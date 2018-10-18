 Президент Турции Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Додоном. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезную видеозапись опубликовали в соцсетях.

На записи видно, что Эрдоган вздремнул всего несколько секунд, а потом взялся поправлять свой микрофон.

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