 Маломуж не смог объяснить в прямом эфире, откуда у него роскошный "Кадиллак эскалейд". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТР, на вопрос журналиста о том, кому принадлежит этот автомобиль, Маломуж ответил, что его "товарищу".

"Он случайно меня привез. Это не моя машина. После эфира я уеду на "Мазде". "Эскалейд" вез делегацию. Это сопровождение было. Мы с коллегами с ними вместе общались. Думаю, это не касается сегодняшнего разговора. Это была поездка делегации и разговор, чтобы сэкономить время. У меня личная "Мазда", - сказал Маломуж и добавил, что понятия не имеет о том, почему элитный автомобиль стоит возле офиса телеканала.

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