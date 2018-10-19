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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
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 "Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични. ВИДЕО

Главная причина взрывов на складах боеприпасов возле Ични - это тотальная безответственность руководства страны.

Такое мнение высказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы "Право на владу".

"Я думаю, что основная причина взрывов в Ичне - это тотальная безответственность руководства страны, а диверсанты - это исключительно инструмент. Можно было говорить о том, что мы не ожидали атаки в Сватово. Возможно, была неожиданной атака в Балаклее. Но после этих взрывов были проведены все совещания, были сказаны все правильные слова - о борьбе с диверсантами, об усилении охраны складов, о рассредоточении боеприпасов, о том, что реактивные снаряды, чтобы не допустить разлета, нужно хранить отдельно от других видов боеприпасов. И тем неменее, мы выдим третий стратегический склад... Абсолютно такие же причины взрывов, причины детонации...", - сказал Бутусов.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3092224
 
   
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Звичайно, що це безвідповідальність. Але треба сказати правду, що безвідповідальність не сьогодні почалася.
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Потрібно міняти кадри.
Багато з сьогоднішніх не відповідають займаним посадам.
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Звичайно треба міняти, але якісних та чесних управлінців обмаль. На ті зарплати чесні люди, що вміють працювати не підуть. Приходять лише крадії, бо розраховують красти. Отже така мотивація там працювати.
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Зараз в армій досить непогані виплати та забезпечення.
Нехай краще будуть вакансії ніж такі горе-служакі.
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Про вакансії в армії погоджуюсь, але виплати не такі вже привабливі. От мої після трьох років війни на Донбасі просто поїхали до США на заробітки.
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Звісно,там більше заробляють.
Але на свою країну потрібно працювати, ніхто крім нас цього не зробить.
Можливо вони поїхали бо не побачили особливих для себе перспектив.
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Кадры сначала нужно вырастить и обучить . И обучать желательно в странах НАТО , и по их же стандартам . "Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични - Цензор.НЕТ 737 .
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Наразі достатньо чесних офіцерів.
Це перша вимога та критерій.
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А кадрам цікаво потім повертатися на значно менші зарплати?
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але правда також і в тому, що безвідповідальність могла і повинна була закінчитись ще вчора.
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Чому вчора, якщо ніколи нічого не робилося?
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безвідповідальність це ставлення, а ставлення залежить від конкретної особи і лише від неї.
Від кого залежить, кидаєте ви недопалки в смітник чи іншим під ноги ?
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Вот именно . Папередники и вовсе , почти уничтожили всю армию . Но про это говорить не принято ,, видно только нынешнюю злочынну владу . "Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични - Цензор.НЕТ 5137 .
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не в тому річ коли вона почалась, а в тому що вона не думає припинятись
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Якщо призначати на посади людей за принципом лояьності, то ніколи не закінчиться.
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Уявляю як призначають нелояльного підлеглого з характером зрадобота (той, що не хоче працювати) "Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични - Цензор.НЕТ 2256
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Безвидповидальнисть прыпынысь ,, ать-два . ! .
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Такої безвідповідальності як сьогодні з 2014 року ще не було, чому я так говорю, а ви вийдіть на улиці і спитайте всіх працюючих ітд. Чи краще стало,чи реформи відчуваються, от вони вам і розкажуть все що думають за "жить стало лучше,жить стало веселей"?
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До 2014 року ще менше було, бо сам з таким стикався.
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Хуже оккупантов могут быть только оборотни типа ,,за жыдтя,, ,,жопоблок,, ,,наши,, ! Секта гундяевского сатаната ,,благословила,, их на подрывную деятельность в Украине!
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Спасибо 54%. Одни умирали на майдане, другие потом проголосовали.....
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А за Овоща кто голосовал? А 24 года кто визжал, мыжебратья НАТА не нада, даже сейчас после 4-х лет войны за то чтобы вступить в НАТО сколько там %? 50 с трудом наберется, и это без Крыма и оккупированной части Донбасса.
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Боеприпасы надо хранить здесь. Место надёжное!

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RobinHood dfb9bea2 - или вот здесь - охрана забора дома Главкома...

Ну а за забором снайпера и все остальные дела....
Там и ЯО можно хранить...
"Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични - Цензор.НЕТ 777
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Если Бутусов такой умный, так пускай берет ответственность на себя. У нас начиная с 2014-го никто ответственность ни хотел брать на себя и сейчас не хочет, потому что страшно. Явно из Кремля звонили не один раз и угрожали физической расправой.
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Шо за бред сивой кобылы? При чем тут Бутусов? А вообще забыл, кто назначает людей на ключевые посты? Грицак чей ставленник? Полторак чей? Муженко чей?
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Тилове керівництво армії в основному складається з осіб, які працюють лише на особисте збагачення. Роки негативної селекції даремно не минулись. І зараз ніхто не має бажання навести лад, вимагати порядку та наголошувати на неминучій відповідальності за великі провали.
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Не просто халатность,а преступная халатность .Ну хватит ,немного пожурили и пора премии с орденами раздавать
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А чего это он на канале бородатой бабушки выступает? Продался за денюшку небольшую...
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Просто відповідальність, зокрема у воєнній сфері, не входить в першочергові пріоритети цього режиму.
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Да тут по ходу остались рожки да ножки.Украина вся погрязла в коррупции и безответствености
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"Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични.

А кто-то может не прикрываться фразами "руководство страны", а назвать конкретные фамилии ?
"Что мне прежде всего бросалось в глаза, так это полное
отсутствие личной ответственности.
Парламент принимает какое-либо решение, последствия
которого могут оказаться роковыми. И что же? Никто за это не
отвечает, никого нельзя привлечь к ответственности. Разве в
самом деле можно считать ответственностью то, что после
какого-нибудь отчаянного краха виновное в этом правительство
вынуждено уйти? Или что соответственная коалиция партий
распадается и создается новая коалиция?" Кто написал ?
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Бутусов - это не безответственность . ЭТО НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВЛАСТИ. Понаставили смотрящими пацанов - родстенничков . А опыта - НУЛЬ
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как надоела эта пропаганда сегодняшнего плохо и хорошего вчера. АУ, Бутусов, эти склады еще за царя Гороха строились, а менять их во время войны....так выберите уже что лучше-склады или коммуналка. А то задрали уже всех критиковать, не предлагая ничего толкового.
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Бутусов не в теме. Безответственность и халатность потому, что в начальники складов не хотят идти из за отсутствия там "возможностей" и еще там награды не выдают！
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Безответственность- это пофигизм.А тут не пофигизмом попахивает.Тут умышленные целенапрвленные действия.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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