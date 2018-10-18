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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7241) Семочко_Сергей (17)

 Симоньян VS Семочко: в сети высмеяли работу журналистов телеканала Zik во время "интервью" с замглавы Службы внешней разведки Украины. ВИДЕО

В сети высмеяли работу журналистов телеканала Zik во время "интервью" с первым заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергеем Семочко, которого обвинили в коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, появилась видеозапись, на которой кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян "задает" Семочко вопросы. Эта часть смонтированной видеозаписи взята из интервью, которое Симоньян брала у российских агентов Петрова и Баширова, подозреваемых британскими спецслужбами в отравлении Скрипалей.

Ответы Семочко взяты из интервью телеканалу Zik, которое брал журналист Александр Мамай.

Смотрите: Интервью с Семочко: украинский вариант "я поехал посмотреть шпили"

...
Ранее программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3092013
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем? Лучше продать своему человеку - куму пуйла. Если тот его еще не купил Симоньян VS Семочко: в сети высмеяли работу журналистов телеканала Zik во время "интервью" с замглавы Службы внешней разведки Украины - Цензор.НЕТ 4143
Перед выборами пригодится.
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у хуйла - "агенты госдепа", у Рошена - "агенты ху#ла"
тот же стиль и те же гбшные приемы
совпадение? не думаю
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Чой-та порохоботов нет. Обед что ли.
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Не назове, він їм ексклюзивне інтерв*ю під час візиту на Західну Україну дав... Підозрюю, що і Семочко саме на ЗІК недарма прийшов. Домовилися з Димінським? Мабуть скоро і Димінський в Україну вернуться, а справу проти нього закриють...
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А вы не забыли ли часом о автокатастрофе, в которой обвиняли Дыминского, когда он женщину убил?
Так вот ЗиК ему уже больше не принадлежит - он им откупился от преследования.
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Так я ж і пишу про справу - маю на увазі збиту жінку... Про те, що він віддав ЗІК, я не чув, мабуть пропустив щось
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зараз ініціативу у Димінського у обпазуванні лайном Порошенко успішно перехопив пан Садовий..
Зайдіть на 24 канал (САДОВОГО)(Є сайт)..
багато тем -відверта "джинса"..
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у хуйла - "агенты госдепа", у Рошена - "агенты ху#ла"
тот же стиль и те же гбшные приемы
совпадение? не думаю
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Я совсем не понял твой пост

Алексей Носов d8330900

Зря. Сейчас Петя zik назовет агентами кремля и с говном начнет смешивать.
18.10.2018 12:22 Ответить Мне нравится 2

Может ты или твои лайкеры : Татьяна Лайф, Royal Flush, Тхір, marina marinina, Vipe Man, RobinHood dfb9bea2, Igor Lemke dd5e2437 объяснят ситуацию?

Вопросы: "вопросы. Эта часть смонтированной видеозаписи взята из интервью, которое Симоньян брала у российских агентов Петрова и Баширова"

Ответы: "Ответы Семочко взяты из интервью телеканалу Zik "

Что высмеивал Zik?
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Агенты кремля уже г**но по умолчанию.
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ой вчера на канале Новости 24 в программе ПроНовости обсосали под смех и ха-ха это интервью Семочко... он ведущий так и сказал- я думал казлы есть только в ФСБ России два гомика в Британии... а нет оказалось у нас в Украине разведчик еще лутше-это 1 зам СРВ Украины - Семочко...
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Давно пора закрыть и этот агентско-кремлевский канал
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Зачем? Лучше продать своему человеку - куму пуйла. Если тот его еще не купил Симоньян VS Семочко: в сети высмеяли работу журналистов телеканала Zik во время "интервью" с замглавы Службы внешней разведки Украины - Цензор.НЕТ 4143
Перед выборами пригодится.
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на должности такого уровня назначают и снимают только после согласования с Порошенко
если он полагает что самый умный, а остальные разучились думать, он глубоко заблуждается
ну думаю что на месте США, вы бы стали сотрудничать с ведомством, возглавляемым подобными людьми
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Похоже, что сами новости Вы как раз и не читаете.
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Читаю, милая. Читаю.
И выводы делаю.
112, NewsOne, Интер, Украина.....
Нет, Алла, только 5 канал!
Больше никто!
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Эта новость о Zik. В данной истории он как бы сработал на Порошенко.
К чему тогда коммент "Только 5 канал! И больше никто!" ?
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Понятно. "Увидел название темы, вбрасываю свое. А там куда вынесет."...
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Gleb Zhavoronkov - автор ролика. Вообще-то принято указывать, а не просто "В сети".

И еще в пресловутой "Сети" вскрыли заказушность и постановочность так называемого "интервью" и так называемого "журналиста", который смотрел визави чуть ли не в гланды и купал в теплой ванне.
После такой работы в приличном доме указывают с вещами на выход.
Появление такого шоу именно на ЗИКе, а не на домашних 5 канале и "Прямом", наводит на определенные выводы касаемо редакционной политики и принадлежности канала в целом.
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Вот и ещё один ' агентский канал' нашелся . Тем более, что они показывали агента Cаакашвили рядом с будкой на своём канале.
Только пятый канал должен остаться и фирташевский Интер
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Я уже вище написав, ще раз напишу. Семочко на ЗІКУ не зря появився, особливо якщо врахувати, що і інтерв*ю з Пєтьою вони записали недавно. По ходу ЗІК стане ще одним 5 каналом... Його власник ну дуже хоче, щоб зам*яли справу про ДТП...
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талантливо.
Это я про креативность авторов и брехливость семочки.
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Пишу в очередной раз --- ПЭДЯ своих не заёт(хотя )(уйло тоже не сдавал...).
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Симоньян VS Семочко: в мережі висміяли роботу журналістів телеканалу Zik під час "інтерв'ю" із заступником глави Служби зовнішньої розвідки України - Цензор.НЕТ 3480Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Цена жизни в стране, где была революция Человеческого Достоинства.
Убивший 200 украинцев глава контрразведки СБУ Семочко, не может быть отстранен, так как он руководит двумя спецоперациями СБУ.
ВИДЕО:

https://vidos.top/v/1804449.mp4

Симоньян VS Семочко: в мережі висміяли роботу журналістів телеканалу Zik під час "інтерв'ю" із заступником глави Служби зовнішньої розвідки України - Цензор.НЕТ 3848



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Ну не совсем. Антрацит везут из Ростовской области на ТЭС. Шахты там принадлежат Ахметову. Коксующийся уголь и раньше ввозили из РФ.
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"Патриотическая общественность Украины, увлекшись "церковным майданом", охотно проигнорировала очень обидное сообщение Министерства энергетики и угольной промышленности. Его заявление смело могло бы занять первую строчку в рейтингах политических анекдотов, но это тот случай, когда даже ультрапатриоты не хотят возмущаться, хоть и страшно неприятно.
В общем, ведомство официально объявило, что в 2019 году Украина закупит в России 3,8 миллиона тонн антрацита, что составляет ни много ни мало 72% от всей потребности страны на будущий год."
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Три шахты в Ростовской области которые купил Ахметов закрылись в прошлом году. Если бы даже они работали это просто мизер который не способен обеспечить Украину.
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Симонян, Кургинян... имя им легион! И чего это армяне делают за русских всю грязную работу, не подскажете?
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Во первых не Эр Мэн-"муж я " -слово украденно из азэрогреческого Мэн Уш-Я сознание( святой дух появ-ся в одэрском празднике).А ИХ ИМЯ ХАЙСКИЕ АРАБЫ. По указу 1824г." о переселении евреев " пришла в 1828г.первая партия ,но они очень сильно смешанны с арабами(практически арабы)-они и убили Грибоедова за его письмо царю об идиотизме этого переселния. а основная масса в 1877г.после рускотурец.войны.В 1927г.по сталинскому(еврейскому )проекту ИХ ПРЕВРАТИЛИ в эр мэн.ЧТОБЫ УКРАСТЬ ИСТОРИЮ Др.Пэриджана(Греции). Ведь слова МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан. ОДНО И ТОЖЕ И цари персидской части Одэрбэйджана сидели в Дербенде=Бабилоне.(Истинная др.Персия, а не Иран созданный РОссией и Англией в 1828г.).СЕЙЧАС ОНИ ОТНЯВ ВЛАСТЬ У ЕВРЕЕВ В 1927 г., СИДЯТ В ТКК-тайной канцеллярии Кремля по Дудаеву и П.Глобе.Поэтому они все задницы рвут,и у вас тоже,ведь Кремль им одэрские земли,историю,одежду,музыку ПЕРЕПИСЫВАЕТ. Но Кремль 2 вещи пропускает,что мир начался с Кавказе,где языком.межнац.общения с 1-го года был одэри(азэри и Гуран был на этом языке написан) и одэров 60 млн,чьи и цари СОЗДАВАЛИ КРЕМЛЬ.
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На сей раз осмеян не сам Семочко, а канал Zik, на котором задавали ему удобные вороосы, для заранее заготовленных ответов. Это наводит на мысли об ангажированности самого канала в пользу соево-офшорной банды.
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Как вообще в трезвой памяти можно назначать на такую должность тех кто с Крыма приехал?
ФСБ тоже наверно не все дебилы как грушники солсберецкие,наверняка немалую часть тех кто оттуда завербовала на работу,а этот Семочко вообще мутнорылый,если и не агент то уж точно идейный борец за денежные знаки
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То что наворовал миллионы долларов вас не волнует? Все дело в крымских родственниках?
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Не дочитал последнее предложение?☺️
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Отличие крымчан от других лишь в том, что они присягнули РФ, а другие - присягнули бы Румынии, Польше, Венгрии, США и т.п. Отличие не в людях, а в том, что эти люди вынуждены 25 лет жить (вернее выживать) в нищей стране, где горстка людей, захватившая все средства производства нещадно эксплуатирует основную массу населения.
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Шановні..
у нас правова держава .
І навіть Медведчука не можна посадити без Законних підстав.

інше питання ,чому такі "ялові " закони щодо сепаратистів..
Але це запитуйте у ВР..

А ще запитайте ,що там роблять "воїни АТО " такі як Береза.Парасюк ,Ярош.. котрі вирішують ..уй знає які глобальні проблеми.. Бо ЗАкони їм писати "впадлу".. ((
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Роллс-Ройс Фантон, Наружное заблюдение. Сцука... это первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины!!! На работу ездю на транвае, утром кушаю каклеты, сидя на тубаретке, калидор у меня дома большой.
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Да уж...))) Идёт по улице и фотографирует чужую машину, потому что она красивая. Ахаха.
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Ну как такое чмо, как Семочко, может занимать такую должность?!
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Пора в цирке этой...как бы сказать... короче.журнашлюхе в цирке поработать,а то хлеб у артистов этого жанра отбирает
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а що відносно всього цього лайна сказав говорун - пАбедітель хАрант ...- а в ответ тІшІна..., чого б це Симоньян VS Семочко: в мережі висміяли роботу журналістів телеканалу Zik під час "інтерв'ю" із заступником глави Служби зовнішньої розвідки України - Цензор.НЕТ 8020
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСимоньян VS Семочко: в сети высмеяли работу журналистов телеканала Zik во время "интервью" с замглавы Службы внешней разведки Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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