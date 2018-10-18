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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4258) Зубко (373) децентрализация (383)

 Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный Госбюджет, - Зубко. ВИДЕО

В 2019 году местные бюджеты составят 291,1 млрд гривен против 230 млрд в нынешнем.

Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный госбюджет и составили 52% консолидированного бюджета Украины, заявил Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, стротельства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

...
"Местные бюджеты - уже 52% консолидированного, впервые в истории. Наши другие инструменты - государственная поддержка (субвенции на инфраструктуру, дорожный фонд, секторальная поддержка), Фонд энергоэффективности, который позволит Украине слезть с иглы энергетической зависимости", - сказал вице-премьер.

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Он также назвал важными введение новых правил градостроения, smart-специализацию регионов и поддержку международных финансовых организаций.

"Когда регион опредделяет свою стратегию, он опирается на те отрасли, которые у него развивались ранее. И таким образом часто консервирует ситуацию... Сегодня приходит IT-отрасль, другие отрасли, которые развиваются. Smart-специализация позволяет регионам по-новому развиваться", - добавил Геннадий Зубко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3092069
 
 
 Топ комментарии
 
***
когда свинья увидела мангал во дворе дома
она начала ловить мышей и гавкать на прохожих
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Отлично! В верховный суд целый год не могли найти 10 честных человек!
А десятки тысячи честных, порядочных, грамотных управленцев на местах нашли, чтобы им передавать миллиарды налогоплательщиков и быть уверенными, что не разворуют???
Стесняюсь спросить, когда готовили управленцев на местах? Когда успели честных отобрать???
Или опять - имитация реформы???
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А местные бюджеты знают что они превысили? или как обычно очередной пездеж!!
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надеюсь когда нибудь его повесят на тополе Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный Госбюджет, - Зубко - Цензор.НЕТ 2643
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ну канечно
а ты про кого подумал?
веть если не он разве Украина была бы сегодня самое бедное государство в европе?
а кобелёв с витренко смогли бы выписывать себе такие премии, шо даже газпромовские кацы
в рашке от зависти стонут
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Отлично! В верховный суд целый год не могли найти 10 честных человек!
А десятки тысячи честных, порядочных, грамотных управленцев на местах нашли, чтобы им передавать миллиарды налогоплательщиков и быть уверенными, что не разворуют???
Стесняюсь спросить, когда готовили управленцев на местах? Когда успели честных отобрать???
Или опять - имитация реформы???
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Чужому, незнакомому мы 100 грн доверить боимся, зная что может украсть, а миллиарды бюджета не жалко - берите, народ еще оторвет от семьи и принесет в бюджет!??? Так?? Уперше місцеві бюджети сумарно перевищили центральний Держбюджет, - Зубко - Цензор.НЕТ 4900
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управленцев не готовили. Это марсиане. А депутатов, которые не могли найти 10 честных человек в ВС, выбирали мы. Шо не понятно.
Смотрим на результаты голосования, и делаем выводы:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20325
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20323
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Боюсь спросить, это же какой мизерный бюджет страны, если при процветании местных закрываются больницы и школы в районах из за отсутствия денег. Пример приводил （для упоротой сои повторю）, в К-Днепровской Запорожской обл. закрывают больницу.
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А ВВП на человека уже превысил ВВП Гондураса?
Если нет, это просто перетягивание короткого одеяла.
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А местные бюджеты знают что они превысили? или как обычно очередной пездеж!!
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В бюджете на этот год записано
Доходы бюджета - 913,6 млрд грн
По словам этого клоуна выходит, что половина где-то испарилась
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***
когда свинья увидела мангал во дворе дома
она начала ловить мышей и гавкать на прохожих
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Это как вчера в интернете прочитал сообщение очередного чиновника о том что Киев обеспечен горячей водой! пришел домой открыл кран... нету горячей воды!! Либо у нас уже вода температурой 10градусов считается горячей либо метро Лукьяновка это не Киев либо чиновник СПИЗДЕЛ!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВпервые местные бюджеты суммарно превысили центральный Госбюджет, - Зубко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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