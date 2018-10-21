 Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил, командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев провел инспектирование обновленного блокпоста на выезде из города Бахмут.
"Обновленный блокпост обеспечен современными техническими решениями, соответствующими условиями для проживания личного состава, а также инфраструктурой, которая позволяет законопослушным гражданам максимально комфортно пересекать блокпост и надежно перекрыть для уголовного элемента пути передвижения нарушителей в пределах территории операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переоборудование блокпостов на территории Луганской области завершено, а в Донецкой области работа близится к завершению.
Уже аж Брюссель на Баварию возмущается -- мол, Ойропа ж, без границ!
...я б, на месте Баварии, к Чехии примкнул бы -- там всех беженцев в Австрию выгоняют... -- и будет Федерация Беженских Республик... -- ФБР ...*)