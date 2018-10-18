 Симоньян VS Семочко: в сети высмеяли работу журналистов телеканала Zik во время "интервью" с замглавы Службы внешней разведки Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, появилась видеозапись, на которой кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян "задает" Семочко вопросы. Эта часть смонтированной видеозаписи взята из интервью, которое Симоньян брала у российских агентов Петрова и Баширова, подозреваемых британскими спецслужбами в отравлении Скрипалей.

Ответы Семочко взяты из интервью телеканалу Zik, которое брал журналист Александр Мамай.

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Ранее программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

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