 Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 год. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 17 октября.
"Разные люди из-за политических мотивов начинают критиковать его… Наша команда подготовила реалистичный бюджет, который является абсолютно сбалансированным", - отметил он.
По его словам, в предлагаемом документе инфляция планируется на уровне 7,4%.
Также он уверен, что предлагаемый бюджет обеспечит рост экономки.
"Это означает, что при этом бюджете ситуация в стране будет стабильной. И я уверен, что будут расти зарплаты и доходы украинцев", - уточнил премьер.
Гройсман подчеркнул, что правительство предлагает сохранить "все приоритеты, заложенные еще в 2017 году: финансирование армии, реформы образования, децентрализации, развитие инфраструктуры".
Рада рассмотрит проект бюджета в первом чтении завтра.
хез
обычный украинский парень
Лише цифри
покращення заходит в каждый дом.... и выносит последнее.
Не уезжайте, заробитчане, пожалуйста！
Пусть ласт расклад по реальной покупательской способности тех бумажек, что пересичным втюхивают..
Украина - самая бедная страна Европы (средняя зарплата и ВВП) по данным МВФ, в этом году нас обошла Молдова, теперь они на 133 месте, а мы на 134 в мире.
p.s. спасибо Гройсману за правду: мы самые бедные, инфляция 8 %, МВФ требует повышения цен за газ, оплата внешнего долга - 30% бюджета и ситуация будет стабильной. Другими словами в следующем году всем - гиздец.
а скільки то буде у реальних доларах ?
не успевает...
Але зараз в порівнянні з 2013 роком народ став жити у 3,5 (!!!) раз гірше. Доходи 90-95% населення вистарчає лише на комуналку і життя впроголодь.
Не дивно що люди виїжджають з цієї дупи зі швидкістю 1 МІЛЬЙОН в рік. Ця влада вже доконає Україну.
Воістину країна дурнів.
А в нас дуже просто, бариги навчились викачувати кошти з народу при допомозі інфляції і курсу гривні.