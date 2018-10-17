 Муженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
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По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.
" ... а на третий день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены ... "
хотя если принять к сведению что птица петух на два порядка смелей тебя, то где-то так как ты говоришь
вам не угодишь просто. не сделали - трусы, сделали - подкуплены и т.д.
Мужеложенку - МиГдаль.
Даже то шо Трудчинов "сдал Крым" - повоюй с неск. тыс. боеспособных, х.з. кто шпион и предатель среди своих.
+дебилы с ыконками под БМ прыгают(сцуко, вот давил бы это говно с НАСЛАЖДЕНИЕМ))
Ну и еще надеются на Муженко и Пороха нагадить - главу Минобороны и Главкома.
А что он должен был сказать? чего вы ждали? Он должен был сказать что американец виноват в гибели украинца, чтобы было о чем на передачке "60 минут" позлорадствовать?:
И этого хватит.
Полтораку за склады и Князеву за Княжичи, например, дали.
Может не успеть....
Сравните его даже с мокшанскими генералами Лебедем, Рохлиным и др....
Пусть они были слугами кровавой империи, но это что?
Действительно горе, когда львами управляют овцы.....