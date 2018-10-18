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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (311) ВР (22391) Парубий (1763) церковь (921)

 "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал депутатам от "Оппоблока" пойти в церковь и покаяться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так Парубий отреагировал на выступление оппоблоковца, экс-регионала Александра Вилкула.

...
В частности, в своем выступлении с трибуны парламента Вилкул решение о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату назвал "взяткой" Стамбульскому патриарху за его участие в украинской президентской кампании..

Его выступление вызвало сильное возмущение в зале и сопровождалось криками "Ганьба!".

Спикер Андрей Парубий также очень резко отреагировал на выступление экс-регионала.

"Это унижение чувств наших верующих. Когда я говорил, что они беснуются… Пойдите в церковь и исповедуйтесь. Как вы смеете тут говорить, с высокой украинской трибуны, слова неуважения ко Вселенскому Патриарху? Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Я вам напомню, что священники Гундяева своими руками убивали пленных украинских воинов. Первые диверсионные группы прятались в ваших гундяевских укрытиях, убивая украинских граждан, как диверсионная группа Стрелкова. Они убивали украинцев, а потом с руками полными крови шли в гундяевские укрытия. Это не церковь. (…) Пойдите на Афон, покайтесь и выгоните из себя беса, чтобы больше он вас не спутывал".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3092109
 
   
 Топ комментарии
 
Парубий прав, но покаяние в храме не поможет. И экзорцизм тоже. Нельзя выгнать фсбшного беса из людишек типа вилкула, он сам и есть бес.
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Несите дробовик...будем изгонять из ВИЛУПКА бесов!)))
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Афон для московской секты закрыт.
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Если быть откровенным - то бесы ,оба.
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Вілкул звичайно скотина яка потрібно арештувати і посадити на довічне, але він сказав абсолютну правду! Це хабар Варфоломію і це недопустимо! Свого часу Москва хотіла отримати в управління Київську митрополію, після того як незаконно призначила в Київ свого митрополита і надіслала посла до Єрусалимського патріарха і запропонувала грошове утримання Єрусалимському Патріарху за передачу Київської Митрополії під контроль Москви. Тоді Єрусалимський Партіарх Досіфей різко відмовив Московському Патріарху і написав листа в Москву де назвав цей хабар гріхом і відмовився брати будь яку участь у цьому незаконному і "нєумєстному дєлє"!
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Я не против. Я против крошек,милостиво бросающих нам от невозможности этого избежать.
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Жодних передач церков УАПЦ Константинопольському патріарху не може бути! Константинополь мав в Україні свої ставропігії - церкви та лаври які керувались безпосередньо з Константинополя. До таких ставропігій належала Києво-печерська лавра, отже передати Константинополю можна тільки те що йому належало за правом заснування - Києво-Печерську лавру! А на це яєць у влади не вистачило! Тому передача Андріївської церкви це абсолютна маячня! Передавати потрібно лавру!
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Кстати на Цензоре есть штатный Экзорцист. "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу - Цензор.НЕТ 4572
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так парубий постоянно общается с адольфом аллоизовичем
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Если Вилкул про это трындит,значит это надо Пети Поросенко))
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В Писании сказано: "По делам их узнаете
их"...
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просто Вилкул и Шуфрич уже давно не биты! "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу - Цензор.НЕТ 2970
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Если это и взятка, то довольно удачная.
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Все это архаизмы древние, но все же иметь представительство православной церкви - матери, вселенского патриархата, при создании единой украинской автокефальной церкви очень логичное решение.
Это легализирует для православных верующих Украины единую украинскую церковь.
А вообще в Украине множество религий и конфессий, в какую люди хотят ходить в ту и ходят. И баптисты и протестанты и евангелисты, адвентисты есть у нас, все это в РФ запрещено.
И мусульман у нас в последние годы стало больше, едут из Ближнего Востока, Татары из Крыма, и каждый год в городе Умань ортодоксальные иудеи собираются, буддисты ходы устраивают в Киеве летом, все живут мирно. Кровь нужна только РФ, только оттуда звучат крики о крови и войне. Думайте, анализируйте.
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Ну наконец-то ты появился. С 6_го октября тебя не было. Я уже распереживался за тебя...
Ну как там в Орде?
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интересно,Благодатный огонь на Пасху, теперь тоже для секты имени попа Гундяева закрыт?
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О, логопед начал перед выборами правильные слова в сторону рыгов говорить!)) А раньше, что молчал? Давно пора было их политически аннигилировать с Украины!
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Все правильно, поддерживаю. РПЦ это секта
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Несите дробовик...будем изгонять из ВИЛУПКА бесов!)))
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Не тратьте пулю на дерьмо. Для этого изгнания беса из регионалообразного примата достаточно хорошо заострённого осинового кола)
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Парубий прав, но покаяние в храме не поможет. И экзорцизм тоже. Нельзя выгнать фсбшного беса из людишек типа вилкула, он сам и есть бес.
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А після їх покаяння... ту церкву спалить разом з тими бісами? Бо після покаяння тій церкві вже не допоможе навіть освячення Всевишнім.
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почему-то не могу поставить нравится но я полностью согласен
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"Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу" - хохол Парубий делает вид, что он не знает, что вся эта свора опоблока - это команда шоколадного Пахана, он их всех крышует, и собирается опираться на эту пятую колонну, на выборах преза.
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Пагубий, а почему ты лично не поднял поджопниками невставших почтить павших воинов попов мацковского парханата на заседании Рады? А почему вы не запретили рыгов как комуняк? Этт был бы шаг. А обгавкать рыга, так то ему до задницы
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А как рыгов запретить,если Петя тоже рыг основатель рыгов и крышеватель рыгов в одном лице?
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Климкинд, Муженко, Ельченко, Матиос, Леха Гончаренко....Да их до Мацквы раком не переставишь. Если рыгье запретить, то можно и без реФФорматоров остаться "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу - Цензор.НЕТ 1240
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Так рыги же самоликвидировались,как партия.Некого было запрещать.А перекрашивание в рыгоблок,это уже,типа,"новая"партия,"новые" "люди".
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а справкой размахивал?
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Вместо посадить - покайтесь!
Бпп и нф даже не голосовали за снятие с вилкуоа неприкосновенности !
На кого рассчитан этот гневный якобы спич ?
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на лохов печальных. Новая порция лапши. "путиннападе" уже прокисла.
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От скучный у тебя вчера день был.

Зато сегодня врешь с удвоенной силой и наверное по двойной ставке.
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Тоже самое в Инете-региональный центр которого в Москве,где сидит арабье.Так в ЮТУБ-ом клипе Софи Ратару с ее новой песней "Азербайджан" МНОЮ БЫЛ БРОШЕН ПРИЗЫВ К НАРОДУ О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ЕЙ ЗВАНИЯ "Народная артистка Азербайджана=ИндоПэриджана" Сейчас смотрю призыв мой убрали.Не София же?? Этот региональный центр блокирует все клипы из Одэрбэйджана.Так мне за монетизацию поставили условие 1000 подп. и 4000 час .в год.Где еще такое есть???? И люди теперь не могут видеть настоящие Сарды,место где родилась Луна,водопад Рем и Ромул -все на Кавказе.От этого регионального надо избавляться, если славяне в России молчат.
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Парубейка зашелся неиствуя. Ничё, это до очередного голосования "коалиции" "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу - Цензор.НЕТ 8755
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Сделали шоу и из религиозных вопросов... не только мовы...
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Не розумiю, чому носяться з тим Вiлкулом ,мов дурень зi ступою. Хлопчисько ранти явно поплутав, або грае в "ребячество" , як Зеленський з ханижним голосом, з 95-го кварталу,... на триндюлiну нариваються - не можуть нарватись... Люди добрi, допоможiть iм...
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смішне порівняння клоуна Зєлєнського з баригой Вілкулом... Я особисто різниці між соєвим головнокомандувачем і Вілкулом не бачу... Триндять, брешуть, обіцяють!!
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Зеленський з Вiлкулом и есть ханыги с одних подворотен... Вiлкул у корефана бизнес заханыжил...
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Вы - кац, бо только на мордоре религия -опиум для народа на фоне кумача с триколором, конечно же с чистосердечной преданностью гундяю...
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шамов чисто єврейская фамилия.. не знали?
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Кац, такие познания... Вы - спекся...Да шо здесь зазорного, Бог шельму метит...
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вилкул - открытый враг государства
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И все остальные, которых он перечислил в своем высере.
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Крым - отдали... Донбасс - отдали... Андреевскую церковь отдали... Чтобы ещё отдать?...
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Пагубий технично так с темы кнопкодавства на тему бесовства съехал.
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И правильно сделал, бо рыги любого достанут... Да и может с этого могмента рыги нарвались...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Лично я атеист, в церковь хожу редко (иногда на пасху) и даже не знаю какого она патриархата. Но история с Андреевской церковью действительно выглядит как взятка. А если к этому еще и приобщить кнопокодавство, то наши умельцы из прокуратуры после смены власти могут и статью организовать (и неприкосновенность не поможет). Поэтому если по чеснаку, то большие вопросы к парламенту относительно Кемской волости Андреевской церкви есть.
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ТЮ, взятка... та хоть шо, (хоть популизм на блюдечке) лишь бы подальше от каазламордых дикунiв...ЗЫ... а насчет своего атеизма, не хочу и слышать, бо брешете... Вспомните, когда вас судьба загоняет в угол и вы вопите в Космос(так шобы никто не слышал, конечно) , мол, Боже пронеси... И если искренне вопите (от чистого сердца) , Боже проносит... Разве у вас такого не бывает?
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Как-то судьба особо не загоняла (в угол). Бог миловал. Но по сути - вы правы. Загонит - буду у Бога что-то просить. Но только Бог - это Бог, а все эти игрища вокруг церквей - это борьба за власть внутри церкви и борьба за корыто для наших политиков, никакого отношения все это к Богу не имеет.
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не пойму вас... На кого вы хулу гоните: на безбожника кырыла, чи на намесника Бога на земле от православия... "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу - Цензор.НЕТ 2967
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каждый патриарх имеет свою "резиденцию" (называется подворье) в принадлежащих ему и в со дружеских епархиях и митрополиях, есть такая у Варфоломея в Москве …
Предоставление подворья для Вселенского Патриарха было записано в решении о предоставлении Томаса Украине … так что лживые жоппоблоковцы могут дальше истерить и исходить пеной
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Сепаратисты-педарасты Опоблока - пособники Хуйла! Ехай нахуй в скрепоносную путинскую Россию!
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Пропоную взагалі покликати попа в Раду. Може, диво станеться і з того "оратора у праведному гніві" недоторканість зійде, яку для нього ні разу хабарами для "чесних" депутатів не забезпечували, а з його "православного поплічника" (він же "сука православная" у певних колах) і великого друга кремлівського педофіла - українське громадянство, також відомо для чого і на чиє прохання Янеком йому дароване. Та і всім іншим "парламентським праведникам" не завадило б.
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Вселенский патриарх Варфоломей I (патриарх Константинопольский) на великие церковные праздники сможет служить в Адреевской церкви в Украине. Украина становится центром православного мира!
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Раскольнику-пидарасу Гундяю и ëбнутому кремлевскому скрепоносному маньяку-педофилу Хуйлу остается только повеситься или прыгнуть с колокольни собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
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Важно!
Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер: США сняли эмбарго на поставки оружия в Украину.
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блин , попудрить вас нужно... Где вы так долго был с благой вестью...
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Чого ж ви дебіли не зняли з нього недоторканість,так би в тюрязі хоч покаявся б.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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