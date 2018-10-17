 Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована на телеграм-канале Mash.
На записи группа студентов обсуждают происшедшее и пытаются перелезть через забор. Кто-то из учащихся призывает сохранять спокойствие и помочь девушкам перебраться в более безопасное место.
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А в кущах можна говорити по рускі?
Стреляли наверное ГРУ и ФСБ - молодые специалисты,- инициацию проходили. Взяли лоха для прикрытия и готово. Старые путинские сценарии - напугать, страх, ужас ... а боящимися людьми намного легче управлять.
Не забыли мы, как вы усирались от счастья, когда Хуйло стало прорубать" дорогу в Крым", ПО НАШИМ ЖИЗНЯМ на Донбассе!...
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ!...
Вокруг галдели недочеловеки,
А ты сидел угрюм и недвижим.
Твой начат путь еще в ХХ веке,
И вот - итог... А что потом, за ним?
Все в мире вырождается, мельчает.
Была мечта - да только не сбылась.
И кто мечтал - уж больше не мечтает,
Упав с размаху мордой в грязь.
А позади уже четыре года
В неволе, среди мрази и дерьма.
Глумятся тупорылые уроды,
И как тут не сойти с ума?..
Накрылись медным тазом перспективы,
Исчез надежд заманчивый туман,
Вновь на дворе - всевластье коллектива,
Тупых рабов - рабочих и крестьян.
Здесь хаосом свободу называют
Везде, в любой дискуссии, всегда!
Здесь хутина и рабство обожают...
Четыре года - это ерунда...
А что потом? Двуногое отребье -
Будь это лагерь, Крым или Москва -
С мечтой о водке, зрелищах и хлебе...
Тут нужен автомат, а не слова!
Сжигать в печах, травить крысиным ядом, -
Ну как еще избавить этот мир
От нечисти, что сплошь вокруг и рядом,
Чей хутин вождь, надежда и кумир?
Борис Стомахин