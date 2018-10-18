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 Общество, За рубежом
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Все про:недвижимость (647) Порошенко (15615) Навальный (370) Золотов (2)

 "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи. ВИДЕО

Российский политик Алексей Навальный ответил главе Росгвардии Виктору Золотову и рассказал о недвижимости его семьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Навальный подсчитал, что общая стоимость недвижимости, которая принадлежит лично Золотову, его сыну и зятю составляет около 3,5 миллиарда рублей.

 Особое внимание он уделил внимание даче Золотова в Барвихе. Оказалось, что когда-то она была в пользовании советских руководителей. Там жили Микоян, Дзержинский, Ворошилов, Орджоникидзе.

"Нарком Микоян здесь жил дольше всех. И вот удивительно - он отработал в правительстве СССР от Ленина до Брежнева, но даже у него не хватило наглости забрать эту госдачу себе. Она осталась в госсобственности. И после Дзержинского она осталась государственной, и после Ворошилова. Но тут пришел самый великий государственный деятель за последние сто лет - генерал армии Золотов, и хапнул эту госдачу в личную собственность", - рассказал Навальный.

Навальный указал на несоответствие способа жизни и данных в декларации Золотова

"Я считаю, что вы лживый лицемер. Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко, что кто-то мотается по Прибалтике. Да у вас внуки живут и учатся в Англии. И непонятно на какие деньги", - говорит российский политик.

Также смотрите: "Золотов богат. Очень богат. Он будет стрелять, чтоб сохранить свое", - Навальный рассказал о руководителе Нацгвардии РФ. ФОТОрепортаж

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сделаю из вас сочную отбивную", - охранник Путина Золотов угрожает Навальному из-за расследований о коррупции в Росгвардии. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3092096
 
   
 Топ комментарии
 
После валежника, сука, балуют их)"Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги" - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи - Цензор.НЕТ 6416
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Ну и форма у этого козла!
Выглядит, как папуас нацепивший форму убитого офицера колониальных войск и украсивший ее бусами, медной проволокой и ракушками.
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тебе забыли рассказать как правильно обсерать Порошенко? 😂
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А что смешного?
В Канаде и США я покупал лицензию на рыбалку, без нее нельзя ловить рыбу.

Не говоря уже про то, что если выловил рыбу которую запрещенно в этом месяце ловить, или размер не тот, например меньше 90см такую то рыбу надо отпускать, штраф будет такой, что мало не покажется.
Как и водная полиция катается, штраф можно получить за отсутствие того или иного обязательного девайса.
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В мене тільки одне питання, як ми досі таких дебілів не змогли розбити на Донбасі? Виходить наші генерали ще більші дебіли?
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Шо за мотание по прибалтике ? И как связан с этим парашенко ? Опять нашкодил ?
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тебе забыли рассказать как правильно обсерать Порошенко? 😂
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А зачем его обсирать ? Он сам об этом регулярно заботится ))
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За чем обсерать гавно?
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Сотри говно с языка, это не шакалад....
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конечно...не золотов же нашкодил.врах то у тебя на банковой ,а не в кремле. "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги" - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи - Цензор.НЕТ 280
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У меня враги везде. Называется - внешние и внутренние. Эту тайну я тебе раскрыл,шоб не умер олухом.
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в медицинской энциклопедии симптом "кругомвраги" относят к шизофрении. "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи - Цензор.НЕТ 6309
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Упрощаешь жизнь не вникая в сказанное. Это как раз и шиза.
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Тебя обманули. "Кругомвраги" относят к паранойе. Но если у тебя паранойя, то это не значит, что за тобой не следят.
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эти два заболевания даже психиатры не всегда идентифицируют и различают...
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Кем-то было сказано ---не так страшны московские воши, как киевские гниды. Знаешь про кого?
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про зраду,про кого же еще? "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи - Цензор.НЕТ 3328 про тех,что радуются неудачам страны и не признают достижений.про тех,кто дует в одну дудку с оккупантом.
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Ну и форма у этого козла!
Выглядит, как папуас нацепивший форму убитого офицера колониальных войск и украсивший ее бусами, медной проволокой и ракушками.
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Жилётка. Тоже хитрая штука. Не тот цвет - и уже проиграл. Симпатии нету. Ну, не тот парад на лице.
Пинжак - это главная хворма. Хвормы нету и человека нету.
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Как по мне так один проект слегка взбунтовал против другого. Полагаю, что помирятся "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи - Цензор.НЕТ 948
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Навальный дал свое согласие на дуэль с Золотовым.
Предлагает провести её в форме теледебатов на одном из центральных государственых телеканалов (а там в рашке такие каналы все государственные) .
В случаае отказа трансляции - то на youtube.
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зассыт золотов или посадит Навального на реальный срок ?
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Зассыт и посадит. За поребриком уже стряхнули пыль с какого-то древнего дела на Навального.
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Генерал Паскудное Ябало

Вот опять Фортуна захромала...
Свято честь опричника храня
Генерал Паскудное Ябало
На дуэль не вызовет меня.

Надо примириться с долей этой,
Не сразится генерал со мной...
Не бывать мне рубленой котлетой,
Не бывать мне сочной отбивной!

Гой же ты, родимая сторонка!
Что я без тебя? Да так, пижон,
И рукою гнусного подонка
Наповал не буду я сражён.

Свыкся я по жизни с неудачей,
От трудов великих не зачах...
А опричник с головой собачьей
(Да не у седла, а на плечах)

Как баклан опущенный, блатует,
Одурев от крови и бабла.
Коль захочет - так и арестует,
Палкой съездит поперёк йэбла.

Чтоб вам всем не показалось мало,
Чтобы вам не счесть своих потерь,
Генерал Паскудное Ябало
Ищет сатисфакции теперь.

В бестолковке - только слизь и слякоть,
Мозга нет у этого жлоба:
Рад бы всю страну отсатисфакать,
Да вот сатисфакалка слаба... (с)
https://www.stihi.ru/2018/09/14/970
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В театре статисты изображая волнующуюся толпу негромко повторяют : что говорить когда нечего говорить.Когда власть имущим РФ нечего говорить, они говорят как не любят Порошенко. Не любит Порошенко Путин со своим любимым артистом Паниным, не любит Жириновский ."Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение".
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Бу - га - га.
ПиделЬ Футин будет править Расией 48 лет.
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Заморозили просмотры. 460 592 уже больше часа.
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Заморозили просмотры на Ютубе. 460 592 уже больше 2 часов.
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Да, удивительно. Только смотрел. Число просмотров не меняется.
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Жёстко Навальный с Цербером путена
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К стати, у нас в Украине нет \НИКОГО/, кто бы провёл подобное расследование про наших УРОДОВ!!!!!!
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у нас все время ведутся эти расследования. Янык хотел хапнуть дачу Щербицкого теперь он в бегах.
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Не дадут Навальному кремлёвские афекристы стать президентом России.
При Навальном Россия могла бы стать мощной державой, которая не точит зубы на весь мир. С нормальной Россией и мне бы хотелось дружить, но не с путинской.
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С это вечной казармой можно дружить только через ствол танка. Не повезло нам с соседями.
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Навальный красава , отжарил как казла этого урода в медальках.
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По-моему Шуфрич тоже что-то хапанул Брежневское, ну и? Эти твари не боятся ни Бога, ни черта. Порощенко со своей сворой в том числе.
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Не трогайте стержень расеи! На таких держится вовкина власть. Ютубы смотрят тысячи,а останкиновраль миллионы. Миллионы Навальным не верят и енерал будет маршалом.
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Смотря на эти награбленные богатства понимаешь , что эти ублюдки будут насмерть стоять ,чтобы сохранить награбленное .В Украине то же самое .= после 2014-го года , власть вывод не сделала и продолжает грабить народ .А всё потому что на Майдане погибли водителя ,учителя , ,врачи ,строители .Но если бы 100 отрубленных голов депутатов , министров ,судей . прокуроров до сих пор болтались на Майдане , то чиновники сделали бы правильные выводы .
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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