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 Политика Украины, Экономика
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 Рада поддержала за основу проект Госбюджета на 2019 год. ВИДЕО

Народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

Как передает Цензор.НЕТ, проект постановления за основу поддержали 242 нардепа, а в целом - со второй попытки 240 депутатов Верховной Рады.

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Ранее сегодня Рада одобрила в первом чтении переход на 3-летнее бюджетное планирование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 год. ВИДЕО

Помимо того Верховная Рада в четверг одобрила в первом чтении еще один законопроект из так называемого "бюджетного пакета": "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" (№9084), сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно Бюджетному кодексу и регламенту Верховной Рады, проект госбюджета на следующий год в первом чтении должен быть принят до 20 октября, хотя в минувшем году это произошло лишь 14 ноября.

После этого Кабинет министров с участием парламентского бюджетного комитета должен в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подать Раде обновленный проект с учетом ее Бюджетных выводов со сравнительной таблицей с пояснениями о причинах отказа от отдельных предложений парламента.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/v3092049
 
   
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Скільки в 2019 році віддамо грошей олігархам у вигляді відшкодування ПДВ? В 2016-90 млрд грн, в 2017- 135 млрд грн, в 2018 - 190 млрд.грн, а скільки в 2019????
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Нираскачивайтелодкуатопутеннападьот. Рада поддержала за основу проект Госбюджета на 2019 год - Цензор.НЕТ 5597
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а как же с принятием закона о налоге на выведенный капитал? проект с лета в раде пылится...чи пусть при следующем презе принимают?
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Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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Голосуй, не голосуй - все равно получишь ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада поддержала за основу проект Госбюджета на 2019 год. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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