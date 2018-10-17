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 Политика Украины, Экономика
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 Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 год. ВИДЕО

Проект бюджета на 2019 год является реальным и сбалансированным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 17 октября.

...
Премьер назвал его бюджетом развития страны.

"Разные люди из-за политических мотивов начинают критиковать его… Наша команда подготовила реалистичный бюджет, который является абсолютно сбалансированным", - отметил он.

По его словам, в предлагаемом документе инфляция планируется на уровне 7,4%.

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Также он уверен, что предлагаемый бюджет обеспечит рост экономки.

"Это означает, что при этом бюджете ситуация в стране будет стабильной. И я уверен, что будут расти зарплаты и доходы украинцев", - уточнил премьер.

Гройсман подчеркнул, что правительство предлагает сохранить "все приоритеты, заложенные еще в 2017 году: финансирование армии, реформы образования, децентрализации, развитие инфраструктуры".

Рада рассмотрит проект бюджета в первом чтении завтра.

Источник: https://censor.net.ua/v3091764
 
 
 Топ комментарии
 
Ось вам наглядна картина, що змінилося після приходу пети и вовы за 5 років керування
Лише цифри

Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 г. - Цензор.НЕТ 5243

Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 г. - Цензор.НЕТ 4645

Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 г. - Цензор.НЕТ 1789
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Ещё пару лет и его рожа всю каплычку закроет
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НЕУЧа понесло.....дайте стоп понос.................
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Ещё пару лет и его рожа всю каплычку закроет
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Ну якщо подивитися на "талії" реформаторів" з соціального сектору уряду (верховний теж "соціаліст") то розмір говорить сам за себе: темпи росту (розмірів) явно випереджають доходи...населення!
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Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют. Ну куды крестьянину податься ...
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А ну давай козлоботи. Фас! Це ваша улюблена тема.
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Ось вам наглядна картина, що змінилося після приходу пети и вовы за 5 років керування
Лише цифри

Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 г. - Цензор.НЕТ 5243

Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 г. - Цензор.НЕТ 4645

Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 г. - Цензор.НЕТ 1789
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Сильно тепло вы живёте..........................А ещё бы могли и налог на Воздух, дожди, ветерок сделать...........Это у ас Офшоренков очень даже Вовк и Кобелев подойдите.....тут новые СХЕМки нарисовались...............
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Уже покращенные цифры за 2015-2017 годы устарели, пора обновлять - Бензин 33 грн, масло 40 грн, проезд 7-10 грн и так далее.
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таблицы безнадежно устарели - "покращщеня" все глубже залазят в мой кошелек!
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***
покращення заходит в каждый дом.... и выносит последнее.
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По жкх рост примерно в 5 раз а по остальному в 2-3 раза цены выросли.((
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Ага таким же реальным как и в 2018, нехватка около 100 ярдов из-за провала приватизации и неполучением заложенных в бюджет кредитов, Грося просто трепло.
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А зачем нам инфляция?... Да ещё плановая...
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Вопрос. как Можно ещё Жыты па Новаму лучше чем сейчас?????. Улучшать собралось.....это.......а конспекты переписывает в уголке.....ну понятно......когда Сессия????? Да не переживай студент от сессии до сессии бывает............ Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 г. - Цензор.НЕТ 1748 диплом офомим в лучшем виде, шеф в курсе.
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Инфляция 7.4% посчитана и заложена. А вот рост заработных плат даже неизвестно будет ли расти, бо есть в этом только уверенность двоечника. Трудовику, который по совместительству преподавал Гойсману экономику в ПТУ должно быть за себя стыдно
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Аудиторы, приближенные к команде Дональда Трампа, президента США, прибыли в Киев с целью провести тщательную проверку финансовых потоков в оборонно-промышленном комплексе Украины......
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Инфляция, как и обесценивание национальной валюты, - это средство государственного грабежа беднейшей части населения...
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Вови томно:
Не уезжайте, заробитчане, пожалуйста！
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так и валит народ и совсем не по тихому, а колоннами убегают от рэформ
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Нужно не "валить" нам, а...ВАЛИТЬ ИХ!!!!!!!!!
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Зарплаты выросли с 380 баксов до 330, но это не предел согласно знаниям мауповского заочника.
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новый президент будет терпеть эту куету еще целых полгода?
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Какой же это бюджет развития, урезаны статьи по медицине, образованию, науке, субсидиям, да по всей социалке, вместо этого выросли расходы на армию и МВД, на развитие пром и сельхоз производства практически ничего.
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Смотрите в свои платёжки на коммунальные услуги,смотрите в свой холодильник и кошелёк .Только дэбилы могут верить этим корупционера бандитам.
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Грося, ти козел. Казав 15 вмикнуть опалення. Де тепло, ти вінницьке порося.
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Любил вован, видать, в детстве в фантики играть...)
Пусть ласт расклад по реальной покупательской способности тех бумажек, что пересичным втюхивают..
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Это означает, что при этом бюджете ситуация в стране будет стабильной.Источник: https://censor.net.ua/v3091764
Украина - самая бедная страна Европы (средняя зарплата и ВВП) по данным МВФ, в этом году нас обошла Молдова, теперь они на 133 месте, а мы на 134 в мире.

p.s. спасибо Гройсману за правду: мы самые бедные, инфляция 8 %, МВФ требует повышения цен за газ, оплата внешнего долга - 30% бюджета и ситуация будет стабильной. Другими словами в следующем году всем - гиздец.
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украинцев, у которых будут расти доходы и зарплаты...можно перечислить даже по именно
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стартував сезон обіцянок від довгоносиків..

а скільки то буде у реальних доларах ?
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бедный печатный станок...ему бы 25 часов в сутки..а лучше 30...
не успевает...
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Якщо дивитись у вічі реальності - при Януковичі народ жив у злиднях, тому й повстав.

Але зараз в порівнянні з 2013 роком народ став жити у 3,5 (!!!) раз гірше. Доходи 90-95% населення вистарчає лише на комуналку і життя впроголодь.

Не дивно що люди виїжджають з цієї дупи зі швидкістю 1 МІЛЬЙОН в рік. Ця влада вже доконає Україну.
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Просто в шоці як можна так знущатись над власним населенням, що животіє в злиднях. Це при тому що прикоритні олігархи отримують мільярдні дотації з бюджету.

Воістину країна дурнів.
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Вся справа в тому що курс гривни та інфляція є економічно-фінансовими показниками, які підлягають управлінню. За курс гривні відповідає НБУ і це регулювання відбувається дуже просто - роботою, вірніше зупинкою друкування готівки. Кількість додаткової готівки повинна відповідати кількості зростання ВВП. Інфляція регулюється КМ і НБУ. Зростання заробітних плат, пенсій та інших соціальних виплат з бюджету повинна відповідати росту ВВП, причому зростанню реальної додаткової вартості - продукція промисловості і сільського господарства, а не бюрократичного офісу.
А в нас дуже просто, бариги навчились викачувати кошти з народу при допомозі інфляції і курсу гривні.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 год. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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