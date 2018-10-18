 "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Навальный подсчитал, что общая стоимость недвижимости, которая принадлежит лично Золотову, его сыну и зятю составляет около 3,5 миллиарда рублей.
Особое внимание он уделил внимание даче Золотова в Барвихе. Оказалось, что когда-то она была в пользовании советских руководителей. Там жили Микоян, Дзержинский, Ворошилов, Орджоникидзе.
"Нарком Микоян здесь жил дольше всех. И вот удивительно - он отработал в правительстве СССР от Ленина до Брежнева, но даже у него не хватило наглости забрать эту госдачу себе. Она осталась в госсобственности. И после Дзержинского она осталась государственной, и после Ворошилова. Но тут пришел самый великий государственный деятель за последние сто лет - генерал армии Золотов, и хапнул эту госдачу в личную собственность", - рассказал Навальный.
Навальный указал на несоответствие способа жизни и данных в декларации Золотова
"Я считаю, что вы лживый лицемер. Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко, что кто-то мотается по Прибалтике. Да у вас внуки живут и учатся в Англии. И непонятно на какие деньги", - говорит российский политик.
В Канаде и США я покупал лицензию на рыбалку, без нее нельзя ловить рыбу.
Не говоря уже про то, что если выловил рыбу которую запрещенно в этом месяце ловить, или размер не тот, например меньше 90см такую то рыбу надо отпускать, штраф будет такой, что мало не покажется.
Как и водная полиция катается, штраф можно получить за отсутствие того или иного обязательного девайса.
Выглядит, как папуас нацепивший форму убитого офицера колониальных войск и украсивший ее бусами, медной проволокой и ракушками.
Пинжак - это главная хворма. Хвормы нету и человека нету.
Предлагает провести её в форме теледебатов на одном из центральных государственых телеканалов (а там в рашке такие каналы все государственные) .
В случаае отказа трансляции - то на youtube.
Вот опять Фортуна захромала...
Свято честь опричника храня
Генерал Паскудное Ябало
На дуэль не вызовет меня.
Надо примириться с долей этой,
Не сразится генерал со мной...
Не бывать мне рубленой котлетой,
Не бывать мне сочной отбивной!
Гой же ты, родимая сторонка!
Что я без тебя? Да так, пижон,
И рукою гнусного подонка
Наповал не буду я сражён.
Свыкся я по жизни с неудачей,
От трудов великих не зачах...
А опричник с головой собачьей
(Да не у седла, а на плечах)
Как баклан опущенный, блатует,
Одурев от крови и бабла.
Коль захочет - так и арестует,
Палкой съездит поперёк йэбла.
Чтоб вам всем не показалось мало,
Чтобы вам не счесть своих потерь,
Генерал Паскудное Ябало
Ищет сатисфакции теперь.
В бестолковке - только слизь и слякоть,
Мозга нет у этого жлоба:
Рад бы всю страну отсатисфакать,
Да вот сатисфакалка слаба... (с)
https://www.stihi.ru/2018/09/14/970
ПиделЬ Футин будет править Расией 48 лет.
При Навальном Россия могла бы стать мощной державой, которая не точит зубы на весь мир. С нормальной Россией и мне бы хотелось дружить, но не с путинской.