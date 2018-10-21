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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15621) РПЦ (452) УПЦ (711) церковь (925) автокефалия (214) Томос (34)

 "В Украине не было, нет и не будет государственной церкви", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в освященную Томосом Украинскую православную церковь никто никого не будет "приглашать" силой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

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"Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с Русской православной церковью. Это их выбор и нам его надо уважать.

Но я так же гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную церковь", - сказал Порошенко.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В Украине не было, нет и не будет государственной церкви, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3092513
 
   
 Топ комментарии
 
И нужно чётко определить её статус!!!! С уплатой налогов в бюджет.
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слыш, второклассник! ты "подарить" от "аренды" отличаешь?..
даю подсказку: право собственности на Андреевскую церковь осталось за государством..
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А також повинна бути переглянута оренда нерухомого майна, бо Лавру неканонічна церква іноземної держави не повинна орендувати.
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Буде українська церква, як і має бути.
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Україна-не расєя.---------"В Украине не было, нет и не будет государственной церкви", - Порошенко.
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На основании чего тогда подарили Андреевскую церьковь？
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слыш, второклассник! ты "подарить" от "аренды" отличаешь?..
даю подсказку: право собственности на Андреевскую церковь осталось за государством..
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право собственности на здание Андреевской церкви, принадлежит государству, потому что это исторический памятник.. Здание церкви и "Церковь как религиозная организация" это разные вещи.. с разным правовым статусом
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Один про будущее чревовещает, другой этому в голову смотрит и его мысли обьясняет. Кстате, а сдавать в аренду историческую спадщину в какой синагоге учат?
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какое только дело ольгинскому кацапу ?
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Але УПЦ МП повинна мати назву РПЦ і бути офіційно перереєстрована згідно українського законодавства.
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И нужно чётко определить её статус!!!! С уплатой налогов в бюджет.
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А також повинна бути переглянута оренда нерухомого майна, бо Лавру неканонічна церква іноземної держави не повинна орендувати.
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пэця почуял запах бабла и теперь его не остановить ....
это барыга-царёк взобравшийся на трон с помощью правильного подсчёта голосов
правильными подсчётчиками
кому интересна его брехня ?
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А откуда он знает, что когда то будет или не будет? Кем он себя возомнил?
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Автокефалія і Томос - це дуже добре.. петя - а що там з виконанням передвиборчої програми "Жити по-новому!", що там з Ічнею, сємочко як себе почуває? Не примазуйся до здобутків Патріарха Філарета та сотень тисяч вірних УПЦ КП ..
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так его сынок по новому, ходит по кАмитетам, папаша прикупил место в парламенте
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сколько барыга положит в карман с поднятой цены на газ ?
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что ж ты не задавался этим вопросом раньше, когда Юля + Януковощ взяли в кредит 54 млрд баксов, которые просто украли?
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кацапчик, интересуйся делами в своей расее, инн свой помнишь ?
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как ты тупо съехал с вопроса.. ты одноклеточный или три года в пятом классе сидел?
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в смысле съехал ?
ты, житель параши, окпо, знаешь, не хуже меня,
что бабло пеця с рыгами крысил, и хихикал,
мол мы забрали своё бабло из экономики,
а теперь ты мне Юлю вспоминаешь
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так значит ты одноклеточный.. у меня была надежда, что ты просто плохо учился "В Украине не было, нет и не будет государственной церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5692
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вы токое же брехло, как и олигарх порошенко, у вас обоих словесный понос,
как влияет личное обогащение олигарха на гос.должностях порошенка
на мою конституцию ?
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рошенки хорошо, но наша задача не дать барыге-олигарху смухлевать выборы
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я бы сказал: "Бог тебе в помощ"!, но Бог сейчас на стороне Пороха..
и в РПЦ и в Кремле сейчас это здорово прочувствовали.. у Кирилки земля из под ног уходит, а Путен со свистом просрал 300летние завоевания царей Московии, РосЫмперии и СССР..
поэтому, мой вывод: Бог на стороен Пороха, и скорее всего он выиграет выборы без всякого мухляжа.. Опять же, судя по вчерашним договоренностям с МВФ, МВФ сделало ставку на Пороха.. так что снова Бог его на стороне..
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Так судіть юлю, відкривайте кримінальне провадження.. Що заважає вам посадити юлькуварофку?
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шрек - кацап, у него окпо и инн, хоть бы ник поменял,
видимо под ним куча народа высеры делает
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я б с удовольствием.. да кто её сейчас посадит?.. начать уголовные дела против неё, это добавить её 15 - 20% рейтинга на выборах.. .вот выборы пройдут, тогда и посадят..
в СИЗО СБУ сидит экс-нардеп Шепелев, один из Юлькиных казначеев, надеюсь он дал на неё показания.. там хватит на два пожизненных..
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Не можете посадити юльку - тоді обтікайте мовчки, без зайвих потуг та лементу..
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Порохобот сдал сущность так называемой судебной реформы как стеклотару. Правосудие зависит от коньюктуры политического момента
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"Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с Русской православной церковью. Это их выбор и нам его надо уважать.

Я как-то подзапутался.. Тут порохососное войско орёт, что Петя своими телодвижениями ограждает неразумных прихожан от влияния Москвы, а сам Петя заявляет "та верьте кому хотите, ничего за это не будет". А из-за чего, собственно, тогда весь этот шухер? Добро у московских попов оттяпать и нашим отдать?
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ему лишь бы побрехать, а там трава не рости
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да и "добро"(вкл. мощи) реально украинское.
с попов еще надо содрать налоги.
с московских - вдвойне)
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Я НЕ ДАВНО НА ЦЕНЗОРЕ. но я увидел одно- росия наше все! коменты про порошенка затираются со звуковой скоростью. ПРИВЕТ ПАЛИЦЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА!!!!!!!!!!!!!!! Нефиг мне теперь рассказывать про Европейское общество и ценности.
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барыга готовится к выборам, блохеры снуют
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действительно что блохеры, или еще хуже.
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Впервые мне нравится, что мой президент врёт.... "В Украине не было, нет и не будет государственной церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1859
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Есть государственная синагога - АП .
Нахрена ей какие-то церкви ???
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порошенко и гройсман не евреи, вы ошибаетесь
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Я вам открою страшную тайну - Сирия и Израиль - соседние друг с другом государства и их жители между собой для нас могут выглядеть похожими.
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Их и сами евреи евреями не считают . Гройсману даже въезд в Израиль запретили .
Они чистокровные и породистые маланцы .
А маланцы - это такие евреи , что когда у всех нормальных евреев шабат , то у маланцев - четверг , а свинина с водкой самые кошерные продукты ...
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Конечно не евреи, они жиды, притом в худшем смысле этого слова.
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То так.
Буде державна СИНАНГОГА.
імені порося і гнойсмана.
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Вольтсманна, Вольтсманна)
Нафиг "Пороху" это все? миллиардер гробит себя из-за народа, кот. столетиями "боролся и молился".... "В Україні не було, немає і не буде державної церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6856
Ах да, бобла мало.вато, да-да-да, грабит и убожествляет/зубожает
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Гробит себя из-за народа? "В Україні не було, немає і не буде державної церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1267 Приз за касание диабетных гланд снизу сегодня твой адназначна "В Україні не було, немає і не буде державної церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1686
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...Екс-президент США з дружиною роками працюють на будівництві. Відео
https://ukrainian.voanews.com/a/dzhymmi-karter-budynky-dlia-bidnykh/4621193.html

...
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А чого гідрант не сказав ані слова про підвищення цін на газ для населення, поступове падіння курсу гривні, зростання цін на пальне та інші соєві "смаколики"? До цих проблем він має безпосереднє відношення, аніж до створення автокефальної церкви.
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он боится потерять часть прибыли, вдруглохи платить перестанут ?
боится сглазить
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Головне, щоб не було антидержавної церкви.
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также не будет государственных кондитерских фабрик.
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Тобто у секти Юлі шансів не має? Який неприємний сюрприз для Бохіні...
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все шансы скупил олигарх с намёком на президента
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Так, але він може збудувати лишень фабрику, а не церкву..
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единая соевая со святым пятром в голове будет во сто раз авторетитнее
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Потрох, ты народу Украине не интересен, бо ты казнокрад, коррупционер и продажный барыга.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В Украине не было, нет и не будет государственной церкви", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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