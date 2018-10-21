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 Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В районе проведения Операции Объединенных сил (ОС) продолжаются мероприятия по обновлению блокпостов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил, командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев провел инспектирование обновленного блокпоста на выезде из города Бахмут.

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"Обновленный блокпост обеспечен современными техническими решениями, соответствующими условиями для проживания личного состава, а также инфраструктурой, которая позволяет законопослушным гражданам максимально комфортно пересекать блокпост и надежно перекрыть для уголовного элемента пути передвижения нарушителей в пределах территории операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переоборудование блокпостов на территории Луганской области завершено, а в Донецкой области работа близится к завершению.

Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС 01

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Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС 02
Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС 03
Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС 04
Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС 05
Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС 06

Также смотрите: Полицейские блокпосты "Новоайдар" и "Сватово" модернизировали, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3092477
 
   
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я думав що дійсно дійсно щось зробили по покращенню обороноздатності - а то виходить вагончик поставили для особового складу.......це якби Сталін так модернізацію проводив - фашисти би до Камчатки зайшли б..... Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5884
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Редко встретишь такого Болвана в роде тея... Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6687 Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6687
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Гитлер разбил кадровую РККА в первіе 3 месяца войні,в плени попали 4 миллиона солдат и офицеров...вояка блин...Задрал ті своей ТУПОСТЬЮ... Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5619 Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5619
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Сталін за 4 роки Гітлера розбив..... і ми щось розбили...яйця на сковороді ..з 2014 - уже 4 рік буде.....чи не так?
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...а у нас очереди на границе с Австрией... -- до полутора часов доходят. Всё беженцев ловят по автобанам... -- среди немцев...*)
Уже аж Брюссель на Баварию возмущается -- мол, Ойропа ж, без границ!
...я б, на месте Баварии, к Чехии примкнул бы -- там всех беженцев в Австрию выгоняют... -- и будет Федерация Беженских Республик... -- ФБР ...*)
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБлокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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