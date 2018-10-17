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 "Мы - русские, должны в Россию уехать?" - врач казахского города Аркалык потребовал общения на государственном языке во время приема. ВИДЕО

Участковый детский врач казахского города Аркалык Мольдыр Утебаева потребовала общения на государственном языке во время приема.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NUR.KZ, такое требование вызвало возмущение русскоговорящей женщины, которая пришла на прием к врачу с сыном.

"На каком языке вы обязаны со мной разговаривать?", - "На казахском!", - "То есть мы - русские, должны в Россию уехать?" - такой разговор произошел во время приема. После этого врач покинула кабинет.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Десь за тиждень-два я міг домовитися з таксистом чи в магазині щось розпитати", - нигериец Леонардо Ободоеке о своем опыте изучения украинского языка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3091751
 
   
 Топ комментарии
 
Нах на істарічєскую родіну в теплушках !!!
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Рюське, ти все правильно зрозуміла. Єхай на..й
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Ну как бы да, каждый любит свою страну и национальность, а разве в россии ненавидят русских или русские любят другие нации больше чем русских? сколько школ с казахским языком обучения есть в россии?
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Национализм это ненависть к чужим, а не любовь к Родине.
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Как всегда бред полный, если казах придет к врачу в Самаре и скажет что не знает русского а только казахский, что сделает врач?
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Пошлет лечиться в Казахстан. И будет 100% прав.
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Один вопрос, что там такая "светлая" кацапка делает с таким "темным" народом?
Могла бы сама и полечится, раз все "темные"!
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"Куда нам еще может быть в Америку?"
От нахіба воно згадало ту Америку... На Росію треба їхати бо там російську розуміють. До чого тут взагалі Америка. Ну не може вата не згадати про США коли її пре від люті...
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Кстати, в Америке она бы очень быстро выучила английский.
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Не факт, там в Брайтоне живут по 30-40 лет старые совковые поцы, которые не знают английского до сих пор. И их там полно.
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Да что же это творится? Казахские биндеровцы, последователи доктора Менгеле распинают русскоязычных мальчиков в трусиках.
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Лекарь, адназначна, под дейсвием укуса американских комаров☢
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Главное не быть покусанным рассейскими свинособаками.
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Згадалося, як лавруха рохкав про "украінізацию на Украіне")))))))
Таки кацапи - це діагноз!
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Цікаво, що у Казахстані вже "позбавлялися росіян" у 90-х. Та тільки потім заманювали назад спеціалістів на командні посади у економіку. Наприклад мій тесть поїхав начальником тресту на зарплатню, більшу ніж в місцевого міністра...
ЦЕ ДЛЯ ПОЦІНЮВАЧІВ "ТЕПЛУШОК"... )
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Вы должны выучить язык страны в которой проживаете, чтобы потом вас путин спасать не приехал на танках.
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вот это поворот)) казахи еще больше бендеровцы чем мы
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Это круто, нихош по-украински с врачом разговаривать - пендель за дверь.
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Это не круто, это просто правильно. Не знаешь язык страны пребывания - топай к врачу с переводчиком.
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Национальная политика хуйла дает свои результаты везде.
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+100500!!!
Это скорее национальная политика российской империи и ссср дает такие результаты. А хуйло как выкормыш той эпохи вносит свою посильную лепту.
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Россиян кругом любят и мягко говоря, посылают на их родину. Притом эта любовь ярко выражается в Польше, Прибалтике, Казахстане, Чечне, Сирии, Афганистане и в других государствах, где они были. В Украине после оккупации части Украины их тоже очень любят
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Прибалтики не существует с 1991 года!

В Афганистане , Сирии кто-то говорит на русском ?
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В Украине "любят" не русских, а москалей - дебилов, которые не могут помыть свои сапоги нигде кроме Индийского океана! А нормальные русские вместе со мной воевали! Опережая вопрос: да, у нас в части было еще и два еврея, кто их тронет - будет иметь дело со всей частью (русскими, украинцами, поляками и, таки да - евреями, тоже)!
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В Украине "любят" не русских, а москалей - дебилов, которые по русски говорят. Щось не так?
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Просто для информации. Есть страны Балтии. Прибалтика - совковый термин. Жители стран Балтии не любят, когда говорят Прибалтика.
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Питання тонке. І разом з тим тупе. Чого ж відразу виїжджати?.. )) Бажано не вимахуватися, а пробувати говорити на мові країни проживання. Ніякої дискримінації тут нема. Ну, нехай старим можливо важко. Але молодь і діти мову вивчають з пів пинка. Якщо їм не прививати дурнувате "вєлічіє" з ідіотським снобізмом. У Швейцарії три офіційних мови німецька, французька і італійська. І одна неофіційна - алєманська. І нічо! Живуть якось. Не вимахуються.
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чотири офіційних - ви ретороманську забули.
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А Москаль , который сейчас в Венгрии, приезжал в Киев и жаловался, что мол венгерский - трудный язык и выучить его невозможно. Тупому старичку Москалю может и невозможно, а дети быстро выучивають и все схватывают.
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Казахи змогли вивчити російську мову, а у росіян вивчити казахську розуму не вистачає ?
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Ладно бы это говорила русская. Но это говорит Мольдыр Утебаева!
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" русский язык по-прежнему закреплен в Конституции: пункт 2 статьи 7 говорит о том, что «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», хотя никаких других законов, регламентирующих его употребление, нет."
Уровень владения русским и казахским - приблизительно по 90%, не менее трети казахов не владеют казахским языком, русским пользуются не так русские, как украинцы и прочие нац. меньшинства, русскоязычная пресса - самая массовая. так что ущемление по русскому языку - удар по казахским украинцам, между прочим, готовы ли здешние комментаторы принять в Украине украинцев - беженцев из Казахстана?
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Это выше достоинства русской Мольдыр Утебаевой.
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Московити не поважають генетично культуру і традиції країн куди навалоч московська переселиться за 27 років не змогли вивчити ні українську ні казахську просто лишньохромосомні бидлани.
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Ленивые и шибко гордые должны уехать.
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Она ж не первый день там живет.
У меня есть сотрудница, ей под 60, русская, до своих 35 она жила в Ташкенте. Вы бы слышали, как она по-тамошнему шпарит!
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На мою думку, коли б "мырусская мамаша", зайшовши до кабінету просто привіталась казахською і, перепросивши за незнання мови, попросила лікаря далі спілкуватися російською, все було б добре. А напевне ж, "русскоговорящая челюсть" з порогу почала виставляти роги. Ось і вийшло те, що вийшло.
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Вот к чему привела русская экспансия "на восток" -- даже Мольдыр Утебаева считает себя русской и не желает разговаривать на языке своих предков.
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Казахи никогда себя русней не считали. Они к стати первые выступили против русни еще в 1986 году.А исторически казахи являются хозяевами русни т.к. они являются прямыми потомками Золотой Орды.
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Прочти еще раз начало статьи. Внимательно.
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"я к вам зашла культурно" )))))))) - Це як "культурно зайти" ?? Боком, чи раком, чи як це "зашла культурно"??
Кацапське бидло і у Казахстані - БИД-ЛО !!. Кіздуйте до себе в срашку, чого ви розсіялись по всьому світу?? В вас же ж така "прекрасная" країна! То чого ж ви всі любите її здалеку??
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Ай какая молодчина эта казакская девушка врач. Дай Аллах ей благополучия и благоденствия. Гнать русню нужно везде. Пущай возвращается мордва взад на роизюшку.
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У нас в Австрії такий випадок був.
Мужик випихує жінку з балкону на 10-му поверсі (по-українські на 11-му)
Знизу зібрався зхвильований натовп "was machen Du, was machen Du, stop das"
Мужик перехиляється вниз і чистою австрійською кричить: "спакуха, це моя теща!"
Знизу "уу... вона ще спирається..."
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Очень показательный диалог... Живет себе в Казахстане скрепная вяликорусска.... и живет много лет,а может и родилась там,а выучить язык народа ,чей хлеб лопает, и мысли не имеет. Даже возмущается "не правильным" обслуживанием!? Представьте на минуту, ежели бы на мацкве казах (или союзный белорус) требовал общения на своем... В этом вся философия встающих с колен,- Мы пуп земли и все нам должны!
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...їдь в свій мухосранськ мовчки та "культурно"...консерви херові...
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Скоро так буде в Туві, Татарстані, Удмуртії, Якутії, Чувашії, Карелії і т.д. Готуйтеся, русскіє!
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Жирик буде в ярости.У него детская психо травма с Казахстаном связана
Жириновский: Казахстан -- не страна казахов https://youtu.be/eUJXOBCbQQE "Ми - росіяни, маємо в Росію виїхати?" - лікарка казахського міста Аркалик зажадала спілкування державною мовою під час прийому - Цензор.НЕТ 2405
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы - русские, должны в Россию уехать?" - врач казахского города Аркалык потребовал общения на государственном языке во время приема. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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