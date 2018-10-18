 Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный Госбюджет, - Зубко. ВИДЕО

Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный госбюджет и составили 52% консолидированного бюджета Украины, заявил Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, стротельства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Он также назвал важными введение новых правил градостроения, smart-специализацию регионов и поддержку международных финансовых организаций.
"Когда регион опредделяет свою стратегию, он опирается на те отрасли, которые у него развивались ранее. И таким образом часто консервирует ситуацию... Сегодня приходит IT-отрасль, другие отрасли, которые развиваются. Smart-специализация позволяет регионам по-новому развиваться", - добавил Геннадий Зубко.
а ты про кого подумал?
веть если не он разве Украина была бы сегодня самое бедное государство в европе?
а кобелёв с витренко смогли бы выписывать себе такие премии, шо даже газпромовские кацы
в рашке от зависти стонут
А десятки тысячи честных, порядочных, грамотных управленцев на местах нашли, чтобы им передавать миллиарды налогоплательщиков и быть уверенными, что не разворуют???
Стесняюсь спросить, когда готовили управленцев на местах? Когда успели честных отобрать???
Или опять - имитация реформы???
Смотрим на результаты голосования, и делаем выводы:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20325
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20323
Если нет, это просто перетягивание короткого одеяла.
Доходы бюджета - 913,6 млрд грн
По словам этого клоуна выходит, что половина где-то испарилась
когда свинья увидела мангал во дворе дома
она начала ловить мышей и гавкать на прохожих