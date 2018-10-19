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 Политика Украины
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Все про:нападение (1618) облсовет (359) Полтавщина (447) титушки (450) Гнап (8)

 Гнапа облили нечистотами на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Полтавской области неизвестные облили нечистотами экс-журналиста Дмитрия Гнапа.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Дмитрий Гнап, передает Цензор.НЕТ.

...

"Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать. Не переключайтесь)", - рассказал он.

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"Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил цветущее настроение руководству Полтавского облсовета. Которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками", - добавил позже Гнап.

"Я в Шишаках Полтавской области, где сегодня пройдет сессия облсовета. На сессии депутаты будут утверждать выдачу газовых лицензий. Дмитрия Гнапа, который приехал на сессию, только что титушки облили ведром дерьма. Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал !!!! Титушками управляет Сергей Чередниченко, глава полтавских титушек", - заявила журналистка Кристина Бердинских.

"Приехали на сессию областного совета в п.г.т. Шишаки. А тут опять Дмитрий Гнап. И снова PR акция кандидата. На этот раз Дмитрий даже сам поднял руки и купался в лучах славы ... Ужас. Срамота. И очередной гі#няний кандидат !!!", - прокомментировал ситуацию Чередниченко.

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В июне 2018 года журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что больше не будет заниматься журналистикой и идет в политику.

Источник: https://censor.net.ua/v3092234
 
   
 Топ комментарии
 
В смысле? То есть все, кто против коррупции в нашей стране - это "пропутинские твари"??
Вы уже совсем офанарели, шестерки соевые?
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Крысы во власти чувствуют конец и просто сбесились-это все надо документировать для будущих судов.Сопротивление барыжного ворья отчаянное.
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коли поливають "нечистотами" інтерівських журналіздів, одразу прибігає поліція затримувати тих, хто поливає. А тут - тиша, усе проплачено. "Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал !!!!"
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В смысле? То есть все, кто против коррупции в нашей стране - это "пропутинские твари"??
Вы уже совсем офанарели, шестерки соевые?
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всё так и есть.
а если ты ещё, паскуда, каждый день не покупаешь продукцию рошеновскую, то ...... то вабще
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"Якщо ти зранку пробудився, а єврейська преса тебе не об...гадила, - значить вчерашній день ти прожив марно..." (А.Гітлер, "Моя Боротьба")
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це той гітлер що був шизофреніком та геем? цікаві у вас ідоли.
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На счет шизофрении не спорю, а вот "гей" - это бред полный.
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Якбисьте поцікавилися, то узнали б, що НСДАП А.Гітлера, перше, що зробили в Німеччині в 1933-му прийшовши до влади - ліквідували:1.безробіття; 2. дитячу безпритульність; 3 гомосятину у всіх проявах; 4. цілу низку хвороб і т.д. і т.п.;
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Крысы во власти чувствуют конец и просто сбесились-это все надо документировать для будущих судов.Сопротивление барыжного ворья отчаянное.
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Спішать, вибори скоро: хоч не з'їдять, так понадкусювати встигнути.
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Судов не будет..по двум причинам..или крысы окончательно ухайдохают страну или их просто перебьют как бешеных собак..промежуточных вариантов не вижу..
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Второй вариант мне наравиця большее.... Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 3176 Когда начинаем?
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мне тоже..но пока больше на первый вариант похоже..молчит народ, шо мышь под веником..
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Так то влада його гімном облила???? Яка злочинна!
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ну а чим іншим може відреагувати ця смердючо-поносна влада? більше то нічим!!!! шоколад приберігають для себе, а для опонентів звісно лайно. ну а судячи з поданої інформації, говняне чмо-араваков, тітушню відродив по всій країні, сука така, і за наші ж з вами гроші.... . неначе Майдана і не було зовсім, а хлопці-герої, за шо голови поклали?!?!?????
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Гівно це вам не зеленка, тепер точно в президенти оберуть.
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А ты конечно, будешь голосовать за него!
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коли поливають "нечистотами" інтерівських журналіздів, одразу прибігає поліція затримувати тих, хто поливає. А тут - тиша, усе проплачено. "Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал !!!!"
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Значит полиция уже устала защищать прокацапленых шавок которые колесят по всей Украине и агитируют за шобло рыговских гнид. Вот местным людям это надоело и они так реагируют. Вы наверное не знаете некоторых гнид сидящих за столом на фото, а я наслышан. Конкретизировать не буду, так как в этих краях живут родственники...
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ніфіга поліція не втомилася, саме ригогнід, що засідають у Полтавській облраді, вона й захищає. Ніхто не повинен заважати дерибану.
"Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил цветущее настроение руководству Полтавского облсовета. Которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками", - добавил позже Гнап. Источник: https://censor.net.ua/v3092234
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Казли, коториє мєшают нам жить! (с) янукович порошенко
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перед законом гімна всі рівні. Нехай отримують кожен свою частку...
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Равна не пожалели,а на удобрение земли равна нету
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Барыжная власть вовсю пользуется сложностями в реализации норм закона: у нее всегда «не хватает власти и полномочий», чтобы помочь народу, зато для реализации своих шкурных интересов всегда находятся и ресурсы и пробелы в законах...
🤑
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та ладно, чеколяты, а как там со счётчиками газа на скважинах, в том числе
«законсервироваными» ?
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вот это нормально, а то ганьба- ганьба зря кричали, теперь ведро говна ка корупционера налил- удовольствие получил
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Твой недуг мы в подвиг определим, там ты еще сраться начнешь (с) ))))
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ваще то гнап влез в компетенцию местных советов.чего не имел права делать.это препятствование местным органам власти в их работе.в чью пользу гнап это делает? Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 1162
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Ви вважаєте його "агентом Кремля", бо він вважає що ви творите дерибан, і тому ви облили його лайном.
ОК, вважатимемо це чистосердечним зізнанням.
Попередник обливав зеленкою "агентів Госдепа".
Думаю, ряд аналогій продовжиться.
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не,просто продажным журналюгой без мозгов и даже без фантазии.хорошо,шо он ушел из сми Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 199
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Він заважає,,,? Гнап просто виконує замовлення Бені . Адже Беню від Укранафти усунули, тепер гадить де може..
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судя по тому как вы тут возбудились, Гнап добряче отдавил шары жлобу шоколадному Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 4363
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с его то весом,как у митяя медведева шота отдавить проблематично.
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приведи хоча б один приклад коли він з ригами сходився. Те що він не прихильник чукулядових це точно.
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Шо было в шыкаладном цехе, тем и облили...хотя чаще они этим просто плюются!
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Полтавщина - там якись ще феодальне відношення до життя. ще якийсь 1654й рік. племенна структура відносин - тільки для своїх.
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Сволочи. Гнапа если убьют, потом будут лить лживые слёзы и вести липовое расследование .
А ведь они если не могут справиться с теми, кто им мешает воровать , именно убивают
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а за шо его убивать? Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 4624оно ж безвредное.и все ,шо делает-курам на смех
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Ага. Когда порошенко с офшорами поймали, то что- то куры из АП не смеялись и петух из одесской мэрии тоже
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ты не права...до сих пор смеются над теми оулиардными тремя тысячами баксов.и не только в ап-во все мире.кпд таких борцунов на уровне нуля. Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 1626
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Уж лучше гимнявого снаружи, чем с дерьмом внутри.
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Краще би малороса Мамая обливали, можна щотижнево...
Кажуть, Полтава від його керівництва занепадає
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Вженема. Саусєм.
Виконує обов'язки - Шамота.
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Он уже не мер . Я бы не сказал что прям - занепадаэ ,, в крайнем случае просто ничего не меняется к лучшему . Рыг есть рыг , о чём тут можно говорить . ! сволочь . Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 6339 .
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О-оо! От теперь Дмитрий Владимирович, вы настоящий политик. А то как это, быть политиком и в дерьмо не окунуться. Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 6395. Барбамбия кергуду, шутка. С почином Вас Дмитрий Владимирович, в украинской политике.
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из дерьма возродится пламя...когда нибудь потом,через миллионы лет.после превращения оного в нефть и газ.которые снова будут делить.круговорот в природе Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 5294
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титушки парашенка не только в Шишаках гадят и здесь тоже
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шо муляет вам порох? Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 6932отож...но не переживай...хуйло сказало в рай пойдете.добровольно-принудительно.
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я то знал шо вы неадекватны в большинстве своем, но чтоб настолько
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И уже сразу же , на ходу , дал оценку происходящему - дерибан ,воровство,кумовсто и т.д . Почему всё должны верить именно журналюге , к тому же, наверняка тоже на кого то работающей .? Почему за Гнапа не вступился никто , ни один человек , местный житель или активист . Стоит сам как сирота . Что , все прям Шишаши продались "барыгам" ,, шо то не верится . ?! Так не бывает . Что то тут не чисто . Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 9235 .
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почемучка Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 3803. Спроси себя почему ты живешь в развивающейся деградирующей стране, которая 27 лет назад была богаче Польши
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Почему за Гнапа не вступился никто , ни один человек , местный житель или активист . Стоит сам как сирота . Что , все прям Шишаши продались "барыгам" ,, шо то не верится . ?! Так не бывает . Что то тут не чисто .

Гнапа облили нечистотами на Полтавщині - Цензор.НЕТ 6871

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Ілюстрація в тему шикаладного висеру.
Якшо соєва шістка знає що це за фото.
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Ім"я Гнапа стало синонімом безпренципності, цинізму, брехливості і продажності в журналістиці.. Такі гнапи, їх ще називають медіа*лядями, роблять все щоб на догоду Ху*лу "оновити владу" і завалити Порошенка.
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парашенка себя сам завалил, волкер сказал, шо второму туру быть!
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Продажна абинеюлька гнап створив собі штучний піар. Шпигун Лоліта дасть продажному гнапу грошей за кожен відсоток, що цей гнап у Юлі відтягне
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стоит так одиноко,никто близко не подходит....даже руки не пожмет...за плечи не обнимет, в знак сочуствия))
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ну а чим іншим може відреагувати ця смердючо-поносна влада? більше то нічим!!!! шоколад приберігають для себе, а для опонентів звісно лайно. ну а судячи з поданої інформації, говняне чмо-араваков, тітушню відродив по всій країні, сука така, і за наші ж з вами гроші.... . неначе Майдана і не було зовсім, а хлопці-герої, за шо голови поклали?!?!?????
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГнапа облили нечистотами на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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