EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2126  18
Все про:авиакатастрофа (1005) Минобороны (5409) самолет (2125) Полторак (1018)

 "Черный ящик" Су-27 нашли на месте катастрофы в Винницкой области, - Полторак. ВИДЕО

В рамках учений "Чистое небо - 2018" 16 октября проходили совместные установочные полеты.

Об этом сообщил на брифинге глава Минобороны Степан Полторак после заседания комитета по нацбезопасности по взрывам в Ичне, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Муженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине. ВИДЕО

"Около 17:00 случилась трагедия. К сожалению летчики погибли. В частности, начальник авиации воздушного командования "Восток", опытный летчик. Причины пока неизвестны", - заявил министр.

Он также подтвердил, что второй пилот - офицер ВВС США и рассказал, что самолет в этом году прошел ремонт.

"Сейчас идет работа, "черный ящик" нашли, расследование проводится", - уведомил Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об опасности перед крушением Су-27 не сообщалось, недопонимания между пилотами не было, - СМИ

Напомним, вечером 16 октября в районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/v3091902
 
 
 Топ комментарии
 
Жалко пілотів і їх рідних. Наших хенералів не на пенсію, а в буцегарню.
 показать весь комментарий
 
В США впервые в истории потерпел крушение истребитель F-35

https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-vpervye-v-istorii-poterpel-krushenie-istrebitel-f-35--1175069.html

Американских тоже?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жалко пілотів і їх рідних. Наших хенералів не на пенсію, а в буцегарню.
 показать весь комментарий
 
 
вони і склади не підпалювали, бо вони не військові фахівці, а звичайні бариги
 показать весь комментарий
 
Ну да. Керосин ведь ты подносил. В курсе ,как там было "Чорний ящик" Су-27 знайшли на місці катастрофи у Вінницькій області, - Полторак - Цензор.НЕТ 6429
 показать весь комментарий
 
 
Генералы виновны в этой катастрофе, это каким же образом?
 показать весь комментарий
 
Муженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине. ВИДЕО
Источник:https://censor.net.ua/v3091902

А что он мог до находки "Чёрного ящика" сказать или журналистам нужны догадки, чтобы потом по ним злобно пройтись и набрать лайков?
 показать весь комментарий
 
 
Журналистам надо срочно зайти на форумы цензора. Здесь есть такие ,что сидели на крыле того мига в момент падения и лично всё видели ,как лично Полторак напильником подпиливал хвост самолета. В методичках и не такое почитаешь )
 показать весь комментарий
 
 
лучше бы полторака нашли в черном ящике
 показать весь комментарий
 
Ещё одна приПОЦаная. Он что сбивал тот самолёт ???
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно день поганий, але треба повний аналіз цієї події для запобігання подібного у майбутньому.
 показать весь комментарий
 
 
Не заперечую, звісно потрібний. Ще й американець загинув..
 показать весь комментарий
 
 
И кто виновен в том, что армию намерено 20 лет херили-уничтожали?
 показать весь комментарий
 
Виборці винні... Бо за таких голосували і на армію грошей шкодували.
 показать весь комментарий
 
 
200 км по Центральной Украине перед выходными на машине. Пять билбордов с фотографией женщины, которая раньше была с косой, а теперь с задорным хвостом очень хочет принести нам мир. Один рекламный щит с изображением бывшего полковника, который обещает навести порядок и принести мир. Всего один - недорабатывает штаб по центральному региону, надо провести профилактическое проникновение. Добрый десяток билбордов с рекламой местных перекрасившихся регионалов с красивыми лозунгами, вроде «Труд. Процветание. Мир» на фоне завода или флага. Снова щит, на котором помолодевшая женщина с видом учительницы младших классов. «Новый курс мира». Однако. Перемен требуют наши глаза - и, в отличие от инструкторов НАТО, политиков первой величины в ЕС и США, наши колхозные менеджеры нашли секретный способ, как добиться прекращения войны. В телевизоре те же на манеже. От предложений сократить армию и избавиться от наследия Совка, распавшегося больше поколения человеческой жизни назад, до заявлений, что в федерации не так уж много плохого, и нужно лучше присмотреться, это не говно, а варенье засахарилось. Что же, возможно, мы в Украине сошли с ума со своей ястребиной позицией, люди действительно устали, вокруг нас безопасность и дружественные соседи?
Середина статьи здесь - https://petrimazepa.com/myr

И только в Украине, которая продолжает вести прокси-конфликт на востоке, против которой развёрнута информационная кампания на миллиарды долларов и проводились кибернетические атаки на критическую инфраструктуру, наблюдает прекрасное. С плакатов нам рассказывают о «новом курсе мира», а с экранов телевизоров - как сократить армию или отказаться от призыва. Жителям сорокамиллионной страны либо мочатся в глаза, считая, что они кретины, либо используют боль десятков тысяч украинских семей, где есть раненые, погибшие или обожжённые войной, как политический трамплин. И оба этих повода характеризуют наших политиков наилучшим образом - как профессионально непригодных восьмибитных колхозников. Сколько не повторяй «сахар», а во рту не станет слаще, разве что можно списать пару миллионов рекламного бюджета на сияющие билборды.
Честный ответ на вопросы по оборонной политике Украины может быть только один. Нас ждут масштабные оборонные траты. Примерно через 10-12 лет начнут выходить из строя самолёты, просто банально сыпаться планеры. Замена стволов к сотням буксируемых орудий и самоходных установок - вопрос самого ближайшего времени. Возможно, блокада Азовского моря потребует закупки готовых решений в плане ракетных катеров. Никуда не денется некомплект автомобилей в тысячи штук. Будет необходимо создавать ударные беспилотные летательные аппараты и мобильные установки противовоздушной обороны - для более 30 бригад, 100 батальонов и 4 оперативных командований нужно больше чем полторы сотни «Ос» и «Тунгусок». Расходные вещи - сигнальные ракеты, дымовые мины и гранаты, одноразовые гранатомёты. Многочисленная номенклатура боеприпасов потребует инвестиций в сотни миллионов долларов. Создание ракетного щита хотя бы в пару бригадных комплектов - это также немалые траты, как в разработку и производство, так и запас хотя бы на 90-суточную военную операцию. Нам необходимо инженерное оснащение границы и минимум 10-летняя программа по восстановлению флота.
Всё это с параллельным дрейфом в сторону ЕС и НАТО - мы просто не вытянем финансово никакого нейтралитета. Для этого потребуется увеличение расходов на оборону, многочисленные закупки в США и ЕС, оборонные займы или облигации. Это истинная правда, ничего, кроме правды, и это то, чем мы занимаемся сейчас - мир через повышение для агрессора цены вторжения в Украину. Нахождение в оборонном альянсе или увеличение отчислений на силовые структуры - человечество ещё не придумало, как достигнуть длительного периода без войн другими способами. Все члены ядерного клуба, избегающие более 50 лет тяжёлых кровопролитных войн на своей территории, делают это не потому, что их политики умели в 32 зуба щериться с экранов. А потому что смогли создать центрифуги и заводы по обогащению урана, работали над средствами доставки и закупали подводные лодки за рубежом или создавали их внутри страны, несли политические и экономические издержки. И, как в случае с Израилем или Пакистаном, чётко осознавали, что есть задачи, которые невозможно решить ни армией, ни ядерными боеголовками, продолжая откусывать на оборону значительный кусок ВВП. Все остальные сказки про новые стратегии мира и сокращение армии - ничего больше, чем уринотерапия в офтальмологии. И даже несколько обидно, что многие наши политики считают народ таким стадом, которому можно мочиться в глаза безнаказанно. Возможно, кто-то в Украине и любит альтернативные методы лечения. Но это не значит, что нужно потреблять урину с каждого рекламного плаката сорокамиллионной страны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Черный ящик" Су-27 нашли на месте катастрофы в Винницкой области, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх