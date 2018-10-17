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 Политика Украины
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 Егор Соболев обвинил Порошенко в молчании по ситуации с Семочко. Ирина Луценко напомнила "Самопомочи" о мусоре и выборах в Кривом Роге. ВИДЕО

В Верховной Раде представитель Президента Ирина Луценко и депутат от "Самопомочи" Егор Соболев обменялись обвинениями в связи со скандалом с замглавы службы внешней разведки Сергеем Семочко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, выступая с трибуны ВР, Соболев напомнил, что против замглавы службы внешней разведки Семочко СБУ начала расследование, а вместе с тем не Президент, не представители его политсилы, не само руководство СВР никак не комментируют данный скандал.

"Под назначением Семочко стоит ваша подпись, господин Президент. Вы уже вторую неделю набрали в рот воды и делаете вид, что это вас не касается. Хотя речь идет о незаконном обогащении во время войны за независимость второго по должности разведчика Украины и его вероятные связи с РФ... Господин Президент, вы должны четко ответить обществу, вы покрываете незаконное обогащение, вы покрываете госизмену или нет. Ответ может быть только в действиях. В любом успешном цивилизованном европейском государстве такой чиновник сам ушел бы в отставку. Если он этого не делает, нужно его отстранить на время проведения проверки и привлечь к ответственности, если факты подтвердятся. Иначе вы сами за незаконное обогащение и за госизмену", - сказал нардеп.

После этого слово для реплики слово взяла представитель Президента в ВР Ирина Луценко. Она заявила, что такие обвинения странно слышать от представителей "Самопомочи", фракция которой в Киевском горсовете распустилась, потому что "в ее рядах обнаружились сплошные коррупционеры". Луценко также напомнила, что представитель и кандидат в президенты от "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый не смог справиться с мусором в своем городе и "завалил свалки таким количеством мусора, что привело к смертям людей, которые там работали". Луценко также напомнила, что фракция "Самопомочи" не смогла справиться с выборами в Кривом Роге, потому что Милобог и Семенченко не смогли разобраться, кто будет претендовать на мэра.

"Президент Порошенко дал вам ответ на вопрос, как бороться с коррупцией, в том числе и со служащими, в том числе и с провластными фракциями и другими представителями. Он подписал закон об электронном декларировании, о НАПК, он подписал закон и ввел (в действие. - Ред.) службы НАБУ и САП. Поэтому начинайте, уважаемая "Самопомич" с себя", - сказала Луценко.

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После этого Соболев ответил, что всегда начинает с  себя, что он живет в той же двухкомнатной квартире, из которой он пошел в политику. "Я не представляю при каких обстоятельствах я мог бы заработать в управлении государством тот дом, в котором вы живете вместе со своим мужем Генпрокурором. Когда я приезжал к этому дому вместе с активистами из "Автомайдана", я стоял и думал, какими кретинами мы были со времен Оранжевой революции, когда представляли себя вашими единомышленниками. Но сейчас речь не об имуществе Ирины и Юрия Луценко или Егора Соболева. Ситуация намного важнее - второй человек в СВР заработал во время войны за независимость имений на 7 млн долларов. Что он продал за это имущество. Вот главный вопрос, на который должен быть ответ. И Президент должен быть первым заинтересованным в том, чтобы найти этот ответ. Иначе он первый в этой круговой поруке", - отметил нардеп.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

Источник: https://censor.net.ua/v3091763
 
   
 Топ комментарии
 
Мусор у Ирки в голове и вылетает через рот.
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Шавка порошенки на дозоре )) Страшная и опасная ) Семейный подряд отрабатывает красивую жизнь.За наш счет.Кстати.
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Какая гадость эта ваша трёхтысячелетняя женщина! Егор Соболев обвинил Порошенко в молчании по ситуации с Семочко. Ирина Луценко напомнила "Самопомочи" о мусоре и выборах в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 1440
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Мусор у Ирки в голове и вылетает через рот.
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Полная д-ра!
Как можно ПРЕДАТЕЛЬСТВО Родины сравнивать с проблемами с мусором?????!!!!!!!!!!!
ИДИОТИЗМ!
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ну а чем ирка луценка еще отбрехиваться будет?? Не об "успехах" же мужа рассказывать?
Вот и приходиться ей рвать собственный зад на защиту Педро, выставляя себя полной кретинкой. Хотя.. может и не выставляет.. может все так и есть (в плане кретинизма)
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Шавка порошенки на дозоре )) Страшная и опасная ) Семейный подряд отрабатывает красивую жизнь.За наш счет.Кстати.
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Шавка ??????
да это демон в человеческом обличии.
я уверен - на её фотках сзади видны контуры хвоста, а под причёской скрываются рога.
точняк
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Я більше прихильник Порошенко, а ніж Садового. Але в даному випадку Соболєв правий на 100%.
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Це як раз той випадок коли "Мовчання - золото.. береже"!
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Мовчання - так! Але просто реакція має бути. Така моя думка.
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В чём прав? В том, что ещё не готова информация и тщательно не проверена, которую можно раскрыть по Семочко? Или можно выложить всё без последствий?
Так можно не замечая ни агрессии паРаши, ни разрушения ею внутренних экономических связей, ни необходимости новых затрат на отражение агрессии, которых раньше не было и кричать - при нём стали хуже жить!!!
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ВРЕТЕ!
Копии паспортов подтверждаются вытягами с рашинских реестров!
Как можно вовремя войны ! Чтобы 2 е лицо в контрразведке имело семью в рашке!
Вы Ид-т!
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баба-агонь
агонь тока аццкий
чёрт в обличии женском - ИЗЫДИ !!!!!!

тото югик бухает....
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И пусть доживёт Ирка до возраста Бабы Яги,тогда посмотрим?
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Недава, що козлів виносить, десь загуляв, у Ірки стрес, що ви ще чекали від неї почути?
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Ответ Иры - по принципу "ты лучше на себя посмотри". Ничего по существу. Что-то глуповатая (и при этом наглая) представительница у гаранта в ВР. Вся их борьба с коррупцией, это пчелы против меда. Тошно...
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Наговорил Егор с гору, да все не в пору.
На всякого Егорку есть поговорка. Егор Соболев обвинил Порошенко в молчании по ситуации с Семочко. Ирина Луценко напомнила "Самопомочи" о мусоре и выборах в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7743
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Ирина Луценко ответила по принципу "Сам дурак!". Это говорит о том, что с Семочко не так все гладко. Команда Президента ищет выход, но пока его нет. Само же интервью виновника торжества на телеканале ЗИК сильно смахивает на украинскую версию интервью Маргариты Симонян у парней, которые любовались "Солсберецким шпилем". Ничего нового, то же словоблудие.
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Какая гадость эта ваша трёхтысячелетняя женщина! Егор Соболев обвинил Порошенко в молчании по ситуации с Семочко. Ирина Луценко напомнила "Самопомочи" о мусоре и выборах в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 1440
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Соболев, Сыроид - такие депутаты должны находиться в ВР.
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Молчание Порошенко "говорит" красноречивее любых его слов.
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Молчание - ладно.
Если бы молча арестовали этого зама, а также всех кто допускал его к гостайне и проверял - ладно.
Но во время войны молчать и них-я не делать - это саботаж и предательство!
Начинаю настальгировать по Сталину! Уж он умел чистить ряды!
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Про мусор, этой соевой шалаве, лучше спросить у самого кондитера...
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Отгавкалась Ира, как всегда.
Еще стоило бы спросить, почему 30 нардепов, треть президентской фракции, не голосовала за снятие неприкосновенности с рыгов.
Наверное, Ира сорвалась бы на визг.
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Тут все ясно. Соболев - агент кремля, ира и семочко то портнеры и попутчики революции. Да, соя? ))
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И шо? У нас в сране МИЛЛИОНЫ УКРАИНЦЕВ этой национальности!!!!!!!!!!!
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Ирочка забывает о том, что киевская фракция Самопомочи самораспусилась потому, что Самопомич ее с треском погнала. Пусть Ирочка назовет хоть одну партию, которая поступила так же.
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Фу, какая же склочная баба, ничего по существу.
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В обох випАдках мова йшла про сміття. У першому - про генетичне, у другому - про те, яким Садового намагаються виштовхнути з політики.
Виступ Ірини - ганьба і "дитячий садок", на рівні "сам дурак!" Пане гідрант, ау!
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Оно, для которого вилкул оказался не винной овечкой, что то предьявляет?))) иди лесом, свинья двуличная..
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А хіба вперше що потрох покриває злочинців і зрадників? Маліков, Устименко, ген.Гелетей, Литвин, Назаров... А в порохошльондри лише один аргумен:"Дурень - сам дурень!". Ось така реакція, як мовчання парашенка якнайкраще демонструє обличчя цього злочинного, антиукраїнського за своєю суттю режиму
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Если не выносить Мусор из Хати,то будет полный завал в Доме,как при Кучме зловонная тина поглотит всех и вся...
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сучка порохососная, если бы не сговор вилхуйлов с педей, никогода бы старикашка не прошел на выборах.
Но баба-яга гениального плокуЛОЛа думает иначе.
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И эта дурепа(не побоюсь этого слова)"женщина третьего тысячилетия"????!!!!
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Эта "жiнкатретьоготисячолiття" что-то типа машки-"дырявойшлюпки" местного разлива. Затычка в каждой дырке.
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ПРи Рыгах было несколько Чорноротых,теперь одна осталась,но какая умная-ужОс!
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Та що ви з тим зрадником сємочкам носитесь? Сміття у Львові, от де небезпека для держави
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А че небезпека?
Если сваливать его с рашинскими границами - проэкт Стена 2 в действии! + хим и эко атака на врага!
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такие обвинения странно слышать от представителей "Самопомочи", фракция которой в Киевском горсовете распустилась, потому что "в ее рядах обнаружились сплошные коррупционеры" Источник: https://censor.net.ua/v3091763
следуя этой логики президент должен был самоликвидироваться! что бы хотя бы подняться на их уровень порядочности!
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Ностальгия!
А когда то офицеры и дворяне при потери чести стрелялись!
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У Иры "человека тысячилетия" такая диарея изо рта идет, что воняет даже через телевизор... Соболев прав, каких гнид мы избрали...Кстати, я уверен что БПП не будет в будущем парламенте. Я лично буду голосовать за ту политсилу, которая ГАРАНТИРУЕТ возвращение на нары Юры, a на место где сидела Юля, эту черноротую Иру...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕгор Соболев обвинил Порошенко в молчании по ситуации с Семочко. Ирина Луценко напомнила "Самопомочи" о мусоре и выборах в Кривом Роге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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