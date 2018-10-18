 Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный Госбюджет, - Зубко. ВИДЕО

Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный госбюджет и составили 52% консолидированного бюджета Украины, заявил Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, стротельства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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"Местные бюджеты - уже 52% консолидированного, впервые в истории. Наши другие инструменты - государственная поддержка (субвенции на инфраструктуру, дорожный фонд, секторальная поддержка), Фонд энергоэффективности, который позволит Украине слезть с иглы энергетической зависимости", - сказал вице-премьер.

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Он также назвал важными введение новых правил градостроения, smart-специализацию регионов и поддержку международных финансовых организаций.

"Когда регион опредделяет свою стратегию, он опирается на те отрасли, которые у него развивались ранее. И таким образом часто консервирует ситуацию... Сегодня приходит IT-отрасль, другие отрасли, которые развиваются. Smart-специализация позволяет регионам по-новому развиваться", - добавил Геннадий Зубко.

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