 Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на телеграм-канале телеканала 112.
Момент, когда раздался взрыв был слышен на камерах наблюдения вблизи учебного заведения. Стрельба раздавалась на записях студентов, которые, не понимая происходящего, двигались к корпусу, где происходила стрельба.
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Брехня породжує брехню, а злочин - злочин.
Цей випадок лише наслідок ентропії стада кацапів.
Гебешний план успішно реалізован , а винуватцями назначили американців !
Тут само собой напрашивается решение хотя бы куда-то за деревья отойти, или за забор...
Киллер то был не один.
Отметим, что срок санкционированной акции против соглашения об установлении административной границы между Чечнёй и Ингушетией истекает сегодня, 17 октября. Однако власти региона уже согласовали новую акцию, которая пройдёт на той же площадке с 31 октября по 2 ноября.
- Мы предлагаем сегодня разойтись, не нарушая закона. Мы возьмём тайм-аут, отдохнём и вернёмся со свежими силами, это будет продуктивнее, - заявил Барахоев.
Конечно, в такой шоковой ситуации особо не разберёшься, что происходит... но всё же...
Ученик колледжа в Керчи рассказал подробности взрыва/ © kerch.fm
«Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям - по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты»,
В политехническом колледже Керчи, где сегодня произошел взрыв и погибли люди, перед этим пытались со стрельбой захватить заложников. Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах.
По сообщению источника, после того как попытка взять заложников сорвалась, в столовой началась стрельба, затем произошел взрыв.