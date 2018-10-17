 "Настоящий теракт. Как это положено. Как в Беслане", - директор техникума Гребенникова о взрыве в оккупированной Керчи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в коментаррии.
"Кто-то ворвался. Все повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, - ну, я не знаю с чем, - по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался! Настоящий теракт! Как это положено. Как в Беслане!" - заявила Гребенникова.
...
Еще
Официально:в Керчи произошел теракт с 13 погибшими Сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство,начиненное металлическими предметами.На данный момент известно-13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них-подростки
вот интересно, крысеныши жили в Украине -никаких терактов, никаких заборов и пропусков к морю
пришли в родную говень - везде заборы и металлоискатели, полиция и фсб по улицам шарит, выходы к морю в "диких" местах перекрыты, колледжи взрываются "как в Беслане". не жизнь а именины сердца прямо
не надо и смеяться...
просто молча наблюдать как эти ублюдки сами себя уничтожают.
бары, рестораны, школы.... есть где товарисчу путину развернуться.
крымчанушки, мои вам поздравления.
вы получили то, к чему вы стремились с 1991 года.
рад за вас!