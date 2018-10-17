 Егор Соболев обвинил Порошенко в молчании по ситуации с Семочко. Ирина Луценко напомнила "Самопомочи" о мусоре и выборах в Кривом Роге. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, выступая с трибуны ВР, Соболев напомнил, что против замглавы службы внешней разведки Семочко СБУ начала расследование, а вместе с тем не Президент, не представители его политсилы, не само руководство СВР никак не комментируют данный скандал.

"Под назначением Семочко стоит ваша подпись, господин Президент. Вы уже вторую неделю набрали в рот воды и делаете вид, что это вас не касается. Хотя речь идет о незаконном обогащении во время войны за независимость второго по должности разведчика Украины и его вероятные связи с РФ... Господин Президент, вы должны четко ответить обществу, вы покрываете незаконное обогащение, вы покрываете госизмену или нет. Ответ может быть только в действиях. В любом успешном цивилизованном европейском государстве такой чиновник сам ушел бы в отставку. Если он этого не делает, нужно его отстранить на время проведения проверки и привлечь к ответственности, если факты подтвердятся. Иначе вы сами за незаконное обогащение и за госизмену", - сказал нардеп.

После этого слово для реплики слово взяла представитель Президента в ВР Ирина Луценко. Она заявила, что такие обвинения странно слышать от представителей "Самопомочи", фракция которой в Киевском горсовете распустилась, потому что "в ее рядах обнаружились сплошные коррупционеры". Луценко также напомнила, что представитель и кандидат в президенты от "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый не смог справиться с мусором в своем городе и "завалил свалки таким количеством мусора, что привело к смертям людей, которые там работали". Луценко также напомнила, что фракция "Самопомочи" не смогла справиться с выборами в Кривом Роге, потому что Милобог и Семенченко не смогли разобраться, кто будет претендовать на мэра.

"Президент Порошенко дал вам ответ на вопрос, как бороться с коррупцией, в том числе и со служащими, в том числе и с провластными фракциями и другими представителями. Он подписал закон об электронном декларировании, о НАПК, он подписал закон и ввел (в действие. - Ред.) службы НАБУ и САП. Поэтому начинайте, уважаемая "Самопомич" с себя", - сказала Луценко.

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После этого Соболев ответил, что всегда начинает с себя, что он живет в той же двухкомнатной квартире, из которой он пошел в политику. "Я не представляю при каких обстоятельствах я мог бы заработать в управлении государством тот дом, в котором вы живете вместе со своим мужем Генпрокурором. Когда я приезжал к этому дому вместе с активистами из "Автомайдана", я стоял и думал, какими кретинами мы были со времен Оранжевой революции, когда представляли себя вашими единомышленниками. Но сейчас речь не об имуществе Ирины и Юрия Луценко или Егора Соболева. Ситуация намного важнее - второй человек в СВР заработал во время войны за независимость имений на 7 млн долларов. Что он продал за это имущество. Вот главный вопрос, на который должен быть ответ. И Президент должен быть первым заинтересованным в том, чтобы найти этот ответ. Иначе он первый в этой круговой поруке", - отметил нардеп.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.