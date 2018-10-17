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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1005) Винницкая область (461) Генштаб ВС (915) самолет (2125) Муженко (285)

 Муженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине. ВИДЕО

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко отказался отвечать на вопросы журналистов о катастрофе истребителя Су-27 в Винницкой области.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Крушение Су-27 в Винницкой области: следствие изъяло документы на разбившийся истребитель, допрашиваются свидетели, - прокуратура

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Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/v3091885
 
 
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У меня только один вопрос: орден будет?
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Вы это только после лифта и журналистов заметили? Однако...

" ... а на третий день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены ... "
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Смотрю я на етого петуха, и откуда кто ему такую фамилию придумал. Мужеложенко его настоящая фамилия.
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Больше тебя и вб никто не знает, поверь, или проверь
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Ціную твоє служіння порохоботам🤗
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ну да, мужеложенко и мужепетенко-два украинских х--ла
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"петух" не раз бывал на фронте и лично мочился с сепарасами, десантировался и т.д.
хотя если принять к сведению что птица петух на два порядка смелей тебя, то где-то так как ты говоришь Муженко поїхав на ліфті від журналістів, які розпитували про трагедію Су-27 на Вінниччині - Цензор.НЕТ 5647

вам не угодишь просто. не сделали - трусы, сделали - подкуплены и т.д.
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Орден буде "Бочонку"...
Мужеложенку - МиГдаль.
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Муженко не відповідає своєму прізвищу😏
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он просто 4 буквы оттуда вымарал при получении паспорта
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фамилия Сцыкуненко ему подошла бы больше !
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Добавляем в фамилию четырёхбуквенное слово, означающее "постель, кровать" - и вуаля, то что надо Муженко "спасся" на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине - Цензор.НЕТ 9292
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Интервью генерала Назарова есть на Сайт юа - Муженко реально воевал. Я уже просто ничего не говорю, прочитав эти статьи. Плескать языком как грится, все горазды)
Даже то шо Трудчинов "сдал Крым" - повоюй с неск. тыс. боеспособных, х.з. кто шпион и предатель среди своих.
+дебилы с ыконками под БМ прыгают(сцуко, вот давил бы это говно с НАСЛАЖДЕНИЕМ))
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С лифтами поосторожней надо. Одна рыжая бибизяна в Донецке как-то в лифт зашла - так потом долго ото стенок отшкребали.
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И в партии регионов отметился и януковичу послужил, теперь его министру служит. Достойная кандидатура, как не крути.))))
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Причина может быть любая. Причем тут муженко и порошенкл. Вплоть до отказа транзистора или блока управления, это же железяка, такое бывает самолеты падают, ракеты падают., телефоны глючат.
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Ну, логика в ваших словах есть: причина обоссатого лифта - отказ транзистора.
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ого, нормально кацапских троллей набежало - кости украинца и американца обгладывать.

Ну и еще надеются на Муженко и Пороха нагадить - главу Минобороны и Главкома.

А что он должен был сказать? чего вы ждали? Он должен был сказать что американец виноват в гибели украинца, чтобы было о чем на передачке "60 минут" позлорадствовать?:
И этого хватит.
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На самом деле заголовок статьи прописан как на кацапских сайтах - абсолютно переврана суть новости. Думал увижу как Муженко бежит к лифту, прикрываясь рукой от камер и микрофонов. А, реально, он дал короткий комментарий, ровно столько, сколько позволяет ситуация и не стал дальше разводить медиа-бодягу.
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Уже и так все ясно. Налицо нарушение дисциплины, один пилот хотел поктать другого. Хорошо если трезвые...
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Возможно было так, как предполагаете Вы, а возможно это был ознакомительный полёт, который в других реалиях провести просто невозможно. Не исключаю, что наших пилотов в тот день тоже "катали" или собирались "катать" на F-15. А Вам, выходит, всё ясно.
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в любом случае, дай бог чтобы были трезвые.
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Я не идеалист, но в данном случае оооочень сомневаюсь, что кто либо был пьян. Не та ситуация. А военные самолёты падают, и чаще чем нам бы хотелось. Это реальность.
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Катапультировался на лифте, так сказать...
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Журналісти, щоб ви знали, для критичних інтервью надсилайте достатню кількість співробітників та стратегічно розміщайте їх поблизу виходу з будівлі та біля ліфту, також біля туалету та сходинок у підвал.
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А может быть не надо делать хайп из трагедии?
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интересно ... кто бы пошел с ним в разведку
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при Кучме посадили трех генералов и двоих пилотов плюс штраф за падение СУ27 в толпу людей..а тут 5 складов и самолет с американским пилотом еще и орден дают..ОФИГЕЛИ и ОБОРЗЕЛИ
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Муженко не має права давати жодної інформації по катастрофі. По-перше, ведеться кримінальна справа і закон забороняє розголошувати інформацію без згоди слідчого. По-друге,інформація може бути секретною і взагалі не підлягати розголосу.
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Орден скоро дадут?
Полтораку за склады и Князеву за Княжичи, например, дали.
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Вот-вот. Нельзя нарушать традицию! Бо революційна гідність постраждає!
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ЦИТАТА:*_Муженко уехал на лифте от журналистов, *-- вот если бы на БЕНТЛИ...тогда были бы претензии.А так правильно сделал.Расследование не закончено и скоропалительные выводы признак не профессионализма.
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Конечно ОН всё сделал правильно. Ему ж россияне поручили готовить третий "котёл"...
Может не успеть....
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Может его как Моторолу,на лифты потянуло,решил раскинуть там мозгами..
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какой он все таки жалкий... Муженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине - Цензор.НЕТ 3800 Муженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине - Цензор.НЕТ 1310
Сравните его даже с мокшанскими генералами Лебедем, Рохлиным и др....
Пусть они были слугами кровавой империи, но это что?
Действительно горе, когда львами управляют овцы.....
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Горе тим, хто повірив, що вони вівці.
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Хуйлом еще повосхищайся, а то так издалека заходишь.
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А что они хотели от него услышать? Самолеты падают в любых странах.
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На самом деле на там "зраду" копаете. Вроде как на днях этого персонажа из военных уволили. Спрашивается: какого он в военной форме? Он что на рыбалку приехал, или на охоту в камуфляже?
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Уехал на лифте в неизвестном направлении...
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диверсанти не дрімають а підкидає їм завдання саме він.
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Ему ничего за это не будет, ещё и медаль дадут + повышенную пенсию. Жизнь по-новому для таких как Мужеложенко.
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А тебя, видать такая личная "приязнь" к герою двух "котлов", как будто спишь с Мужеложенком...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМуженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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