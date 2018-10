 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс издательства.

"30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". Автор и спонсор -директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, который развивает украинскую книгу в родном Харькове. Цель проекта - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев", - говорится в анонсе.

"Ради этого в печать выйдет обновленная книга, которая будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова", - добавили в издетельстве.

Режиссером и оператором проекта является Ярема Малащук и Роман Химей. Они совместно работают в различных видах визуального искусства, как режиссеры, художники и операторы-постановщики. Награждены второй специальной премией в области современного искусства ПинчукАртЦентр Прайз 2018. Сотрудничали с голландской группой художников "Metahaven" и режиссером Филиппом Сотниченко. Их фильмы и видео-инсталляции были представлены на МКФ "Молодость", ОМКФ, Tallinn "Black Nights" IFF, "Clermont-Ferrand" IFF, France, PinchukArtCentre, Izolyazia. Сейчас дуэт работает над дебютным полнометражным фильмом "Зарваниця". Фильмография: Операторы-постановщики - Лучший украинский короткометражный фильм ОМКФ "Технічна Перерва" 2017 (реж. Ф. Сотниченко); Лучший короткометражный фильм на МКФ "Черные ночи" в Таллине, Эстония - "Hometown" / "Родной Город" 2018 (реж. "METAHAVEN"); (N) OSTALGIA 2018 (реж. Вики Тортон, документальный, полнометражный); "ТЕРА" 2018 (реж. Никон Романченко, игровой, полнометражный); режиссеры: Национальная конкурсная программа, МКФ "Молодость" - "На кого ти нас покидаєш, батьку наш!", 2018, 9 мин (Игоровое, документальный, видео-инсталляция); Вторая специальная премия ПинчукАртПрайз "Зарваниця" (в съемочном процессе) 2019 г. - (полнометражный документальный).

Янина Соколова, украинская телеведущая, журналист, актриса. Автор и ведущая популярной программы на 5 канале "Рандеву" и программы об украинском кино "Кіно з Яніною Соколовою". Ведущая Одесского кинофестиваля и медиаамбасадор движения He for She. Основатель школы экранных искусств Screen School. Играет в нескольких известных театральных антрепризах: "Історії кохання для дорослих" и "Здрастуйте, я Ваша тітонька". Снялась в более чем 20 кинофильмах: "Повернешся - поговоримо", "Алмазний хрест" 2015р., "Співачка" 2016 р., "Райське місце" 2016-2017 гг.