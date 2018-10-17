EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  5984  28
Материалы по теме:
Все про:Керчь (302) маньяк (84) стрельба (2354)

 Студенты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа. ВИДЕО

В сети опубликованы новые кадры того, как студенты спасаются от убийцы в керченском политехническом колледже.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в сети.

На кадрах видно, как студенты во время стрельбы прячутся в учебном корпусе, а потом благополучно выбираются на улицу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте"

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи

Источник: https://censor.net.ua/v3091930
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто то может представить ,что Украина послала свою ДРГ в оккупированный Крым,чтобы устроить теракт в Керчи и убивать детей в колледже? А вот то,что это вполне в духе России никто и не сомневается,такое уже было в 1999 году,в Беслане, в Норд-Осте, да везде, где "русский мир"..
 показать весь комментарий
 
 
ну тк крымчане сами же просили камни с неба!!
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня в оккупированной Керчи в ПТУ убили 19 человек и еще 64 ранили... все свалили на выходца из ДНР ученика этого же ПТУ - который кстати уже выложил в сеть опровержение: - тяжело поверить что какой то сопляк в одиночку сумел собрать две бомбы (одна не взорвалась) не имея опыта снарядить их дистанционным управлением, грамотно начинить шрапнелью, потом за несколько минут из охотничьего ружья убить и покалечить более семидесяти человек... Сразу же возникает вопрос а где мог школьник достать килограмм тротила, в режимной Керчи в которой после строительства моста - под каждым кустом сидит ФСБшник выглядывающий всех кто интересуется взрывчаткой?.. чёйто сразу вспоминается "рязанский сахар"...
В общем не совсем понятно что там произошло в Керчи, хочу только отметить очевидную вещь которую в свое время не учла крымская вата: недовольство россиянцев властью и падение рейтинга "лидера нации" на Мокшандии всегда лечат терактами и репрессиями, чтобы вся вата еще туже затянула свои пояса и еще теснее сплотилась вокруг своего палача... теперь и крысчане получили то что хотели - добро пожаловать в "родную гавань", старые обкатанные методы ФСБ теперь начало применяться и в Крыму...
А крымские ватники, которые в 2014 году рассказывал нам: как хорошо теперь будет в крымнаше, и что у них не будут стрелять и взрывать биндеры... все активней звонят в Украину и заискивающим голосом узнают, как можно быстро восстановить украинский паспорт...

Видеообращение предполагаемого убийцы...
 показать весь комментарий
 
 
Видео не смотрел, а вот по статье, очень всё логично...
 показать весь комментарий
 
 
может то не с автомата стреляли , а камни с неба об крышу стучали ....
 показать весь комментарий
 
 
Краще би ховались, а не відеофіксацію влаштовували.
 показать весь комментарий
 
Не вариант, откуда они знали, кто напал, сколько их и чем вооружены?
Их могли бы найти почти в любом помещении, застрелить или бросить гранату!
 показать весь комментарий
 
Все покрыто мраком. Расстрел детей-дело рук параши.И точка.
 показать весь комментарий
 
 
Вони самі вибрали свою долю...З морячком танцювали? Ну так і хер з вами...
 показать весь комментарий
 
 
На відео чітко видно і чути як якась "викладачка" не дуже то і спішить покидати приміщення .та щей не дозволяє цього робити дітям. "закритадверь" якось до болі знайомо.так само і в Кемерово було "дверьзакрита" ...
 показать весь комментарий
 
 
Студенты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа - Цензор.НЕТ 3660Студенты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа - Цензор.НЕТ 7490Студенты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа - Цензор.НЕТ 905

Пионэрский лагерь "Артек",воспитывает будущих керченских стрелков...
 показать весь комментарий
 
 
ну так они там все в путлер-югент состоят ...
 показать весь комментарий
 
Очень мутная история...
Один стрелок, юный пацан, убил столько народу из охотничьей помпы, а еще втрое больше раненных и всё один? Организовал и взрывы чётко, спланировал весь поход, и всё максимально быстро и еще и самоубиться успел. Либо это гений, либо это туфта...
 показать весь комментарий
 
 
Не геній. Загальна паніка лише заохочувала його. Утім, я можу помилятися.
 показать весь комментарий
 
кажуть, шо він був не один..до того ж фото, де він самозастрелений лежить явно не схоже, що він самозастрелився у голову, а потім обійнявши гвинтівку здох...за цим усим явно стоїть фсб
 показать весь комментарий
 
Керчь теракт в политехе На место происшествия пустили батюшку,(представителя неканоничной секты?) а родителей - нет А муфтия,ребе,пастора католического? Что за бред вы творите,уроды?

Студенти під час стрілянини вибираються з керченського коледжу - Цензор.НЕТ 906
 показать весь комментарий
 
там уже всех отпели..Взяли на дело пацаненка как консерву, а потом ликвидировали и оставили как вещдок
Студенти під час стрілянини вибираються з керченського коледжу - Цензор.НЕТ 9330
 показать весь комментарий
 
 
На лестнице видны два либо трупа либо раненые. Училка даже не подумала помочь, молча повернулась и побежала. Достойно.
 показать весь комментарий
 
Жаль детей. Невинны. Но это суровая реальность--русский мир и идол его хуйло.Крым, в прошлом детская здравница, напичкан военными по самое никуда. То ли еще будет.
 показать весь комментарий
 
эте невинные вырастут и пойдут к нам с войной. Пусть все там передохнут...
 показать весь комментарий
 
 
никого не жалко (С)

эти детишки тебе перо под ребра воткнут, с криком "здохни хохол".
 показать весь комментарий
 
Торроритстическая организация, которая претворяется страной, взяла в заложники территориею соседнего государства. И начала убивать заложников!
 показать весь комментарий
 
А ведь их могли расстрелять солдаты НАТО...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтуденты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх