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 Общество, За рубежом
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Все про:курьез (3957) Эрдоган (404) Додон (107)

 Президент Турции Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Додоном. ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезную видеозапись опубликовали в соцсетях.

На записи видно, что Эрдоган вздремнул всего несколько секунд, а потом взялся поправлять свой микрофон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эрдоган твердо сказал, что сделает все возможное", - Джемилев заявил, что президент Турции всячески способствует получению Томоса об автокефалии Украиной

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове

Источник: https://censor.net.ua/v3092111
 
   
 Топ комментарии
 
Ему с додошей скучно, ему с ним спать хоцца Президент Турции Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Додоном - Цензор.НЕТ 1539
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Ентот гДодон мухамор какойта...🤣
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Ему с додошей скучно, ему с ним спать хоцца Президент Турции Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Додоном - Цензор.НЕТ 1539
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Знаковый подарок Эрдогана Додону - 2 спец.машины "ТОМА" для... разгона митингов !!!

будет чему гореть перед президентурой .


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😂😂😂

Речи Додона его убаюкали...
Говори говори...ты мне не мешаешь!)))
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Два Додона,в плохом смысле этого слова))
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А как будет Додон на турекцом...
В смысле тот додон шо натякивают на шляпу))))
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Це краще перекладається українською🤣
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Нічого цікавого, бо є відповідний вік у Ердогана.
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Нормальное поведение мусульманина, который вынужден слушать свинью...
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А он не мусульманин и жена у него арабка.Они запустили в Турцию 4 3.5млн.арабья .А до него был Гюль-полуарабохай(эр мэн?-ворованное слово) и прятал свое происхождение,до того полукурд Демирель.ТАМ У ТУРКОВ ВЛАСТЬ ДАВНО ОТНЯТА.Но они там есть,как и 3 млн.одэров в числе 20млн.кавказцев.Всего неоф.население 100млн.
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Неделю назад вернулся из Фетхие . Ваты тьма . Побережье оккупировано .
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Ничего удивительного.С Трампом не задремал бы.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПрезидент Турции Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Додоном. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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