 Потерпевший крушение Су-27 входил в Миргородскую бригаду. ВИДЕО

В эфире программы "Сейчас уже" на Громадському исполняющий обязанности руководителя пресс-центра командования воздушных сил Украины Дмитрий Струтинский сообщил, что бортовой номер разбившегося - 70, передает Цензор.НЕТ.

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Это подтверждают и фото, опубликованные на facebook-странице 831 бригады тактической авиации из Миргорода.

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Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины(Нарушение правил полетов или подготовки к ним).