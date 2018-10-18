 "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так Парубий отреагировал на выступление оппоблоковца, экс-регионала Александра Вилкула.

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В частности, в своем выступлении с трибуны парламента Вилкул решение о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату назвал "взяткой" Стамбульскому патриарху за его участие в украинской президентской кампании..

Его выступление вызвало сильное возмущение в зале и сопровождалось криками "Ганьба!".

Спикер Андрей Парубий также очень резко отреагировал на выступление экс-регионала.

"Это унижение чувств наших верующих. Когда я говорил, что они беснуются… Пойдите в церковь и исповедуйтесь. Как вы смеете тут говорить, с высокой украинской трибуны, слова неуважения ко Вселенскому Патриарху? Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Я вам напомню, что священники Гундяева своими руками убивали пленных украинских воинов. Первые диверсионные группы прятались в ваших гундяевских укрытиях, убивая украинских граждан, как диверсионная группа Стрелкова. Они убивали украинцев, а потом с руками полными крови шли в гундяевские укрытия. Это не церковь. (…) Пойдите на Афон, покайтесь и выгоните из себя беса, чтобы больше он вас не спутывал".

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