 Студенты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в сети.
На кадрах видно, как студенты во время стрельбы прячутся в учебном корпусе, а потом благополучно выбираются на улицу.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи
В общем не совсем понятно что там произошло в Керчи, хочу только отметить очевидную вещь которую в свое время не учла крымская вата: недовольство россиянцев властью и падение рейтинга "лидера нации" на Мокшандии всегда лечат терактами и репрессиями, чтобы вся вата еще туже затянула свои пояса и еще теснее сплотилась вокруг своего палача... теперь и крысчане получили то что хотели - добро пожаловать в "родную гавань", старые обкатанные методы ФСБ теперь начало применяться и в Крыму...
А крымские ватники, которые в 2014 году рассказывал нам: как хорошо теперь будет в крымнаше, и что у них не будут стрелять и взрывать биндеры... все активней звонят в Украину и заискивающим голосом узнают, как можно быстро восстановить украинский паспорт...
Видеообращение предполагаемого убийцы...
Их могли бы найти почти в любом помещении, застрелить или бросить гранату!
Пионэрский лагерь "Артек",воспитывает будущих керченских стрелков...
Один стрелок, юный пацан, убил столько народу из охотничьей помпы, а еще втрое больше раненных и всё один? Организовал и взрывы чётко, спланировал весь поход, и всё максимально быстро и еще и самоубиться успел. Либо это гений, либо это туфта...
эти детишки тебе перо под ребра воткнут, с криком "здохни хохол".