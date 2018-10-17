EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
  19987  127
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4109) Керчь (302) оккупация (6646)

 "Настоящий теракт. Как это положено. Как в Беслане", - директор техникума Гребенникова о взрыве в оккупированной Керчи. ВИДЕО

Директор политехнического техникума Ольга Гребенникова сравнила теракт в учебном заведении с терактом в Беслане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в коментаррии.

"Кто-то ворвался. Все повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, -  ну, я не знаю с чем, - по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался! Настоящий теракт! Как это положено. Как в Беслане!" - заявила Гребенникова.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство погибших при взрыве в керченском колледже - учащиеся, - "омбудсмен" в оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/v3091812
 
 
 Топ комментарии
 
русским не жалко своих детей... В Беслане ФСБ и армия прямой наводкой расстреливали из танков школу с детьми... А в Норд-осте вообще пуйло газом травил людей как тараканов.
 показать весь комментарий
 
- Вы директор политехнического техникума?
- Так точно!
 показать весь комментарий
 
говорит "как положено". Интересно, а откуда директор знает "КАК положено"？
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Плохо жилось в Украине? Добро пожаловать в Россию...
 показать весь комментарий
 
 
по официальной версии будут либо украинцы, либо татары
 показать весь комментарий
 
 
Скабєєва вже згадувала Укр ДРГ,Сєнцова,Коханівського.
 показать весь комментарий
 
а де кацаський танк,чого не хуярнув по коледжу вдобавок?))
 показать весь комментарий
 
 
Ждали камней с неба. Однако крысчане не учли, что вслед за русским миром завсегда приходит Беслан
 показать весь комментарий
 
 
"Настоящий терракт, как это положено" - а директор института знает, как положено??
 показать весь комментарий
 
 
48 сек.49 секунд назад

Еще

Официально:в Керчи произошел теракт с 13 погибшими Сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство,начиненное металлическими предметами.На данный момент известно-13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них-подростки
 показать весь комментарий
 
 
"Как в Беслане" - значит опять ФСБ постаралась

вот интересно, крысеныши жили в Украине -никаких терактов, никаких заборов и пропусков к морю
пришли в родную говень - везде заборы и металлоискатели, полиция и фсб по улицам шарит, выходы к морю в "диких" местах перекрыты, колледжи взрываются "как в Беслане". не жизнь а именины сердца прямо
 показать весь комментарий
 
 
Начинается все почти как на Хорошевке. По проторенным тропам ФСБ идет, однако.
 показать весь комментарий
 
 
"как положено"? Это как понять, всё в соответствии с инструкциями? А детей - жалко.
 показать весь комментарий
 
 
Путин тоже был ребёнком, и Сталин, и Гитлер детьми были.
 показать весь комментарий
 
 
Фотография "террориста."????Этого человека в Керчи сейчас ищут все."Справжній теракт. Як це має бути. Як у Беслані", - директорка технікуму Гребеннікова про вибух в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 701
 показать весь комментарий
 
Интересно кого выставят виновником в этот раз?
 показать весь комментарий
 
укробандеровцы виноваты , завидуют богатой и счастливой жизни крысчан , вот и взрывают и убивают детей в трусиках
 показать весь комментарий
 
 
Нічого нового в стратегії московських спецслужб! Питомо кацапське "бєй сваїх, чтоб чужие баялісь". Зараз ніхто не сумнівається, що теракти в "росії" у ключові моменти змін ситуації відбувались під контролем путінських спецслужб або за їх безпосередньою участю. А ще за часів бандерівського підпілля українців з особливою жорстокістю вбивали агенти мгб з "лєгєндірованих атрядав", тобто видяючи себе за бійців УПА. Отже, за збоченою кацапською "логікою" не зовсім "сваїх" можна не лише "біть", але й вбивати. Одна обставина привертає увагу: "в чєсть чіво?". І відповідно одне питання виникає: чого чекати від сталінсько-берієвських "послєдишей"-)(уйлових посіпак?
 показать весь комментарий
 
.....вот и до КРЫМА настала очередь стать САКРАЛЬНОЙ жертвой для пуйла !!!
 показать весь комментарий
 
 
і наче по людські жалко, діти все ж таки. Але як згадаю танцующого морячка....каци, ви вбили мою жалість.
 показать весь комментарий
 
 
не надо их жалеть...
не надо и смеяться...

просто молча наблюдать как эти ублюдки сами себя уничтожают.
 показать весь комментарий
 
очередь за симферополем, я так понимаю.
бары, рестораны, школы.... есть где товарисчу путину развернуться.

крымчанушки, мои вам поздравления.
вы получили то, к чему вы стремились с 1991 года.


рад за вас!

 показать весь комментарий
 
Тільки ідіоти можуть радіти смертям дітей.
 показать весь комментарий
 
Стандарт: Ответим на Томос серией терактов. Ох, Владимир Владимирович, как все знакомо... Шаблон - причина поражения. Гибче нужно быть, рейхсканцлер Путин.
 показать весь комментарий
 
 
Просрал ты, Вова, Рассейку. Патамушта ты - сраный ПТУ-шник. Рыночный тактик не может управлять такой страной. 2 балла, не зачет!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Настоящий теракт. Как это положено. Как в Беслане", - директор техникума Гребенникова о взрыве в оккупированной Керчи. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх