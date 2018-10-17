 Чубаров призывает ЕС к полному блокированию черноморских портов России. ВИДЕО

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK, пишет Цензор.НЕТ.
"Недавно во время выступления в Брюсселе я рекомендовал нашим партнерам, членам ЕС, в качестве противодействия возможной войны в Азовском море, которое может начать Россия против Украины, принимать решение о полной блокировке черноморских портов РФ", - отметил Рефат Чубаров.
Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.
В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.
пока у Хуйла будут деньги, будут и "друзья"...
но во всем нужно видеть и позитив - его на бабло сейчас все разводят, без стеснения и сожаления!...
в добрый путь...))
После этого наверное начнется 3-я мировая..... - но это не точно...
Можно рискнуть...
3. Директор учебного заведения сообщила шокирующие подробности: "Трупов полно! Детей трупов полно! Настоящий теракт! Кто-то ворвался, взорвали холл, повылетали все стекла! Потом с автоматами бегали, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти! Как в Беслане!" https://www.youtube.com/watch?v=xa2k5FanOX44. Еще один комментарий очевидца, который услышал ХЛОПОК И ВЫСТРЕЛЫ. Прибежав на место, он увидел много живых людей БЕЗ РУК И БЕЗ НОГ в состоянии шока, а также погибших. В больницы людей вывозили на транспорте очевидцев https://www.youtube.com/watch?v=ppNn8drtG4o 5. Появилось видео со стрельбой в керченском колледже. Слышны выстрели и душераздирающие крики детей в здании. Там был ад https://twitter.com/MBKhMedia/status/10525651055718154256. "В политехническом колледже в Керчи 17 октября произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", сообщил оккупационный Национальный антитеррористический комитет (НАК), когда отрицать очевидное было уже невозможно. Погибло минимум 19 человек. Вся информация по ссылке https://ru.krymr.com/a/vzryv-v-kolledje-v-kerchi-online/29548549.html7. Оккупанты стянули к взорванному колледжу в Керчи своих военных на БТРах и другой технике https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10525188760287764488. Самый цензурный комментарий от керчан: "Уходили бы вы из Крыма, одни проблемы от вас и из-за вас!!!".
9. Твари!!! До 2014 года мы про терроризм слышали только по ТВ!10. Скажите, кто-то сомневался, что в Крыму после аннексии не начнётся подобный п*здец!?11. Первый теракт в Крыму под оккупантами, которые всё поограждали заборами и натыкали рамками, чтобы "защититься от терактов". Особенно учебные заведения сразу оградили антитеррористическими заборами". Так что, подозреваю "мешки с сахаром".
12. Армянск. Теперь - Керчь. Какая же дичь происходит в Крыму в последние несколько лет, не происходящая никогда ранее. Это и есть русский мир.13. Ну что, хорошие люди Крыма, держитесь. Начало конца. Это страшно, но мы переживем. Методы ФСБ известны: взрывай, трави, убивай.14. Никогда не было в Крыму терактов! НИКОГДА! Расия приносит только смерть!15. Константинов в прямом эфире уже обвинил Украину!!! По "кацап-24" сказали, что надо всё усилить. Типа - охрана слабая, контроль слабый… И тоже обвинили украинцев https://twitter.com/den_kazansky/status/105260271910878003216. Какой отличный повод, чтобы закрутить гайки в Крыму. Теперь любого вякнувшего - сразу на зону. Вова действует проверенными методами. Россия - страна-террорист!17. Путин моментально выразил соболезнования в связи с жертвами взрыва в Керчи. Напомните мне, когда он выразил соболезнования после пожара в Кемерово? Выражать соболезнования в первые часы трагедии - это характерный почерк гэбни. Для них это как пометить территорию, чтобы заявить всем: "Кто не понял, тот поймет" https://twitter.com/mathematic1313/status/1052524037312778241 18. Гоблин сообщил, что "22-летний потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Он студент 4 курса этого же учебного заведения". Концы в воду. Профессионалы! ФСБ рулит! Якобы террористом оказался Владислав Росляков. "В сентябре этого года Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад купил патроны", сообщили оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/1052533228718952448
19. Оккупанты переквалифицировали взрыв в Керчи с теракта на убийство http://atr.ua/news/179139-sledkom-rf-perekvalificiroval-delo-s-terakta-na-ubijstvo-licnost-strelka-ustanovlena . Тем временем очевидцы сообщают, что террористов было двое. Теперь надо, чтобы срочно еще кто-то "застрелился" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105254675255182131220. Чтобы забыть всем про Армянск, понадобилась Керчь. Что заставит забыть про Керчь? Это страшно даже представить! В голове сразу всплывают Беслан, Норд-Ост… Кстати, понаехавшие уже требуют заткнуться и перестать писать про Армянск: "Может, уже хватит мусолить Армянск? Это нахрен не нужно никому уже. Затравленные жители Армянска пусть там сами разбираются. Есть действительно проблемы, которые требуют решения" https://twitter.com/KrimRt/status/105253945729395916921. Керчью отвлекают внимание от чего-то. Ну, например, от провала с Томосом, да и Армянск снова бурлить начинает.22. "Зато не стреляют". Стреляют! И травят! В Керчи, Армянске, а скоро и повсеместно. А теперь напомните, до оккупации в Крыму подобное происходило? Или что-то другое, такое же масштабное?23. "Взрыв не успел прогреметь, а в рф устами структуры, которую возглавляет директор ФСБ, а затем и СМИ, уже де-факто создали «информационную базу» для появления очередных мифических «укроДРГ». Как подобные события используют спецслужбы россии, которые их сами же организовывают - мы знаем со времен 2-й Чеченской войны", - написал Дмитрий Тымчук https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052533600690810885 24. Армянск, Томос, безденежье, жопа, бытовая преступность - список бесконечный. Крымчане все более уверено произносят слова "Майдан", "Путч", "деоккупация", особенно на севере Крыма. Что нужно делать? Правильно! Убивать детей в Керчи. Страх, ужас…25. Керчане, которые ехали через Армянск и вынуждены были выйти из маршрутки, почувствовали недомогание. Они рассказали журналисту Керчь.ФМ о том, что двадцатиминутная (!!!) остановка привела к тому, что у них стало першить в горле, начался кашель https://kerch.fm/2018/10/17/proezzhajuschim-cherez-armjansk-nuzhno-byt-ostorozhnee-kerchane.html . Тем временем жители Армянска продолжают в соцсетях описывать происходящие в городе кислотные ужасы https://twitter.com/KrimRt/status/1052469439227150337 (скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/1052468993632681984 Предметы продолжают ржаветь и покрываться слизью https://twitter.com/KrimRt/status/1052466920493060096
26. Оккупанты провели операцию в "правительстве" Крыма со шмонами и ОМОНОМ. Учения это или выемка документов - не известно. А Талипов возбудился - он спит и видит себя у корыта. Во "власть" хочет. Потому и предал - думал, наградят должностью. И общественник он от обиды, и по причине надежды на корыто бюджета рф https://twitter.com/KrimRt/status/1052481842409066496 (прочтите скрин). Кроме того, в Москве задержали т.н. "вице-премьера" оккупированного Крыма Виталия Нахлупина, который входит в ближайшее окружение Гоблина. Вместе с Нахлупиным задержаны еще 19 человек http://atr.ua/news/179120-v-moskve-zaderzan-vice-premer-kryma-nahlupin-smiP.S. Мне трудно подводить итог сегодняшнего кровавого дня. О том, что теракты будут, адекватные крымчане понимали с первых дней оккупации. Рейтинг путина падает, а это всегда влечет за собой смерть, чтобы сплотить вокруг своего престола перепуганных людей. Но крымчане жили в открытом обществе более двух десятилетий и, вдоволь нахлебавшись русским миром, не так легко поверят в версии оккупантов, о которых мы услышим в ближайшее время. Одно я знаю точно: до оккупации в Крыму не было терактов, до оккупации крымские дети не знали, что такое "экстремизм", "терроризм" и не давали "присягу" на верность расплодившимся военизированным организациям, которые курируются из Кремля. Я выражаю соболезнования семьям погибших. Есть у меня что сказать и тем, кто бегал в 2014 году на оккупендум, но самоцензура не позволяет…КРЫМский бан