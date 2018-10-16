 Не увидел ни одного подтверждения, ни одного доказательства, - замглавы СВР Семочко о журналистском расследовании его доходов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ЗІК
По его словам, он не считает случайностью выход этого сюжета через месяц после назначения на должность.
Также он продемонстрировал украинский паспорт своей жены.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
https://censor.net.ua/news/3089440/nabu_otkrylo_ugolovnoe_proizvodstvo_v_otnoshenii_semochko_zamglavy_vneshneyi_razvedki
Шото знакомое...
А то думаешь своими хитроwыеbаными заяалениями отиазаться?
А по баблу - пусть выглянут в окно на чем он приехал! И проследят где он ночует!
Хотя и паспортов для контразведчика более чем достаточно!
Лолита рулит...
при больших деньгах... две недели.... для этого даже замного...
Для хорошей чистки нужны сроки и хорошие схемы!
Такой объем активов + недвижимость - это ведь не Камазами нал вывезти!
Мені здається, що допоки такого "симочку" не повісять на воротах власного палацу в Кончі - вони й далі будуть знущатись над нами
Поэтому он в искреннем недоумении...
Если оболгали - подавай на Бигуса в суд. Или он уже априори - "агент крымбля"?
Жиденько обделалась соей шавка. А хряк продолжает молчать.
Захват Крыма, когда практически все сотрудники УСБУ республики оказались изменившими присяге предателями, похоже, так ничему и не научил тех, кто сегодня у власти...
Никто первый инсайд так и не опроверг. Мнут обществу яйца, вместе с терпением, чтобы отмазать этого кацапского засланного казачка.
В стране, на должностях 40% явных кацапских любителей и наших предателей, а мы все мечтаем о Европе и о "Прощай Раша".
Жаль, шо в 2014 году пацаны эту шваль не вырезали нах. Щас получаем от их ответку.