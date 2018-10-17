 Комедия "Скажене весілля" установила рекорд кассовых сборов среди украинских художественных фильмов, собрав более 30 млн грн за два уик-энда, - Госкино. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госкино, эти цифры стали абсолютным рекордом среди игровых фильмов украинского производства.

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Как сообщила компания-производитель, в течение второго уик-энда проката картина собрала 17 миллионов 674 тысяч 13 гривен, ее просмотрели 201 556 зрителей.

"Впервые в истории современного украинского игрового кино на вторую неделю проката растет количество проданных кинотеатральных билетов", - отмечается в сообщении.

Прокат фильма продолжается.

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Напомним, комедия "Скажене весілля" снята компанией "Прототип продакшн" и FILM.UA Group при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.