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 Политика Украины, Происшествия
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 Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой студенты керченского техникума прячутся в кустах в первые минуты после взрыва и стрельбы в учебном заведении. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована на телеграм-канале Mash.

На записи группа студентов обсуждают происшедшее и пытаются перелезть через забор. Кто-то из учащихся призывает сохранять спокойствие и помочь девушкам перебраться в более безопасное место.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При теракте в Керчи погибли 18 человек, ранены - 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте"

Источник: https://censor.net.ua/v3091856
 
 
 Топ комментарии
 
Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы.
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А в кущах можна говорити по рускі?
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в СМИ Германии Крым позначен правильно..Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы - Цензор.НЕТ 587
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Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы.
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А в кущах можна говорити по рускі?
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Тільки якщо не дивлячись один одному у обличчя. Бо потім хтось не витримає тортур, здасть тих хто говорив одного, другого, а потім понеслась...
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От сессии до сессии живут студенты весело.
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Чому ніколи нема на таких темах зрадоботів? Можливо вони прихильники русского міра?
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Їм не цікаво, бо зраду важко знайти. Це підтвердження того, що вони троллі та кремляді.
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Це підтверджує тільки те, що вони такі ж самі вівці, яких коли буде потрібно підірвуть разом з будинком і використають їх кішки розвішані по деревах у якості інформації за потреби.
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тут петю ну ніяк не примажеш, але ще будуть, зараз скажуть, якби петя і пастор не здали б Крим, то такого б не сталося, і вже пишуть загинуло 20 громадян України, згадали раптом.
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Может быть потому-что приличным людям, под такой статьей кроме соболезнований писать нечего.
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Крым. Керчь. Очевидцы сообщают, что террористов было двое. Теперь надо, чтобы срочно еще кто-то "застрелился" Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы - Цензор.НЕТ 4556
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я думаю эти двое были агенты ФСБ, а какого то молодого парня застрелили и валят теперь всё на него
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не переживай, одному на грудь автомат положили и ещё соучастники найдутся.
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Найдут - застрелят. Не надо переживать
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тупо зайшов і підрвав себе, а інший пішов стріляти, це вже мабуть хочуть українського радикала приплести, що за вбогі істоти.
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Добро пожаловать в Россию. За что голосовали - то и получили.
Стреляли наверное ГРУ и ФСБ - молодые специалисты,- инициацию проходили. Взяли лоха для прикрытия и готово. Старые путинские сценарии - напугать, страх, ужас ... а боящимися людьми намного легче управлять.
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Когда ФСБ не успела почистить страничку сопляка, а Коц с Гаспаряном уже успели обосратьсяСтуденты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы - Цензор.НЕТ 5032
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путин любит подбные теракты устраивать, крым хлебнёт теперь русского мира сполна
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так а мальчик распятый биндеровцами и правосеками где???
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Ой как неудобно получилось. Керченский террорист Влад Росляков оказался фанатом путина и "новороссии". Следком РФ уже переквалифицировал статью "ТЕРАКТ" на "убийство". Чтобы не так сильно бросалась тень на солнцеликий образ плешивого кремлевского фюрераСтуденты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы - Цензор.НЕТ 7630
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Може це "Трєзвий двор" все це організував.
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.....для СКРЕП пустили САКРАЛЬНУЮ крыскую кровь для пуйла !!!!
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правильно - там их место. По кустам и катакомбам. А где это морячек потерялся...портки стирает)))
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ПУТИН! сЦарь Мира!!! ура таварищи ура! Дай Гуньдай/Звиздоний ему многия лета и побольше вот таких вот последователей - как говорил Ихтиандр-Медведьев - шоу маст го он!
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Скоро скажут, что это были украинские партизаны.
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Крысяне, как можно больше вам развлечений, как говорится - прекрасных и разных!...
Не забыли мы, как вы усирались от счастья, когда Хуйло стало прорубать" дорогу в Крым", ПО НАШИМ ЖИЗНЯМ на Донбассе!...
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ!... Студенти керченського технікуму ховаються в кущах неподалік від місця вибуху і стрілянини - Цензор.НЕТ 7312
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И кому не нравится, с моста в воду можно прыгнуть.
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***
Вокруг галдели недочеловеки,
А ты сидел угрюм и недвижим.
Твой начат путь еще в ХХ веке,
И вот - итог... А что потом, за ним?

Все в мире вырождается, мельчает.
Была мечта - да только не сбылась.
И кто мечтал - уж больше не мечтает,
Упав с размаху мордой в грязь.

А позади уже четыре года
В неволе, среди мрази и дерьма.
Глумятся тупорылые уроды,
И как тут не сойти с ума?..

Накрылись медным тазом перспективы,
Исчез надежд заманчивый туман,
Вновь на дворе - всевластье коллектива,
Тупых рабов - рабочих и крестьян.

Здесь хаосом свободу называют
Везде, в любой дискуссии, всегда!
Здесь хутина и рабство обожают...
Четыре года - это ерунда...

А что потом? Двуногое отребье -
Будь это лагерь, Крым или Москва -
С мечтой о водке, зрелищах и хлебе...
Тут нужен автомат, а не слова!

Сжигать в печах, травить крысиным ядом, -
Ну как еще избавить этот мир
От нечисти, что сплошь вокруг и рядом,
Чей хутин вождь, надежда и кумир?

Борис Стомахин
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСтуденты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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