 Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения

Видео с камер наблюдения появилось в эфире "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.