 Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения

Видео с камер наблюдения появилось в эфире "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.
Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".
Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".
В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
Так вони кричать про американські абрамси, перебивають одне одного, навіть розказують якого абрамс кольору, а в доказ приводять американський ніж. Який можна купити будь- де.
Але розумні люди розуміють, що ніж не танк. І один вбитий це не 20 вбитих.
даже прикацапленый на всю голову придурок,
положить столько людей?
думаю мог, если готовился, но тогда он не придурок.
а нормальный прикацепленыш...
хуйло он у их в рай собралося со всеми бабками, дедками, васьками, дуньками, жучками
и никто его за на кацапии за придурка не держит - срана у их такая...
без ваших и кура яйцо не снесет пока на шпили не присядет,,,
Помню я тогда пояснял им, что сцепились две толпы, одна проукраинская, одна пророссийская... Причем первые жертвы оказались с нашей стороны, после чего наши собрались и дали оторваться всем кого догнали и загнали, вот и все "фОшисты".
Но дебилы этого понимать до сих пор не хотят, у них все кто русню или их сторонников мочит - "фОшисты".