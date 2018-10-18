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 Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассматривает дело о покушении на убийство Татьяны Чорновол 24 декабря 2013 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прямая трансляция ведется на странице в Facebook Михаила Ковальчука.

Обвиняемый - Корнилов Игорь Николаевич.

Коллегия судей: Борец Е.А., Журавский В.В., Муранова-Лесив И.В.

На сегодняшнем заседании планируется допрос пострадавшей Татьяны Чорновол. Кроме этого, показания даст также и обвиняемый.

Поддержать ее пришли Дмитрий Булатов и Андрей Дзиндзя.

Обновляется:

Чорновол опознала Корнилова. В ходе дачи показаний она заявила, что из всех нападавших Корнилов был самим активным, поэтому она считает, что именно он получил задание на убийство и был его организатором.

Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде 01
Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде 02
Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде 03
Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде 04
Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде 05
Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде 06

Чорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде 07

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Источник: https://censor.net.ua/v3092072
 
 
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Тебе,Таня,тогда все сочувствовали и переживали.А теперь,ну,сама догадайся.
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Пускай лучше даст показания про Пашинского, телохранителя Авакова и винтовку в багажнике.
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Правильно, и по десятке каждому, шоб знали как вживых лишать таких мудень! Не я сказал, статья так звучит
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Человека, можно сказать, инвалидом сделали. Психика пострадала.
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Это недоразумение должно быть им благодарно что депутатскую манду имеет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧорновол дает показания по делу о покушении на нее во время Евромайдана в бориспольском суде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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