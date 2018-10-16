EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  5297  33
Все про:авиакатастрофа (1005) Винницкая область (461) самолет (2117)

 Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле села Уланов упал военный самолет. Местные жители слышали гул, свист, а затем увидели кружение самолета и клубы дыма в поле.

О падении истребителя сообщили в редакцию 20minut.ua жители села Уланов Хмельницкого района, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате катастрофы Су-27 в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко. ДОБАВЛЕНО ФОТО

"Туда наши пожарные поехали сразу, - говорит Мария Леховая. - Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними - полиция"

Девушка сделала снимки, на которых видно, как гражданские люди отправились к месту падения самолета на машинах и велосипедах. Все хотели посмотреть, что случилось. Через несколько минут над деревней и полем стал кружить другой самолет. Пошли разговоры о поисках пилота, который якобы катапультировался.

"Самолет крутился, когда падал, - рассказали также люди, видевшие момент падения истребителя. - Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области

"Через несколько минут вертолет сел. Из него вышли люди, бегают и что-то ищут, - пишет очевидец события, а через минуту посылает новое сообщение: - Территорию огородили, всех людей и машины выгоняют оттуда. Говорят, что два пилота разбились. Оба украинцы".

Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине 01
Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине 02
Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине 03
Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине 04
Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине 05
Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине 06
Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине 07
Фото и видео с места Марии Леховой.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Источник: https://censor.net.ua/v3091721
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смотришь и...тяжело...погибли люди ...
 показать весь комментарий
 
 
По відео це має вигляд, як втрата керування літаком.
 показать весь комментарий
 
або як підбили - двигун або влучили в крило.
 показать весь комментарий
 
Вобщето на видео вертолет, который совершает штатную посадку.
 показать весь комментарий
 
 
Не мешай эксперду вещать. Он по отвалу земли на месте падения, даже не видя обломков, уже определил вероятную причину катастрофы.
 показать весь комментарий
 
Схоже відео з Ілом бачили? Це просто триндець, поки все норм -слава, лайки, шана, як тільки стається аварія - совецкає гавно, оффшори, зрадник порошенко і ко ко ко...
https://www.youtube.com/watch?v=-ClfzYsYtOA
 показать весь комментарий
 
 
да я к тому, что из за таких понтов, можно было ото весь ряд самолетов лишиться.
 показать весь комментарий
 
Так а как пилоты не катапультировались? На авиашоу в Скнилове в таком же самолете среди всего пи..деца и то успели.
 показать весь комментарий
 
 
Отводил пилот самолёт от села.Второй-не известно почему погиб
 показать весь комментарий
 
 
на авиашоу видел видео как почти с самой земли катапультировались, а тут уже чистое поле. может все произошло слишком быстро на скорости, или перегрузки от резкого маневра пр аварии.
 показать весь комментарий
 
Очень давно я присуствовал при установке в самолёт кресла нового типа- оно позволяло раскрыться парашюту с земли при катапультировании.Здесь пилот не собирался использовать катапульту .Село рядом
 показать весь комментарий
 
 
??? Какое отношение имеет "Село рядом" в контексте Вами же сказанного "оно позволяло раскрыться парашюту с земли при катапультировании".
Ладно не с земли ну метров с 50 до земли мог бы катапультироваться. Он что боялся на парашюте приземлится в село, да и вряд ли катапульта отстреливает на несколько км ?
 показать весь комментарий
 
Под видео на ютубе орки срач устроили. Автор видео не отключил комментарии. Кацап что ли он?
 показать весь комментарий
 
 
Да уж... Кацапам счастья привалило...
 показать весь комментарий
 
 
Немного остудят жопы после "Союза" и автокефалии и дальше страдать будут. З'явилося відео з місця аварії Су-27 на Вінничині - Цензор.НЕТ 1594
 показать весь комментарий
 
 
"Самолет крутился, когда падал"..... не вышли из штопора...... машины может и испраные но уже старые..... может ошибка пилотов(дал другу порулить своей машиной)..... но в любом случяе людей очень жаль......

p.s.
и да как - то у американцев нескладывается с сушками - 15 сентября в Неваде в зоне 51 разбился тоже су 27 - пилот Эрик Шульц погиб.
 показать весь комментарий
 
Видео конечно хреновое, но есть впечатление что самолет падал плашмя с минимальной горизонтальной скоростью. Если ,со слов свидетелей, "кручение" имело характер поперечного то это вывод самолета на запредельные режимы на малой высоте что вызвало срыв в штопор с невозможностью исправить ситуацию в виду недостаточного запаса по высоте. Если это было продольное вращение,то горизонтальная скорость была бы большой и обломки раскидало бы на значительной площади.Также пикирование под большим углом с продольным вращением имеет свой характер разброса обломков. Хоть не являюсь специалистом в этой области, но на 99 процентов уверен в "человеческом факторе", к сожалению.
 показать весь комментарий
 
 
Видео конечно хреновое, согласен, но не настолько чтоб в МИ-8 увидеть СУ-27.
 показать весь комментарий
 
Говоря "тут" я имел в виду "в ми8 увидеть су27".
 показать весь комментарий
 
Я не знаю и знать не хочу что Вы имели ввиду,и что увидели в видео, это сугубо Ваши личные проблемы. На видео не "самолет падал плашмя с минимальной горизонтальной скоростью",
а в штатном режиме- с минимальной горизонтальной скоростью садится вертолет МИ-8.
 показать весь комментарий
 
Пілоти майстри, за ті декілька секунд змогли врятувати багато мешканців села... це Подвиг!!! (((
 показать весь комментарий
 
 
Примерно такой же как 60% разбитых ментами Приусов, если разбил и никого не убил-премию давать нужно и награждать.
 показать весь комментарий
 
А оператор ,гад, говорит ..о начальство якэсь пи@дуе
 показать весь комментарий
 
Из летатательных аппаратов на фото велосипеды, а сушка где?
 показать весь комментарий
 
На последних секундах видео. В перемешку с землей.
 показать весь комментарий
 
Вы ж постом выше в этом видео увидели "что самолет падал плашмя с минимальной горизонтальной скоростью"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПоявилось видео с места аварии Су-27 на Винничине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх