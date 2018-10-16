 Появилось видео с места аварии Су-27 на Винничине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О падении истребителя сообщили в редакцию 20minut.ua жители села Уланов Хмельницкого района, передает Цензор.НЕТ.
"Туда наши пожарные поехали сразу, - говорит Мария Леховая. - Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними - полиция"
Девушка сделала снимки, на которых видно, как гражданские люди отправились к месту падения самолета на машинах и велосипедах. Все хотели посмотреть, что случилось. Через несколько минут над деревней и полем стал кружить другой самолет. Пошли разговоры о поисках пилота, который якобы катапультировался.
"Самолет крутился, когда падал, - рассказали также люди, видевшие момент падения истребителя. - Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле".
"Через несколько минут вертолет сел. Из него вышли люди, бегают и что-то ищут, - пишет очевидец события, а через минуту посылает новое сообщение: - Территорию огородили, всех людей и машины выгоняют оттуда. Говорят, что два пилота разбились. Оба украинцы".
Фото и видео с места Марии Леховой.
Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xOpfBo7IrOs
https://www.youtube.com/watch?v=-ClfzYsYtOA
Ладно не с земли ну метров с 50 до земли мог бы катапультироваться. Он что боялся на парашюте приземлится в село, да и вряд ли катапульта отстреливает на несколько км ?
p.s.
и да как - то у американцев нескладывается с сушками - 15 сентября в Неваде в зоне 51 разбился тоже су 27 - пилот Эрик Шульц погиб.
а в штатном режиме- с минимальной горизонтальной скоростью садится вертолет МИ-8.