 "Черный ящик" Су-27 нашли на месте катастрофы в Винницкой области, - Полторак. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге глава Минобороны Степан Полторак после заседания комитета по нацбезопасности по взрывам в Ичне, передает Цензор.НЕТ.
"Около 17:00 случилась трагедия. К сожалению летчики погибли. В частности, начальник авиации воздушного командования "Восток", опытный летчик. Причины пока неизвестны", - заявил министр.
Он также подтвердил, что второй пилот - офицер ВВС США и рассказал, что самолет в этом году прошел ремонт.
"Сейчас идет работа, "черный ящик" нашли, расследование проводится", - уведомил Полторак.
Напомним, вечером 16 октября в районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.
https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-vpervye-v-istorii-poterpel-krushenie-istrebitel-f-35--1175069.html
Американских тоже?
Источник:https://censor.net.ua/v3091902
А что он мог до находки "Чёрного ящика" сказать или журналистам нужны догадки, чтобы потом по ним злобно пройтись и набрать лайков?
Середина статьи здесь - https://petrimazepa.com/myr
И только в Украине, которая продолжает вести прокси-конфликт на востоке, против которой развёрнута информационная кампания на миллиарды долларов и проводились кибернетические атаки на критическую инфраструктуру, наблюдает прекрасное. С плакатов нам рассказывают о «новом курсе мира», а с экранов телевизоров - как сократить армию или отказаться от призыва. Жителям сорокамиллионной страны либо мочатся в глаза, считая, что они кретины, либо используют боль десятков тысяч украинских семей, где есть раненые, погибшие или обожжённые войной, как политический трамплин. И оба этих повода характеризуют наших политиков наилучшим образом - как профессионально непригодных восьмибитных колхозников. Сколько не повторяй «сахар», а во рту не станет слаще, разве что можно списать пару миллионов рекламного бюджета на сияющие билборды.
Честный ответ на вопросы по оборонной политике Украины может быть только один. Нас ждут масштабные оборонные траты. Примерно через 10-12 лет начнут выходить из строя самолёты, просто банально сыпаться планеры. Замена стволов к сотням буксируемых орудий и самоходных установок - вопрос самого ближайшего времени. Возможно, блокада Азовского моря потребует закупки готовых решений в плане ракетных катеров. Никуда не денется некомплект автомобилей в тысячи штук. Будет необходимо создавать ударные беспилотные летательные аппараты и мобильные установки противовоздушной обороны - для более 30 бригад, 100 батальонов и 4 оперативных командований нужно больше чем полторы сотни «Ос» и «Тунгусок». Расходные вещи - сигнальные ракеты, дымовые мины и гранаты, одноразовые гранатомёты. Многочисленная номенклатура боеприпасов потребует инвестиций в сотни миллионов долларов. Создание ракетного щита хотя бы в пару бригадных комплектов - это также немалые траты, как в разработку и производство, так и запас хотя бы на 90-суточную военную операцию. Нам необходимо инженерное оснащение границы и минимум 10-летняя программа по восстановлению флота.
Всё это с параллельным дрейфом в сторону ЕС и НАТО - мы просто не вытянем финансово никакого нейтралитета. Для этого потребуется увеличение расходов на оборону, многочисленные закупки в США и ЕС, оборонные займы или облигации. Это истинная правда, ничего, кроме правды, и это то, чем мы занимаемся сейчас - мир через повышение для агрессора цены вторжения в Украину. Нахождение в оборонном альянсе или увеличение отчислений на силовые структуры - человечество ещё не придумало, как достигнуть длительного периода без войн другими способами. Все члены ядерного клуба, избегающие более 50 лет тяжёлых кровопролитных войн на своей территории, делают это не потому, что их политики умели в 32 зуба щериться с экранов. А потому что смогли создать центрифуги и заводы по обогащению урана, работали над средствами доставки и закупали подводные лодки за рубежом или создавали их внутри страны, несли политические и экономические издержки. И, как в случае с Израилем или Пакистаном, чётко осознавали, что есть задачи, которые невозможно решить ни армией, ни ядерными боеголовками, продолжая откусывать на оборону значительный кусок ВВП. Все остальные сказки про новые стратегии мира и сокращение армии - ничего больше, чем уринотерапия в офтальмологии. И даже несколько обидно, что многие наши политики считают народ таким стадом, которому можно мочиться в глаза безнаказанно. Возможно, кто-то в Украине и любит альтернативные методы лечения. Но это не значит, что нужно потреблять урину с каждого рекламного плаката сорокамиллионной страны.