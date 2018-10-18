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 Украинская дзюдоистка Билодид победила иппоном японку Саной в финале молодежного чемпионата мира. ВИДЕО

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла золотую медаль молодежного чемпионата мира, победив в финале японку Йошиду Саной.

Об этом сообщает ресурс xsport.ua, передает Цензор.НЕТ.

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Украинка победила иппоном за две минуты до конца встречи.

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На пути к финалу Билодид обыграла победительницу юниорской Олимпиады Даниэлу Рестрепо. Она всего лишь один раз не смогла досрочно закончить поединок во втором раунде против казашки Науатбек Акмарал.

Это второе золото Дарьи Билодид за месяц. До этого она выиграла взрослый чемпионат мира.

Таким образом, Билодид завоевала золото юниорского чемпионата мира и, что не менее важно, прибавила 700 очков к своему мировому и олимпийскому рейтингам (впервые участники юниорского чемпионата мира набирали очки в эти рейтинги). Помимо этого украинка остается непобежденной в текущем сезоне, а в последний раз проигрывала еще в августе 2017 года на чемпионате мира.

Отметим, что на прошлом молодежном чемпионате мира Украина не завоевала ни одной медали.

Источник: https://censor.net.ua/v3091994
 
   
 Топ комментарии
 
иппоном...японку?
ну молодец, Дариночка!!!
побед тебе!
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иппоном...японку?
ну молодец, Дариночка!!!
побед тебе!
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Так вот откуда это выражение появилось!
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не совсем так:победила чистым броском...иппон-это высшая оценка в японских единоборствах...
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начал уходить живот - и далеко уже ушел?
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Невже важко написати Білодід замість Бєлодєд ?
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Предупреждать нвдо большими буквами, что нужно делать тише громкость, уши не казенные
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МОВА для ЦЕНЗОРа: молодіжного ----- це сталінсько-московське слово по-українськи виглядає так: молодечного
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинская дзюдоистка Билодид победила иппоном японку Саной в финале молодежного чемпионата мира. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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