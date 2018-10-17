 "Мы - русские, должны в Россию уехать?" - врач казахского города Аркалык потребовал общения на государственном языке во время приема. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NUR.KZ, такое требование вызвало возмущение русскоговорящей женщины, которая пришла на прием к врачу с сыном.

"На каком языке вы обязаны со мной разговаривать?", - "На казахском!", - "То есть мы - русские, должны в Россию уехать?" - такой разговор произошел во время приема. После этого врач покинула кабинет.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Десь за тиждень-два я міг домовитися з таксистом чи в магазині щось розпитати", - нигериец Леонардо Ободоеке о своем опыте изучения украинского языка. ВИДЕО