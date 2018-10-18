 Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, прямая трансляция ведется на странице в Facebook Михаила Ковальчука.
Обвиняемый - Корнилов Игорь Николаевич.
Коллегия судей: Борец Е.А., Журавский В.В., Муранова-Лесив И.В.
На сегодняшнем заседании планируется допрос пострадавшей Татьяны Чорновол. Кроме этого, показания даст также и обвиняемый.
Поддержать ее пришли Дмитрий Булатов и Андрей Дзиндзя.
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Чорновол опознала Корнилова. В ходе дачи показаний она заявила, что из всех нападавших Корнилов был самим активным, поэтому она считает, что именно он получил задание на убийство и был его организатором.