 "Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични. ВИДЕО

Такое мнение высказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы "Право на владу".

"Я думаю, что основная причина взрывов в Ичне - это тотальная безответственность руководства страны, а диверсанты - это исключительно инструмент. Можно было говорить о том, что мы не ожидали атаки в Сватово. Возможно, была неожиданной атака в Балаклее. Но после этих взрывов были проведены все совещания, были сказаны все правильные слова - о борьбе с диверсантами, об усилении охраны складов, о рассредоточении боеприпасов, о том, что реактивные снаряды, чтобы не допустить разлета, нужно хранить отдельно от других видов боеприпасов. И тем неменее, мы выдим третий стратегический склад... Абсолютно такие же причины взрывов, причины детонации...", - сказал Бутусов.

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