 Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил, командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев провел инспектирование обновленного блокпоста на выезде из города Бахмут.

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"Обновленный блокпост обеспечен современными техническими решениями, соответствующими условиями для проживания личного состава, а также инфраструктурой, которая позволяет законопослушным гражданам максимально комфортно пересекать блокпост и надежно перекрыть для уголовного элемента пути передвижения нарушителей в пределах территории операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переоборудование блокпостов на территории Луганской области завершено, а в Донецкой области работа близится к завершению.

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