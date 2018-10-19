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 Политика Украины, Общество
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Все про:авто (3572) декларация (1016) Маломуж (25)

 Маломуж не смог объяснить в прямом эфире, откуда у него роскошный "Кадиллак эскалейд". ВИДЕО

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж приехал на прямой эфир телеканал АТР на элитном "Кадиллак эскалейд".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТР, на вопрос журналиста о том, кому принадлежит этот автомобиль, Маломуж ответил, что его "товарищу".

"Он случайно меня привез. Это не моя машина. После эфира я уеду на "Мазде". "Эскалейд" вез делегацию. Это сопровождение было. Мы с коллегами с ними вместе общались. Думаю, это не касается сегодняшнего разговора. Это была поездка делегации и разговор, чтобы сэкономить время. У меня личная "Мазда", - сказал Маломуж и добавил, что понятия не имеет о том, почему элитный автомобиль стоит возле офиса телеканала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Генерал Маломуж появился в прямом эфире одного из украинских телеканалов без штанов. Курьезное ВИДЕО

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Источник: https://censor.net.ua/v3092212
 
 
 Топ комментарии
 
А хоть кто-нибудь из пребывавших и ныне пребывающих во власти может объяснить происхождение своих несметных богатств?
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Мог бы просто ответить: "Живу по-новому, отстаньте"
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Он без штанов остался ради такой машины, будьте вежливыми.
Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 729
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Так у нього не одна автівка..
Приїхав на одній, поїхав звідти на іншій..
Шикує
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так а шо таке?!
це імідж - на ланосах простий плебс, їздить! Маломуж не смог объяснить в прямом эфире, откуда у него роскошный "Кадиллак эскалейд" - Цензор.НЕТ 6516
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тим більше на ланос))) - всі звертають увагу - це вже раритет))),
а ренжи, ескалади, порши, мерси))) - в Києві їх багато - не помітно)))))))))))))
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А как он собирался уехать на мазде, если приехал на кадиллаке? Типа ему еще и мазду подвезут по запросу?
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Он часто выступает на всяких ТВ в качестве "эксперта", так что наэкспертил...
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А хоть кто-нибудь из пребывавших и ныне пребывающих во власти может объяснить происхождение своих несметных богатств?
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Бабушка одолжила, в лотерею выиграл, муж/жена заработал... Наиболее распространенные версии происхождения)
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дада, самое распространённое это родственники оказались очень удачливыми предпринимателями. а у самого фигуранта вообще ничего нет.
машины вообще по доверенности оформляют, типа друг дал покататься.
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Мог бы просто ответить: "Живу по-новому, отстаньте"
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І ця людина очолювала службу зовнішньої розвідки? Та він двох слів не може скласти, щось бекає-мекає.
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Ця людина усю свою службу провіла курируючи НГУ імені Шевченка. Влаштовував вступ дітей високопоставлених чинів, які потім і організували йому тепле містечко - ні тобі спецоперацій (в мирний час), ні захоплень злочинців, і т.п.
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офф топ


«Яндекс» подешевел на миллиард долларов на фоне слухов о возможной сделке со «Сбербанком»
Таким образом компания за день потеряла десятую часть своей стоимости.
Цена одной акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq буквально за несколько минут упала почти на 8%. Таким образом инвесторы отреагировали на информацию о том, что «Сбербанк» намеревается приобрести 30% одной из крупнейших технологических компаний в россии, а, возможно, и заполучить полный контроль над ней.
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Не смог объяснить) А чего тут объяснять? Вышел Маломуж из дома ,а во дворе стоит Эскалейд,помацал карман,а там ключи от него,это просто чудо,так бывает)
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помедитував як Дзідзьо і з"явився каділак Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 90
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Он без штанов остался ради такой машины, будьте вежливыми.
Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 729
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Пацан регулярно прокалывается в прямом эфире.
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Просто либо нужно разрешить зарабатывать, либо поднять з/п до нормального уровня. Когда родственники с паспортами рф за такое наказывать нужно. Хватит кривить душой вы реально думаете что на те деньги которые платит государство вас будут лечить, учить, охранять, защищать еще и рискуя жизнью?
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полно молодых, амбитных, на 10 тысяч очередь стоит, но их никто не пускает в контору, закрытый клуб, где ездить на мазде западло....
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Пойми, я считаю, что честных нет по определению, нормальное желание человека иметь больше, НО!, есть куча способов делать элитарный клуб, посмотрите даже на тех же немцев, какие-то свастики, перстни, кинжалы, ореол таинственности причастности к чему-то, есть служебное жилье его нужно давать сразу, но и сразу же отбирать, если проштрафился... а у нас блят..смотрят на айфон и на марку модели, слово Украина для них место пребывания не более...от чему их может научить такое говно, как Семочко??. а там таких 95%...
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Знаєте, є люди які уже достатньо собі заробили і не проти піти у владу саме для покращення ситуації у державі... Є фанати своєї справи, для яких гроші не головне. Гадаю, Діма Борисов, наприклад, у владі міг би зробити чимало для малого бізнесу...
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Мама подарила . Все уже это знают😀😀😀
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Погода ещё позволяет ездить на великах.
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А, придумав! Це бла-бла кар! Попутка!
)) Ну, "нарозвідовав" трохи. Шо ж тепер стіснятися?
"Африкан Свиридович, не теряйте человеческое ліцо. Х** їм в рот, тим *лядям, лізьте в двері!" (с)
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Напевно "забув" ім'я і соціальний статус того " бомжа", що дав йому "подарунок"...
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подбросил порошенко...или тимошенко,или враги. Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 5306 Правду говорить легко.А вот когда начинаешь врать,то сразу "бе-ме" и ахинея.
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Бреше як Сірко на місяць, СрюЛя навчила
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срюля чи петро -- тут ( в брехні) їм рівних нема, особливо Петру...
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Не подарили, а наразведил...))
А если серьёзно - да пофигу ему, что о нём пересичные подумают...
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Ничем нельзя объяснить, откуда эта роскошь, только от торговли. Секретами страны?
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Цікаво серед всіх цих лідерів є хоч один не вор і не хабарник?
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Нєт, щас таких нема. Є тільки такі як Джек і Валька (ц)
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А как же! Неужели ты не веришь в непогрешимость Пэди?
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Супрун, похоже. Потому её и пытаются съесть.
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да не его Кадиллак.сколько раз видел его ,пешком по Шелковичной идущего.Вот без штанов интервью телевидению,это да,он давал!
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.."насцал в глаза и глазом не моргнул" Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 7261 ...настоящий "чекист" Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 7261 , сори, писдун.
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маломуж давал интервью по скайпу в пиджаке и трусах. Что вы от него хотите.Быдло очередное.

Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 1649
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белый шум от соевых....А как там Семачко..??.он то руководит разведкой во время войны в отличие от маломужа
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А такие как Маломуж поучают нынешних. Сам-то он чем отличился на аналогичной работе, может вычистил ряды украинской разведки от гэбнявых?
Кроме интервью в трусах ничем и не запомнился.
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Похоже украицам приятно жить в стране которой правят подлецы!
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2.7 ляма грн. в 2013 это 337 тыс. баксов. Хороший домик был у бабули...
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..и покупатель уже в очереди стоял и сразу как только купил... там пол-года ждать надо, а потом ещё время на переоформление ...
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Поддерживаю. Журналисты имели наглость спросить про то, что к делу не относится. Ну, или почти не относится.
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Журналистка-блондинка спросила у графа Дракулы откуда у него богатства. Дракула задумался.
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Одни експерти.А як воювати то хєр кого з них найдешь))))
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эта маломужеложенка та чмошная тварь , которая в 14 году сралась только от того что наше всу проводила стрельбы возле накрысма и скулила сидите тихо а то хуйло?
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Украина по уровню личного богатства граждан пребывает в аутсайдерах в окружении стран Африки Октябрь 19, 2018Без рубрикиКомментарии: 0
Маломуж не зміг пояснити в прямому ефірі, звідки у нього розкішний "Кадилак Ескалейд" - Цензор.НЕТ 5135Украина занимает 123 место в мире из 140 стран по уровню личного богатства граждан, показатель которого по состоянию на середину 2018 г. составил 1 563 доллара.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, сообщает Укринформ.
Согласно отчету, Украина занимает 123 строчку из 140 стран рейтинга с уровнем богатства в 1 563 долл. на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1 563 долл.), Таджикистан (1 364 долл.), Замбия (1 197 долл.), Сирия ( долл.), Мали (1 094 долл.).
- МВФ: Украина - беднейшая в Европе страна и по ВВП, и по зарплатам населения
- Погрязшие в средневековом мракобесии «элиты» превратили Украину в кусок Африки в Европе
На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Худшие позицию в списке из 140 стран в ДРК (331 долл.), Эфиопии (167 долл.) И Малави (141 долл.),
Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).
По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке - Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.
На первом месте - США , за которыми следует Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Австралия.
Отдельно Credit Suisse подготовил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством в более 50 млн долл. В Украине таких насчитано 135 человек (в 2017 г. было 115), что выводит страну на 53 место в рейтинге.
На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее следует Китай (16 511 человек), Германия (6 323), Великобритания (4 665), Япония (3 576), Индия (3 339), Италия (3 217), Франция (3 036).
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Це Маломужу ще в часи Йющенко подарували друзі Фірташа.Тількі за те,що запропонував тодішньому голові СБУ В.Наливайченко в кабінеті гаранта посадити Ю.Тимошенко за зраду.Яка була викрита і доведенна заступником голови АП Кіслинськім в ефірі 5 каналу .І як в подальшому було спростованно в безпідставності цих звинувачень з боку цінного кадра Порошенко Кислинського(сутенера) з траси Луганськ - Алчевськ.
Кислинський наполягає на зраді Тимошенко, а інакше - відставка.
https://www.unian.ua/politics/201213-kislinskiy-napolyagae-na-zradi-timoshenko-a-inakshe-vidstavka.html
..................................
Москаль: "Кислинський працював сутенером на трасі!"
https://gazeta.ua/articles/politics/_moskal-quotkislinskij-pracyuvav-sutenerom-na-trasiquot/299241
.......

"Сказати що ця справа шита білими нитками - значить не сказати нічого... СБУ змушують шукати обвинувачення на адресу прем'єр-міністра в повному абсурді, сфабрикованому керівництвом секретаріату президента"

При цьому офіцери закликали президента Віктора Ющенка припинити втручання секретаріату в роботу СБУ. http://www.pravda.com.ua/news/2008/08/28/3537138/
Але і це ще не все А.Кислинській,як цінний кадр агента ФСБ Порошенка і далі дає поради на 112каналі,як ведучій(сутенер) - політолог в Україні...

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Чого це ви всі пристали до Маломужа - він як і Ляшко все своє богатство в очко виграв....
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Якщо звалити все бабло, зграбастане цими "державними мужами" в один банк, то можна відкривати свій МВФ. А народ все дивується - Україна не в Сахарі, не за полярним колом, є населення, на роботу ходить, а вже 20 років буксує на місці. Ці феодали просто згрібають всі вершки з суспільного доходу. Так у дипломатичних кварталах європейських міст на самих дорогих і розкішних лімузинах їздять "посланці" різних Зімбабве і Мапуту.

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Технічний кандидат Д.Фірташа на виборах 2014року здогадайтесь,кого він підтримував???
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Маломуж всё объяснил. Ведущий - бескультурный жлобик, получивший задание доипацца.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМаломуж не смог объяснить в прямом эфире, откуда у него роскошный "Кадиллак эскалейд". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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