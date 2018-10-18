 Симоньян VS Семочко: в сети высмеяли работу журналистов телеканала Zik во время "интервью" с замглавы Службы внешней разведки Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, появилась видеозапись, на которой кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян "задает" Семочко вопросы. Эта часть смонтированной видеозаписи взята из интервью, которое Симоньян брала у российских агентов Петрова и Баширова, подозреваемых британскими спецслужбами в отравлении Скрипалей.
Ответы Семочко взяты из интервью телеканалу Zik, которое брал журналист Александр Мамай.
Смотрите: Интервью с Семочко: украинский вариант "я поехал посмотреть шпили"
Ранее программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.
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Так вот ЗиК ему уже больше не принадлежит - он им откупился от преследования.
Зайдіть на 24 канал (САДОВОГО)(Є сайт)..
багато тем -відверта "джинса"..
тот же стиль и те же гбшные приемы
совпадение? не думаю
Алексей Носов d8330900
Зря. Сейчас Петя zik назовет агентами кремля и с говном начнет смешивать.
18.10.2018 12:22 Ответить Мне нравится 2
Может ты или твои лайкеры : Татьяна Лайф, Royal Flush, Тхір, marina marinina, Vipe Man, RobinHood dfb9bea2, Igor Lemke dd5e2437 объяснят ситуацию?
Вопросы: "вопросы. Эта часть смонтированной видеозаписи взята из интервью, которое Симоньян брала у российских агентов Петрова и Баширова"
Ответы: "Ответы Семочко взяты из интервью телеканалу Zik "
Что высмеивал Zik?
Перед выборами пригодится.
если он полагает что самый умный, а остальные разучились думать, он глубоко заблуждается
ну думаю что на месте США, вы бы стали сотрудничать с ведомством, возглавляемым подобными людьми
И выводы делаю.
112, NewsOne, Интер, Украина.....
Нет, Алла, только 5 канал!
Больше никто!
К чему тогда коммент "Только 5 канал! И больше никто!" ?
И еще в пресловутой "Сети" вскрыли заказушность и постановочность так называемого "интервью" и так называемого "журналиста", который смотрел визави чуть ли не в гланды и купал в теплой ванне.
После такой работы в приличном доме указывают с вещами на выход.
Появление такого шоу именно на ЗИКе, а не на домашних 5 канале и "Прямом", наводит на определенные выводы касаемо редакционной политики и принадлежности канала в целом.
Только пятый канал должен остаться и фирташевский Интер
Это я про креативность авторов и брехливость семочки.
Цена жизни в стране, где была революция Человеческого Достоинства.
Убивший 200 украинцев глава контрразведки СБУ Семочко, не может быть отстранен, так как он руководит двумя спецоперациями СБУ.
ВИДЕО:
https://vidos.top/v/1804449.mp4
В общем, ведомство официально объявило, что в 2019 году Украина закупит в России 3,8 миллиона тонн антрацита, что составляет ни много ни мало 72% от всей потребности страны на будущий год."
ФСБ тоже наверно не все дебилы как грушники солсберецкие,наверняка немалую часть тех кто оттуда завербовала на работу,а этот Семочко вообще мутнорылый,если и не агент то уж точно идейный борец за денежные знаки
у нас правова держава .
І навіть Медведчука не можна посадити без Законних підстав.
інше питання ,чому такі "ялові " закони щодо сепаратистів..
Але це запитуйте у ВР..
А ще запитайте ,що там роблять "воїни АТО " такі як Береза.Парасюк ,Ярош.. котрі вирішують ..уй знає які глобальні проблеми.. Бо ЗАкони їм писати "впадлу".. ((