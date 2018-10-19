 Маломуж не смог объяснить в прямом эфире, откуда у него роскошный "Кадиллак эскалейд". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТР, на вопрос журналиста о том, кому принадлежит этот автомобиль, Маломуж ответил, что его "товарищу".
"Он случайно меня привез. Это не моя машина. После эфира я уеду на "Мазде". "Эскалейд" вез делегацию. Это сопровождение было. Мы с коллегами с ними вместе общались. Думаю, это не касается сегодняшнего разговора. Это была поездка делегации и разговор, чтобы сэкономить время. У меня личная "Мазда", - сказал Маломуж и добавил, что понятия не имеет о том, почему элитный автомобиль стоит возле офиса телеканала.
...
Приїхав на одній, поїхав звідти на іншій..
Шикує
це імідж - на ланосах простий плебс, їздить!
а ренжи, ескалади, порши, мерси))) - в Києві їх багато - не помітно)))))))))))))
сосалразведничал
машины вообще по доверенности оформляют, типа друг дал покататься.
«Яндекс» подешевел на миллиард долларов на фоне слухов о возможной сделке со «Сбербанком»
Таким образом компания за день потеряла десятую часть своей стоимости.
Цена одной акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq буквально за несколько минут упала почти на 8%. Таким образом инвесторы отреагировали на информацию о том, что «Сбербанк» намеревается приобрести 30% одной из крупнейших технологических компаний в россии, а, возможно, и заполучить полный контроль над ней.
Маломуж в трусах или Провал разведчика
)) Ну, "нарозвідовав" трохи. Шо ж тепер стіснятися?
"Африкан Свиридович, не теряйте человеческое ліцо. Х** їм в рот, тим *лядям, лізьте в двері!" (с)
А если серьёзно - да пофигу ему, что о нём пересичные подумают...
Кроме интервью в трусах ничем и не запомнился.
Украина занимает 123 место в мире из 140 стран по уровню личного богатства граждан, показатель которого по состоянию на середину 2018 г. составил 1 563 доллара.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, сообщает Укринформ.
Согласно отчету, Украина занимает 123 строчку из 140 стран рейтинга с уровнем богатства в 1 563 долл. на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1 563 долл.), Таджикистан (1 364 долл.), Замбия (1 197 долл.), Сирия ( долл.), Мали (1 094 долл.).
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На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Худшие позицию в списке из 140 стран в ДРК (331 долл.), Эфиопии (167 долл.) И Малави (141 долл.),
Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).
По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке - Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.
На первом месте - США , за которыми следует Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Австралия.
Отдельно Credit Suisse подготовил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством в более 50 млн долл. В Украине таких насчитано 135 человек (в 2017 г. было 115), что выводит страну на 53 место в рейтинге.
На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее следует Китай (16 511 человек), Германия (6 323), Великобритания (4 665), Япония (3 576), Индия (3 339), Италия (3 217), Франция (3 036).
Кислинський наполягає на зраді Тимошенко, а інакше - відставка.
https://www.unian.ua/politics/201213-kislinskiy-napolyagae-na-zradi-timoshenko-a-inakshe-vidstavka.html
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Москаль: "Кислинський працював сутенером на трасі!"
https://gazeta.ua/articles/politics/_moskal-quotkislinskij-pracyuvav-sutenerom-na-trasiquot/299241
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"Сказати що ця справа шита білими нитками - значить не сказати нічого... СБУ змушують шукати обвинувачення на адресу прем'єр-міністра в повному абсурді, сфабрикованому керівництвом секретаріату президента"
При цьому офіцери закликали президента Віктора Ющенка припинити втручання секретаріату в роботу СБУ. http://www.pravda.com.ua/news/2008/08/28/3537138/
Але і це ще не все А.Кислинській,як цінний кадр агента ФСБ Порошенка і далі дає поради на 112каналі,як ведучій(сутенер) - політолог в Україні...