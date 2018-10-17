 "Мы - русские, должны в Россию уехать?" - врач казахского города Аркалык потребовал общения на государственном языке во время приема. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NUR.KZ, такое требование вызвало возмущение русскоговорящей женщины, которая пришла на прием к врачу с сыном.
"На каком языке вы обязаны со мной разговаривать?", - "На казахском!", - "То есть мы - русские, должны в Россию уехать?" - такой разговор произошел во время приема. После этого врач покинула кабинет.
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Могла бы сама и полечится, раз все "темные"!
От нахіба воно згадало ту Америку... На Росію треба їхати бо там російську розуміють. До чого тут взагалі Америка. Ну не може вата не згадати про США коли її пре від люті...
https://www.youtube.com/watch?v=VVkwoY6dQFo
Таки кацапи - це діагноз!
ЦЕ ДЛЯ ПОЦІНЮВАЧІВ "ТЕПЛУШОК"... )
Это скорее национальная политика российской империи и ссср дает такие результаты. А хуйло как выкормыш той эпохи вносит свою посильную лепту.
В Афганистане , Сирии кто-то говорит на русском ?
Уровень владения русским и казахским - приблизительно по 90%, не менее трети казахов не владеют казахским языком, русским пользуются не так русские, как украинцы и прочие нац. меньшинства, русскоязычная пресса - самая массовая. так что ущемление по русскому языку - удар по казахским украинцам, между прочим, готовы ли здешние комментаторы принять в Украине украинцев - беженцев из Казахстана?
У меня есть сотрудница, ей под 60, русская, до своих 35 она жила в Ташкенте. Вы бы слышали, как она по-тамошнему шпарит!
Кацапське бидло і у Казахстані - БИД-ЛО !!. Кіздуйте до себе в срашку, чого ви розсіялись по всьому світу?? В вас же ж така "прекрасная" країна! То чого ж ви всі любите її здалеку??
Мужик випихує жінку з балкону на 10-му поверсі (по-українські на 11-му)
Знизу зібрався зхвильований натовп "was machen Du, was machen Du, stop das"
Мужик перехиляється вниз і чистою австрійською кричить: "спакуха, це моя теща!"
Знизу "уу... вона ще спирається..."
Жириновский: Казахстан -- не страна казахов https://youtu.be/eUJXOBCbQQE