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 Поезд насмерть сбил гражданина, выпивавшего на путях в Киеве. ВИДЕО

В Дарницком районе Киева скоростной поезд "Интерсити" сбил мужчину на железнодорожной станции "Фармацевтическая". От полученных травм тот скончался на месте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в пятницу, 19 октября. По словам дежурной по переезду, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального вокзала ехал скоростной поезд "Интерсити +" №725 сообщением Харьков - Киев.

Машинист увидел людей, начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал, но один из мужчин уклониться не успел.

Друг погибшего Геннадий рассказал, что он увидел поезд далеко, но скорость его была высокой. Жену погибшего и еще одного человека он оттолкнул, а последнего не успел.

В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия, выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на лестнице платформы.

Пострадавший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Предварительно, он умер от открытой черепно-мозговой травмы. Подробности инцидента выясняются".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3092375
 
 
 Топ комментарии
 
Машинист идиот? Какое экстренное торможение, когда у него целый поезд людей? Сколько могло быть жертв, переломов и разбитых голов?
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Таджикська культура - дєло тонкое. Там трохи вище ще один його схожий перл. І лайки теж передбачувані.
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Машинист идиот? Какое экстренное торможение, когда у него целый поезд людей? Сколько могло быть жертв, переломов и разбитых голов?
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он обязан затормозить, если не тормозил - он убийца и преднамеренно совершил эти действия
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Машинист затормозив дал секунду или меньше чтоб пьяное животное спаслось, но дал!
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Поезд "Интерсити" Ахметова сбил мужчину на железнодорожной станции "Фармацевтическая"/
Нет бы воскресил на стнации Порошенковская...
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тобто винні всі, окрім чоловіка,який пиячив на залізничній дорозі ?
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Ставить диагнозы по одному предложению - это признак таджикской медицины
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Мимо темы про шайтан-арбу пройти нельзя Потяг на смерть збив громадянина, що випивав на колії в Києві - Цензор.НЕТ 7460
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Очень похоже на скоростной трамвайчик, быстро поднимающийся по пр-ту... ну, все в курсе.
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Или спускается по нему к набережной стремительным домкратом
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одни на фронте умирают как Герои, другие - выпивая на рельсах...Каждому свое.
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На рельсах убивают умышленно (95%), подбрасывая наушники и показывая пьяными...
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и оставшуюся гоп-компанию умышленно уложили пьяными на на лестнице платформы. Потяг на смерть збив громадянина, що випивав на колії в Києві - Цензор.НЕТ 6525 гениально!
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Ничего, они очнутся, сгоняют за добавкой и опять пересядут на рельсы. До следующего поезда. Потяг на смерть збив громадянина, що випивав на колії в Києві - Цензор.НЕТ 7953
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" Жена" теперь свободна... Проспятся, поженятся. Там под платформой и местечко уютное есть... Проще жить надо.
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Поминки плавно перейдут в свадьбу, которая закончится поминками, которые плавно перейдут в...
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Таджикська культура - дєло тонкое. Там трохи вище ще один його схожий перл. І лайки теж передбачувані.
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к каждому купленому пузырю нужно еще и обрезок рельсы выдавать.
где положил там и сделал себе железную дорогу - садись и пей.
и поездов никаких...
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Креативно. Я бухал на высотке свесив ноги, но это круче. Респект и уважуха.
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Человек смертен! Иногда внезапно. Нельзя играть с судьбой в такие игры.
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Жизнь не сложилась (а ну её в жопу), хватило только на последнюю бутылку, а жизнь без бухла для алкаша хуже смерти!
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Дарвін не знав водіїв трамвайчиків😊
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Вот этим людишкам абсолютно по-барабану кто у нас будет президент!
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друг погібшєго, увідєв поєзд, толкнул друга на рєльси, а потом отмєтілі собитійє
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Сидит Чапаев на рельсах.
К нему подходит Петька и говорит.
- Подвинься Василий Иванович, я сяду

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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПоезд насмерть сбил гражданина, выпивавшего на путях в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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