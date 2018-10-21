 "В Украине не было, нет и не будет государственной церкви", - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.
"Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с Русской православной церковью. Это их выбор и нам его надо уважать.
Но я так же гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную церковь", - сказал Порошенко.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
даю подсказку: право собственности на Андреевскую церковь осталось за государством..
это барыга-царёк взобравшийся на трон с помощью правильного подсчёта голосов
правильными подсчётчиками
кому интересна его брехня ?
ты, житель параши, окпо, знаешь, не хуже меня,
что бабло пеця с рыгами крысил, и хихикал,
мол мы забрали своё бабло из экономики,
а теперь ты мне Юлю вспоминаешь
как влияет личное обогащение олигарха на гос.должностях порошенка
на мою конституцию ?
и в РПЦ и в Кремле сейчас это здорово прочувствовали.. у Кирилки земля из под ног уходит, а Путен со свистом просрал 300летние завоевания царей Московии, РосЫмперии и СССР..
поэтому, мой вывод: Бог на стороен Пороха, и скорее всего он выиграет выборы без всякого мухляжа.. Опять же, судя по вчерашним договоренностям с МВФ, МВФ сделало ставку на Пороха.. так что снова Бог его на стороне..
видимо под ним куча народа высеры делает
в СИЗО СБУ сидит экс-нардеп Шепелев, один из Юлькиных казначеев, надеюсь он дал на неё показания.. там хватит на два пожизненных..
Я как-то подзапутался.. Тут порохососное войско орёт, что Петя своими телодвижениями ограждает неразумных прихожан от влияния Москвы, а сам Петя заявляет "та верьте кому хотите, ничего за это не будет". А из-за чего, собственно, тогда весь этот шухер? Добро у московских попов оттяпать и нашим отдать?
с попов еще надо содрать налоги.
с московских - вдвойне)
Нахрена ей какие-то церкви ???
Они чистокровные и породистые маланцы .
А маланцы - это такие евреи , что когда у всех нормальных евреев шабат , то у маланцев - четверг , а свинина с водкой самые кошерные продукты ...
Буде державна СИНАНГОГА.
імені порося і гнойсмана.
Вольтсманна, Вольтсманна)
Нафиг "Пороху" это все? миллиардер гробит себя из-за народа, кот. столетиями "боролся и молился"....
Ах да, бобла мало.вато, да-да-да, грабит и убожествляет/зубожает
https://ukrainian.voanews.com/a/dzhymmi-karter-budynky-dlia-bidnykh/4621193.html
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боится сглазить