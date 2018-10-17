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 Происшествия, Общество
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 Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме. ВИДЕО

В сети появилось видео на котором слышны момент взрыва и стрельба в керченкском техникуме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на телеграм-канале телеканала 112.

Момент, когда раздался взрыв был слышен на камерах наблюдения вблизи учебного заведения. Стрельба раздавалась на записях студентов, которые, не понимая происходящего, двигались к корпусу, где происходила стрельба.

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Источник: https://censor.net.ua/v3091878
 
 
 Топ комментарии
 
Видно что студенты ещё не пуганные, при Украине такого не было. А вот теперь русский мир пришёл во всей своей красе.
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Пенсионная реформа, проблемы у московского патриархата - пришлось Вовке использовать старый проверенный метод отвлечения толпы.
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Вот же придурки, отчетливо слышна ружейная стрельба из здания а они столпились под окнами и лясы точат.
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Ну сколько можно каждые полчаса выдавать новости из Керчи?
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Пенсионная реформа, проблемы у московского патриархата - пришлось Вовке использовать старый проверенный метод отвлечения толпы.
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Или подготовка к спасению русского мира в Украине.
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Да, глаткоствол страшная вещь, он расчитан на крепкого зверя, у человека шансов не особо много...
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Стрелял наверное картечью, если при 10 выстрелах столько погибших и раненных...
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Вот же придурки, отчетливо слышна ружейная стрельба из здания а они столпились под окнами и лясы точат.
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Страха не знали, только по телеку и в инете такое видели, а по телеку оно "не страшно", а "прикольно". Малолетние и наивные.
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Отчетливо слышно 10 одиночных выстрелов и ни одной автоматной. Народ ради само-пиара любую херню придумывает.
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А вы, слышите кокой говор у этих придурков???
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ага крымчане когда 5 лет назад там был так не разговаривали, сейчас что в Мацкве говор
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Видно что студенты ещё не пуганные, при Украине такого не было. А вот теперь русский мир пришёл во всей своей красе.
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В 18 лет он купил ружьё и 150 шт. патронов. На какие деньги? Родители дали? Для чего?
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Ты знаешь сколько стоит ружьё?
Даже сраный полуавтомат Бекас стоит 10000 грн
https://armelit.com.ua/oruzhie/poluavtomaticheskoe-ruzhe-bekas-avto
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Дешевле чем новый айфон, откуда у них всех айфоны?
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ну он был заботливый мальчик, экономил на бутербродах, собирал бутылки, а потом он зашел на блошиный рынок и купил противотанковую мину, от которой людям по отрывало ноги, главное что бы в это верила быдломасса.
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Хуйло сказав у "ваєнторгє" і не те продається.
Брехня породжує брехню, а злочин - злочин.
Цей випадок лише наслідок ентропії стада кацапів.
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Непонятно, какие антитеррористические учения там постоянно проводят, если они продолжают толпиться и снимать на телефон, все через задницу.
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какие могут проводить антитеррористические учения террористы?
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Ну тогда просто террористические, хотя с террором они на "ты"всегда были.
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Ярош?Или Зорян со Шкиряком? Что то жирик и госдура приготовят сегодня для холопов своих
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крымский мост построили для того, что б в крым с расии быстрее шизофреники добирались
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Студент полностью повторил действия своего кумира из американской школы, одет был один в один и даже так само одна из бомб не взорвалась, перед нами подражатель.
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Да видели мы этого кумира, пацан не скрывал.Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме - Цензор.НЕТ 6197
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Звісно може. Послідовником роботи ФСБ у Беслані наприклад.
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Вот до чего вертикальная съёмка доводит...
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Так они и первые кадры с нормальной камеры под вертикальную съёмку запоганили.
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Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу про вбивство людей у Керчі зі статті про теракт на статтю про масове вбивство !
Гебешний план успішно реалізован , а винуватцями назначили американців !
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Мелко, надо от Бертольда Шварца начинать.
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я понял! новость так часто передают потому что там наши люди!
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Судя по разговору для них это при-и-кольно-о-о
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Инстинкт самосохранения 1 лвл... на травку прилечь не судьба.
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Если стреляют сверху, то на травку прилечь - так себе тактика.
Тут само собой напрашивается решение хотя бы куда-то за деревья отойти, или за забор...
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Судя по скорострельности это не охотничье ружьё. Обычные "полуавтоматы" на 4-5 патронов так быстро не перезарядишь. Возможно, что-то типа "Сайга-12" с магазином. Но на фото утырка явно не оно. Что-то опять у ФСБ или ГРУ не клеится. Там случайно не два дебила "Петров с Бошировым" на дембель пошли?
Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме - Цензор.НЕТ 7781
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да да и на 18 лет в любом военторге можно купить, как ни как подарок.
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10 выстрелов за минуту... И это не стрельба по банкам, там еще целиться в движущихся людей надо было, вряд ли это помповое ружье.
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Да, это проделки хуйла, второй Беслан чтобы отвлечь внимание от непокорной Ингушетии, куда направляются сейчас кацапские войска.
Киллер то был не один.
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В Ингушетии уже все разошлись по закону о митингах, опять соберутся 1 ноября.
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Организаторы протестного митинга в Магасе, который продолжался почти две недели, решили приостановить свою акцию. Об этом сообщил представитель оргкомитета митингующих Ахмед Барахоев.

Отметим, что срок санкционированной акции против соглашения об установлении административной границы между Чечнёй и Ингушетией истекает сегодня, 17 октября. Однако власти региона уже согласовали новую акцию, которая пройдёт на той же площадке с 31 октября по 2 ноября.
- Мы предлагаем сегодня разойтись, не нарушая закона. Мы возьмём тайм-аут, отдохнём и вернёмся со свежими силами, это будет продуктивнее, - заявил Барахоев.
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Вот и я отметил, что на том видео преподша говорит об убийцах во множественном числе - ворвались, убивают...
Конечно, в такой шоковой ситуации особо не разберёшься, что происходит... но всё же...
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Двох любителей рузьке мира перекрасить в бандеровцы тяжело будет даже армянке.
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Не забывайте Керчь - это оккупированная часть Украины. Керченские студенты - это украинские дети с промытыми оккупантами мозгами. Еще одна скрепа - только бы не стреляли, рухнула.
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Цинічні бендери співчувають...як можуть... Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме - Цензор.НЕТ 8634
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директор уехала на время терракта "подписывать документы"
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Информация противоречивая идет

Ученик колледжа в Керчи рассказал подробности взрыва/ © kerch.fm

«Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям - по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты»,


В политехническом колледже Керчи, где сегодня произошел взрыв и погибли люди, перед этим пытались со стрельбой захватить заложников. Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах.

По сообщению источника, после того как попытка взять заложников сорвалась, в столовой началась стрельба, затем произошел взрыв.
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"правильно" ориентированые и сознательные граждане всегда дают нужную информацию. Это тоже результаты воздействия на мозг кремлядской пропаганды.
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Массовое убийство украинских детей на оккупированых территориях не может не огорчать всех граждан свободной Украины. Украинские власти обязаны на международных площадках поднять вопрос о ответственности эрефии за психологические эксперементы над украинскими детьми и массовыми убийствами украинских детей на захваченых территориях.
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ИГИЛ просто переводит свои тексты с русского.
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куйло не смог придумать ничего нового
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМомент взрыва и стрельбы в керченском техникуме. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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