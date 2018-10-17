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 Потерпевший крушение Су-27 входил в Миргородскую бригаду. ВИДЕО

Истребитель Су-27УБ, разбившийся во время учений в Винницкой области, относился к 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

В эфире программы "Сейчас уже" на Громадському исполняющий обязанности руководителя пресс-центра командования воздушных сил Украины Дмитрий Струтинский сообщил, что бортовой номер разбившегося - 70, передает Цензор.НЕТ.

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Это подтверждают и фото, опубликованные на facebook-странице 831 бригады тактической авиации из Миргорода.

Потерпевший крушение Су-27 входил в Миргородскую бригаду 01

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Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины(Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Источник: https://censor.net.ua/v3091724
 
 
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Сколько ж всем этим самолетам лет? Они ведь достались в наследство от Союза. Пора бы задуматься насчёт обновления авиапарка. Самолеты ведь с каждым годом стареют, идут потери от авиакатастроф, часть в АТО потеряли, надо всё это восполнять и обновлять.
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- Мудрый филин, а как же мы станем ежиками?- Ребята, вы меня ерундой не грузите. Я стратегией занимаюсь.
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США планируют использовать ф15 до 2040 года... я не эксперт в этом может что -то и не так.
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Подлодка Курск была с 2 корпусами и недоступная НАТОвским торпедам.........
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПотерпевший крушение Су-27 входил в Миргородскую бригаду. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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