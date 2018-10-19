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 Политика Украины, Общество
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 "В морской пехоте Украины мы верим, что один в поле воин, но победа - это всегда достижение команды", - капеллан 36-й отдельной бригады Зелинский. ВИДЕО

Священник УГКЦ, капеллан 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины о. Андрей Зелинский рассказал о своих подходах к общению с бойцами-морпехами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его мнению, главное - это формирование понимания того, что каждый отдельный морпех может быть отважным воином, но победа - это всегда достижение команды.

В своей лекции капеллан рассказал о пути достижения такой цели.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Христос воскрес!": Капеллан Андрей Зелинский провел богослужения на Пасху в передовых подразделениях под Мариуполем. ФОТО ДНЯ

Источник: https://censor.net.ua/v3092255
 
   
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У цій війні нас цікавить лише перемога.
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много в жизни я видел ораторов, совершенно на разные темы.... говорит правильные и нужные вещи и в принципе не новые, характерные для любой команды, подразделения!! но вот манера подачи...… ещё раз я его слушать не буду, так как больше обращаешь внимание не на материал, а на то как он его старается преподать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В морской пехоте Украины мы верим, что один в поле воин, но победа - это всегда достижение команды", - капеллан 36-й отдельной бригады Зелинский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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