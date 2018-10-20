 Курс для офицеров, помогающий определять у бойцов признаки посттравматического расстройства, разработали в Украине, - Матиос. ВИДЕО

"Война наградила участников боевых действий стрессом. После демобилизации или возвращения в места дислокации начинаются "инкубационные периоды" посттравматических расстройств", - цитирует Цензор.НЕТ интервью главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, показанное на телеканале "112".
По его словам, на всю армию в Украине - 300 психологов. 109 млн грн, выделенные правительством на психологическую реабилитацию военнослужащих, из-за бюрократических проволочек, в частности, Минсоцполитики "забыло прописать процедуру освоения", на это пошли лишь частично.
Военная прокуратура вместе с НИИ психиатрии и наркологии Минздрава разработали недельный курс для людей, у которых нет медобразования. На это, отметил главный военный прокурор, не было получено никакого финансирования. "В каждой роте есть офицер по работе с личным составом. Он видит, что происходит в подразделении, но он не медик. И командир не медик. Командир сам подвергается такому стрессу, что это ужасно. Он должен позвонить, что убили бойца или ранили, это для человеческой психики - невыносимая ноша. Мы разработали такие тестовые методики, по которым офицер по работе с личным составом сможет определять признаки посттравматического расстройства. Он может отбирать этих людей и отправлять с передовой или не допускать случаев суицида", - сообщил Матиос.
Первый курс закончился на этой неделе. Его прошли более ста офицеров, медиков и военных капелланов.
По их рекомендации бойцов с признаками посттравматического расстройства смогут направлять на осмотр, а это, уверен Матиос, позволит не допустить усугубления состояния.
Также разработана система реабилитации и адаптации военных после демобилизации.
теперь главное это все не коррупционировать, для отмывания денег...
...не хотелось бы, как при Сталине и при Брежневе было...
Или перерезание ленточек стало спортом?
Так что я еще и удивляюсь что бывшие наши воины промышляют еще только бандитизмом а не физическом уничтожением тех кто обманул их и из за кгторых страдают ихние семьи.
1. Постоянные навязчивые воспоминания о трагических событиях;
2. Ночные кошмары с психотравмирующими событиями, бессонница, ранние просыпания, боязнь сна;
3. Депрессия, апатия, агрессия, погруженность в себя и отстранение от реальности.
Тоже мне, создают проблемы на голом месте для бойцов. Да распечатайте вы признаки ПТСР и что делать в случае их обнаружения и раздайте всем кому можно. Лечится оно тоже элементарно, достаточно взять протокол лечения ПТСР в США, который есть в интернете - антидепрессанты + нейролептики в малых дозах. Всем здоровья.
🤑
Какие там курсы - какой личный состав дали -таким и выполняй боевую задачу!
Особенно меня забавляют священнослужители в ВСУ- сразу вспоминаю бравого солдата Швейка!
Скільки сидить у в'язницях тих, хто захищав нас? ТИСЯЧІ!!! І все це відбувається лише тому, що люди мовчать...Мовчання веде нашу країну у прірву. Мовчання - привілея рабів...
Людина за склом... Подивіться їй в очі. Ці очі бачили багато. Вони бачили ворога, який напав на нашу країну. Вони бачили хлопців, які йшли на смерть заради миру в наших домівках. Вони бачили соняшникове поле, в якому гинули наші воїни по вині недолугого командування. Ці очі бачили, як через лінію розмежування йшли потяги з товаром, яким наша влада таємно торгувала з ворогом, набиваючи свої кишені. Ці очі бачили зраду. Але на відміну від багатьох, серце цієї людини не змирилося з цим. Маючи Честь, Гідність, Дух і Силу, ця людина не змовчала. Вона зупинила злочинну торгівлю. Бійці, під командуванням цієї людини не стали мовчати. Вони голосно, на всю країну сказали - ЛЮДИ! ЦЯ ВЛАДА ПОТВОРНА - ВОНА НЕ ГРЕБУЄ ЖИТТЯМИ СИНІВ УКРАЇНИ, ПОСИЛАЮЧИ ЇХ НА СМЕРТЬ І НАЖИВАЮЧИСЬ НА ЦЬОМУ! ЦЯ ВЛАДА ЗЛОЧИННА - В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НИЩАТЬ НАШУ КРАЇНУ, ВЛАДА ВЕДЕ БІЗНЕС НА ТЕРИТОРІЇ ВОРОГА! ЦЯ ВЛАДА БОЯГУЗІВ - ВОНА ЗНИЩУЄ ВСІХ, ХТО НЕ БОЇТЬСЯ КАЗАТИ ПРАВДУ ПРО ЇХ ЗЛОЧИНИ! ЦЯ ВЛАДА КРИВАВА - ВОНА ЗАТОПИЛА КРАЇНУ КРОВ'Ю, ВОНА ЗНИЩУЄ ЛЮДЕЙ, ВОНА ВИВОЗИТЬ БАГАТСВА КРАЇНИ, ВОНА ДОВОДИТЬ ДО ЗУБОЖІННЯ ЛЮДЕЙ, ЗМУШУЄ ЇХ ВИЇЗДЖАТИ З КРАЇНИ! Вони не змовчали, не злякались. Тому що вірили в людей. Вірили в те, що в Україні достатньо гідних, справжніх, патріотичних людей, здатних об'єднатися заради порятунку країни, заради нашого майбутнього...
А що зараз? А зараз ці люди залишились наодинці з цією Системою. Мене жахає байдужість людей. Мені не віриться, що країна настільки сліпа, що не бачить того, що влада знищує наших героїв. Скільки вже вбито? Вбито в мирних містах. За правду. За твердість. За позицію. Скільки сидить у в'язницях тих, хто захищав нас? ТИСЯЧІ!!! І все це відбувається лише тому, що люди мовчать... Мовчать, не розуміючи головного - МОВЧАННЯ ВБИВАЄ! Мовчання веде нашу країну у прірву. Мовчання - привілея рабів...
Подивіться в ці очі... Що ви відчуваєте? Подивіться в ці очі і спробуйте вирішити для себе - хто ви - ВІЛЬНІ ЛЮДИ, ЧИ РАБИ?....
НЕ МОВЧІТЬ!
ТОРНАДО СИЛА І СИЛА ЇХ В ПРАВДІ!
Пол Андертэйкер
Поделиться новостью:
http://ua24ua.net/tornado-sila-i-sila-ih-v-pravdi/
по его определению - " 843 смерти и самоубийства" (С), или же не все смерти = результатам самоубийств, или же не все самоубийства - имели результатом смертельный исход? неполнота формулировки. пусть тогда скажет и "БЭ"!
та да, йа знаю, такая логика - бесчеловечна. но не я нажал на её спусковый крючок (((.
Кого лічить треба? Тепловізором. В найчутливіші зони організму.