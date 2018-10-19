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Все про:книги (431) Шевченко Тарас (218)

 "Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде", - 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

Цель книги - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс издательства.

"30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". Автор и спонсор-директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, который развивает украинскую книгу в родном Харькове. Цель проекта - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев", - говорится в анонсе.

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"Ради этого в печать выйдет обновленная книга, которая будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова", - добавили в издетельстве.

В новых промороликах интерактивной книги Янина Соколова читает отрывок из поэмы Шевченко "Катерина" ("Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде..." ) и стихотворение "В казематі" ("Мені однаково, чи буду Я жить в Україні, чи ні...")

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Источник: https://censor.net.ua/v3092334
 
   
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Раніше до сов'єтів в кожній українській хаті обов'язково був Кобзар та Біблія.
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Шевченка хватил бы удар, если бы он увидел и услышал всю ту брехню и цинизм, что творят властные бандиты в Украине...
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Короче, выкупили американцы мавзолей у русских вместе с Лениным. Ну, оживили его... Ленин встал, осмотрелся вокруг, поднял руку, как на памятнике и произнёс: "Вот так я себе и пгедставлял гасцвет коммунизма, товагищи!"
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Цитата:
*
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
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Очередной Красовицкий "выхолащивает" Шевченко...
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ТГ Шевченко писав. Про рабів, слуг чужинцiв, про цю численну порода рідних по крові але зрадників земляків, які "помагали москалеві господарювати" в захопленій московськими загарбниками рідній Україні, та з матері останню свитину здирати. Не тільки татарину Петрові-катові й "Петровим собакам", не тільки Катерині "голодній вовчиці", слав він прокляття, але й Галаганам і Кочубеям, сучасникам-"шашелям".
До них звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у злобі, сини твої тебе убють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни продавали як "лакеї в золотій оздобі" від проклятого московського окупанта. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - загарбника на лобі", перевертнями без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари, наводняють суверенну соборну Україну і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла знищити її державність .
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"Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде", - 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день" - я бы сказал даже больше, украинцам нужна своя религия, языческая, иудохристианство чужеродная религия, точнее еврейская, и библия - это история еврейского народа, причём полная галиматья, к чему нам чужая история, у нас есть своя история, гораздо интереснее и богаче интеллектуально, а Шевченко - это дорога к нашей, украинской религии, потому на 100% согласен, Шевченко должен стать настольной книгой всех украинцев.
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А нет ли в этой этой книге такого Шевченко?

"... А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого." (с)
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде", - 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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