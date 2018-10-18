 "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так Парубий отреагировал на выступление оппоблоковца, экс-регионала Александра Вилкула.
Его выступление вызвало сильное возмущение в зале и сопровождалось криками "Ганьба!".
Спикер Андрей Парубий также очень резко отреагировал на выступление экс-регионала.
"Это унижение чувств наших верующих. Когда я говорил, что они беснуются… Пойдите в церковь и исповедуйтесь. Как вы смеете тут говорить, с высокой украинской трибуны, слова неуважения ко Вселенскому Патриарху? Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Я вам напомню, что священники Гундяева своими руками убивали пленных украинских воинов. Первые диверсионные группы прятались в ваших гундяевских укрытиях, убивая украинских граждан, как диверсионная группа Стрелкова. Они убивали украинцев, а потом с руками полными крови шли в гундяевские укрытия. Это не церковь. (…) Пойдите на Афон, покайтесь и выгоните из себя беса, чтобы больше он вас не спутывал".
🤣
их"...
Это легализирует для православных верующих Украины единую украинскую церковь.
А вообще в Украине множество религий и конфессий, в какую люди хотят ходить в ту и ходят. И баптисты и протестанты и евангелисты, адвентисты есть у нас, все это в РФ запрещено.
И мусульман у нас в последние годы стало больше, едут из Ближнего Востока, Татары из Крыма, и каждый год в городе Умань ортодоксальные иудеи собираются, буддисты ходы устраивают в Киеве летом, все живут мирно. Кровь нужна только РФ, только оттуда звучат крики о крови и войне. Думайте, анализируйте.
Ну как там в Орде?
Бпп и нф даже не голосовали за снятие с вилкуоа неприкосновенности !
На кого рассчитан этот гневный якобы спич ?
Зато сегодня врешь с удвоенной силой и наверное по двойной ставке.
Кемской волостиАндреевской церкви есть.
Предоставление подворья для Вселенского Патриарха было записано в решении о предоставлении Томаса Украине … так что лживые жоппоблоковцы могут дальше истерить и исходить пеной
Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер: США сняли эмбарго на поставки оружия в Украину.