 Гнапа облили нечистотами на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Дмитрий Гнап, передает Цензор.НЕТ.
"Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать. Не переключайтесь)", - рассказал он.
"Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил цветущее настроение руководству Полтавского облсовета. Которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками", - добавил позже Гнап.
"Я в Шишаках Полтавской области, где сегодня пройдет сессия облсовета. На сессии депутаты будут утверждать выдачу газовых лицензий. Дмитрия Гнапа, который приехал на сессию, только что титушки облили ведром дерьма. Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал !!!! Титушками управляет Сергей Чередниченко, глава полтавских титушек", - заявила журналистка Кристина Бердинских.
"Приехали на сессию областного совета в п.г.т. Шишаки. А тут опять Дмитрий Гнап. И снова PR акция кандидата. На этот раз Дмитрий даже сам поднял руки и купался в лучах славы ... Ужас. Срамота. И очередной гі#няний кандидат !!!", - прокомментировал ситуацию Чередниченко.
В июне 2018 года журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что больше не будет заниматься журналистикой и идет в политику.
Вы уже совсем офанарели, шестерки соевые?
а если ты ещё, паскуда, каждый день не покупаешь продукцию рошеновскую, то ...... то вабще
"Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил цветущее настроение руководству Полтавского облсовета. Которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками", - добавил позже Гнап. Источник: https://censor.net.ua/v3092234
януковичпорошенко
🤑
«законсервироваными» ?
ОК, вважатимемо це чистосердечним зізнанням.
Попередник обливав зеленкою "агентів Госдепа".
Думаю, ряд аналогій продовжиться.
А ведь они если не могут справиться с теми, кто им мешает воровать , именно убивают
Кажуть, Полтава від його керівництва занепадає
Виконує обов'язки - Шамота.
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Ілюстрація в тему шикаладного висеру.
Якшо соєва шістка знає що це за фото.