашения. Сначала мы должны принять закон, чтобы не образовался правовой вакуум", - отметил Бабин и сообщил, что такой закон определен указом президента как необходимый и предусмотренный решением СНБО.

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Борис Бабин считает, что в этом вопросе у государства есть комплексный и верный подход.

В то же время, гость программы отметил, что Украина должна усиливать военную группировку в Азовском море. По его словам, также важно определить четкую границу, которую надо защищать на Азове.

"Это главное! Военные должны четко знать, где граница, которую не должны пересекать россияне. У нас на Азове никогда не было военных. Но сегодня, когда они там есть, они должны иметь четкую границу. И если россиянин ее пересекает, необходимо открывать огонь на поражение. Если у нас будет такая черта, с русскими будет проще вести дискуссию", - пояснил Борис Бабин.

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Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.