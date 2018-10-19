 "Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде", - 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс издательства.
"30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". Автор и спонсор-директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, который развивает украинскую книгу в родном Харькове. Цель проекта - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев", - говорится в анонсе.
"Ради этого в печать выйдет обновленная книга, которая будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова", - добавили в издетельстве.
В новых промороликах интерактивной книги Янина Соколова читает отрывок из поэмы Шевченко "Катерина" ("Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде..." ) и стихотворение "В казематі" ("Мені однаково, чи буду Я жить в Україні, чи ні...")
*
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
До них звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у злобі, сини твої тебе убють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни продавали як "лакеї в золотій оздобі" від проклятого московського окупанта. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - загарбника на лобі", перевертнями без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари, наводняють суверенну соборну Україну і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла знищити її державність .
"... А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого." (с)