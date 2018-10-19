 "В морской пехоте Украины мы верим, что один в поле воин, но победа - это всегда достижение команды", - капеллан 36-й отдельной бригады Зелинский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его мнению, главное - это формирование понимания того, что каждый отдельный морпех может быть отважным воином, но победа - это всегда достижение команды.

В своей лекции капеллан рассказал о пути достижения такой цели.

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