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 Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения

Камеры видеонаблюдения зафиксировали отдельные моменты того, как Владислав Росляков убивал людей в керченском колледже. Внимание! Кадры содержат сцены исключительного насилия.

Видео с камер наблюдения появилось в эфире "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.

Источник: https://censor.net.ua/v3092490
 
 
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Лучше бы музыку "Наутилуса" или "Би-2" на видео наложили, чем болтовню кацапских пропагандонов...
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Брат 2, ви мге еще зе Севастополь ответите!
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Во-во - хохлы и пиндосы далеко, зато крысчане близко...)
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Так після цього відео росіяни продовжують стверджувати, що це не теракт? Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 6138
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Ну заигрался мальчик, с кем не бывает Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 2163 Вид у него такой, что он явно под кайфом. 100% наркоман.
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да зае..л это ублюдок сколько можно это говну посвящать место и время на сайтах вам что не о чем больше писать и рассказывать да мне по..уй на то что в Крыму на то что там кто то кого расстрелял... мало еще было жертв это выбор КРЫС-ЧАН.. и пошли они на..уй...
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этому дрыщу уже русня выписала посмертно мядальку за возвращение крысма?
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Это видео только подтверждает, что тот росляков не смог бы самостоятельно убить столько человек
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На відео росляков вбив або важко поранив лише хлопця. Більше нікого. Типово російський набір- дуже маленьке щось опосередковане і дуже голосні крики за кадром.
Так вони кричать про американські абрамси, перебивають одне одного, навіть розказують якого абрамс кольору, а в доказ приводять американський ніж. Який можна купити будь- де.

Але розумні люди розуміють, що ніж не танк. І один вбитий це не 20 вбитих.
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Он его дострелил. Два раза в спину, один контрольный в голову, пересмотри.
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То есть, больше всего убитых именно от взрывного устройства, компактного и мощного... А для него нужны знания и материалы, которых у этого имбецила в принципе не могло быть... Его уровень - показанные самопальные взрывпакеты с фитилями...
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Это сделал рюзьге скотомир, с его духом ненависти ко всему и вся, в Украине Крым жил спокойно и мирно
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Як почалася спецоперація по всажуванню карліка в крісло президента підерації так вона й не закінчується. Продовжуються спецоперація.
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очень много вопросов, мог ли один,
даже прикацапленый на всю голову придурок,
положить столько людей?
думаю мог, если готовился, но тогда он не придурок.
а нормальный прикацепленыш...
хуйло он у их в рай собралося со всеми бабками, дедками, васьками, дуньками, жучками
и никто его за на кацапии за придурка не держит - срана у их такая...
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Вспомнил 2е мая в Одессе ,когда кацапы верещали- фошихды , хатынь.... А чем ЭТО отличается от Одессы??? А тем ,что там никаких фошиздов не было. А здесь явный урод. Но об этом кацапы молчат. У них фошиздов нет, это только в Украине есть, когда им выгодно
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Порошенко говорит что там все наши люди.В Тернополе траур.
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Там и были наши люди, хотя бы отчасти. Точнее вполне обычные люди. Траур может и правильно, хотя я не испытываю жалости сильной. Обидно за молодых конечно. Но такое...
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ваши там точно были,
без ваших и кура яйцо не снесет пока на шпили не присядет,,,
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Правильно подметил...
Помню я тогда пояснял им, что сцепились две толпы, одна проукраинская, одна пророссийская... Причем первые жертвы оказались с нашей стороны, после чего наши собрались и дали оторваться всем кого догнали и загнали, вот и все "фОшисты".
Но дебилы этого понимать до сих пор не хотят, у них все кто русню или их сторонников мочит - "фОшисты".
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Причем здесь фашисты. Одни люди сожгли других людей. Для одних они патриоты, для других звери.
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заметь причём, бутылки кидали и те и другие, и те и другие убивали, и те и другие пытались победить, просто победили те, а не другие.
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Россиянские журнашлюхи разучились работать в нормальной стране. Сюсюкают, как для даунов. Впрочем, кто еще их смотрит?
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Нифига себе рвануло... Чувак реально разбирался во взрывном деле...
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обычный руский ,ничего нового .с такой же легкостью они убивают украинцев .это у них в генах убивать (кацап - касап с тюркского мясник .живодер )
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Після відео питань ще більше... лажа якась, він з карабіну навіть нездатен з першого пострілу завалити... як би більшість загиблих були від вибуху, але ж усе навпаки!
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не, ну может он натхнененя черпал из Брат -2 , тогда всё понятно. И да, никого не жалко
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРосляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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