 "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Навальный подсчитал, что общая стоимость недвижимости, которая принадлежит лично Золотову, его сыну и зятю составляет около 3,5 миллиарда рублей.

Особое внимание он уделил внимание даче Золотова в Барвихе. Оказалось, что когда-то она была в пользовании советских руководителей. Там жили Микоян, Дзержинский, Ворошилов, Орджоникидзе.

"Нарком Микоян здесь жил дольше всех. И вот удивительно - он отработал в правительстве СССР от Ленина до Брежнева, но даже у него не хватило наглости забрать эту госдачу себе. Она осталась в госсобственности. И после Дзержинского она осталась государственной, и после Ворошилова. Но тут пришел самый великий государственный деятель за последние сто лет - генерал армии Золотов, и хапнул эту госдачу в личную собственность", - рассказал Навальный.

Навальный указал на несоответствие способа жизни и данных в декларации Золотова

"Я считаю, что вы лживый лицемер. Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко, что кто-то мотается по Прибалтике. Да у вас внуки живут и учатся в Англии. И непонятно на какие деньги", - говорит российский политик.

Также смотрите: "Золотов богат. Очень богат. Он будет стрелять, чтоб сохранить свое", - Навальный рассказал о руководителе Нацгвардии РФ. ФОТОрепортаж

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сделаю из вас сочную отбивную", - охранник Путина Золотов угрожает Навальному из-за расследований о коррупции в Росгвардии. ВИДЕО