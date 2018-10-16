 Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О падении истребителя сообщили в редакцию 20minut.ua жители села Уланов Хмельницкого района, передает Цензор.НЕТ.

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"Туда наши пожарные поехали сразу, - говорит Мария Леховая. - Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними - полиция"

Девушка сделала снимки, на которых видно, как гражданские люди отправились к месту падения самолета на машинах и велосипедах. Все хотели посмотреть, что случилось. Через несколько минут над деревней и полем стал кружить другой самолет. Пошли разговоры о поисках пилота, который якобы катапультировался.

"Самолет крутился, когда падал, - рассказали также люди, видевшие момент падения истребителя. - Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле".

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"Через несколько минут вертолет сел. Из него вышли люди, бегают и что-то ищут, - пишет очевидец события, а через минуту посылает новое сообщение: - Территорию огородили, всех людей и машины выгоняют оттуда. Говорят, что два пилота разбились. Оба украинцы".















Фото и видео с места Марии Леховой.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).