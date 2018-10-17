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Все про:Госпогранслужба (3011) наркотики (1400) Харьковщина (1201)

 Водитель рейсового автобуса пытался провезти через границу марихуану в коробках из-под детского питания, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Почти 1,5 килограмма наркотического вещества растительного происхождения обнаружили пограничники совместно с сотрудниками ГФС сегодня ночью в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

...
"Около 21 часа на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус сообщением "Харьков-Москва". Во время проведения мероприятий пограничного контроля, служебная собака, обученная на поиск наркотиков, сработала на один из пакетов в салоне транспортного средства. Как результат, среди детской одежды и в коробках из-под детского питания обнаружено 1,3 килограмма наркотического вещества растительного происхождения, предварительно - марихуаны. Из объяснений водителя стало известно, что перевезти в Россию пакет попросил его неизвестный за денежное вознаграждение", - сказано в сообщении.

Водитель рейсового автобуса пытался провезти через границу марихуану в коробках из-под детского питания, - Госпогранслужба 01
Фото: пресс-служба Госпогранслужба

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Отмечается, что в настоящее, сейчас вещество изъято в установленном порядке, продолжается экспертиза.

Источник: https://censor.net.ua/v3091748
 
 
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Який чорт різниця, курять марихуану, нехай собі курять, на депутатів-дегенератів зверніть увагу що вони там курять
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Добкин младший там центровой, полюбляет это дело, как закинеца глазья аж к носу сходятся) и на душе хорошо Водій рейсового автобуса намагався провезти через кордон марихуану в коробках з-під дитячого харчування, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1691
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Нахальний водій рейсового антобуса пробував пересрати бізнес гепи і засракова!
Дешевою травкою заглушити їх потужні препарати,але припіздонник наш не спить -бізнес гепи боронить. Водій рейсового автобуса намагався провезти через кордон марихуану в коробках з-під дитячого харчування, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7443
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВодитель рейсового автобуса пытался провезти через границу марихуану в коробках из-под детского питания, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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