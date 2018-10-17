 "Настоящий теракт. Как это положено. Как в Беслане", - директор техникума Гребенникова о взрыве в оккупированной Керчи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в коментаррии.

"Кто-то ворвался. Все повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, - ну, я не знаю с чем, - по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался! Настоящий теракт! Как это положено. Как в Беслане!" - заявила Гребенникова.

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