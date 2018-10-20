 Уже 20 тысяч семей помощь при рождении ребенка оформили онлайн, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В целом уже 20 тысяч молодых семей воспользовались услугой онлайн. Говорят, это быстро и удобно", - отметил Гройсман.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В целом уже 20 тысяч молодых семей воспользовались услугой онлайн. Говорят, это быстро и удобно", - отметил Гройсман.
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти
https://ua.censor.net.ua/news/3086938/ukrayina_v_desyattsi_krayin_u_yakyh_shvydkymy_tempamy_vidbuvayetsya_depopulyatsiya_eksperty20.08.18 Украина теряет специалистов в
высокодоходных секторах экономики, а вместе с ними теряет и позиции на мировых
рынках, - эксперт
https://censor.net.ua/news/3082078/ukraina_teryaet_spetsialistov_v_vysokodohodnyh_sektorah_ekonomiki_a_vmeste_s_nimi_teryaet_i_pozitsii/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_67648394
18.06.18 Понад 250
тисяч осіб за 3 місяці залишили Україну в пошуках роботи, - онлайн-лічильник
https://ua.censor.net.ua/news/3072006/ponad_250_tysyach_osib_za_3_misyatsi_zalyshyly_ukrayinu_v_poshukah_roboty_onlayinlichylnyk/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_67228126
14.08.18 З кінця березня з України виїхали понад 400
тис. заробітчан, - Ukrainianpeopleleaks https://ua.censor.net.ua/news/3081225/z_kintsya_bereznya_z_ukrayiny_vyyihaly_ponad_400_tys_zarobitchan_ukrainianpeopleleaks
28.08.18 Чехія не прийме більше жодного біженця, бо
приймає людей з України, - прем'єр-міністр країни
https://ua.censor.net.ua/news/3083368/chehiya_ne_pryyime_bilshe_jodnogo_bijentsya_bo_pryyimaye_lyudeyi_z_ukrayiny_premyerministr_krayiny
04.09.18 З України щороку виїжджає мільйон громадян.
Це справді катастрофічна ситуація, - Клімкін https://ua.censor.net.ua/news/3084351/z_ukrayiny_schoroku_vyyijdjaye_milyion_gromadyan_tse_spravdi_katastrofichna_sytuatsiya_klimkin
07.09.18 Украина
теряет квалифицированные кадры из-за увеличения потока трудовых мигрантов, -
экономист Бураковский https://censor.net.ua/news/3084984/ukraina_teryaet_kvalifitsirovannye_kadry_izza_uvelicheniya_potoka_trudovyh_migrantov_ekonomist_burakovskiyi