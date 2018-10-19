 "Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични. ВИДЕО

Такое мнение высказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы "Право на владу".
"Я думаю, что основная причина взрывов в Ичне - это тотальная безответственность руководства страны, а диверсанты - это исключительно инструмент. Можно было говорить о том, что мы не ожидали атаки в Сватово. Возможно, была неожиданной атака в Балаклее. Но после этих взрывов были проведены все совещания, были сказаны все правильные слова - о борьбе с диверсантами, об усилении охраны складов, о рассредоточении боеприпасов, о том, что реактивные снаряды, чтобы не допустить разлета, нужно хранить отдельно от других видов боеприпасов. И тем неменее, мы выдим третий стратегический склад... Абсолютно такие же причины взрывов, причины детонации...", - сказал Бутусов.
Багато з сьогоднішніх не відповідають займаним посадам.
Нехай краще будуть вакансії ніж такі горе-служакі.
Але на свою країну потрібно працювати, ніхто крім нас цього не зробить.
Можливо вони поїхали бо не побачили особливих для себе перспектив.
Це перша вимога та критерій.
Від кого залежить, кидаєте ви недопалки в смітник чи іншим під ноги ?
Ну а за забором снайпера и все остальные дела....
Там и ЯО можно хранить...
А кто-то может не прикрываться фразами "руководство страны", а назвать конкретные фамилии ?
"Что мне прежде всего бросалось в глаза, так это полное
отсутствие личной ответственности.
Парламент принимает какое-либо решение, последствия
которого могут оказаться роковыми. И что же? Никто за это не
отвечает, никого нельзя привлечь к ответственности. Разве в
самом деле можно считать ответственностью то, что после
какого-нибудь отчаянного краха виновное в этом правительство
вынуждено уйти? Или что соответственная коалиция партий
распадается и создается новая коалиция?" Кто написал ?