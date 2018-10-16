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 Политика Украины
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 Не увидел ни одного подтверждения, ни одного доказательства, - замглавы СВР Семочко о журналистском расследовании его доходов. ВИДЕО

Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко заявил, что в материалах журналистского расследования о его доходах нет "ни одного доказательства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ЗІК

По его словам, он не считает случайностью выход этого сюжета через месяц после назначения на должность.

Также он продемонстрировал украинский паспорт своей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко. ДОКУМЕНТ

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/v3091697
 
 
 Топ комментарии
 
І моторошна тиша від завжди говіркого петі.. Навіть службового розслідування немає.. Оце так довіра до сємочко.. Потужно!
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Он получил инструкции от куратора, а там всего одна методичка - какие ваши даказательства, ихтамнет, смотрели на шпиль.
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...Ему написяй в глаза, а он скажет: Божья роса!
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І моторошна тиша від завжди говіркого петі.. Навіть службового розслідування немає.. Оце так довіра до сємочко.. Потужно!
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Гимлер спросил у Мюллера: А Штирлиц шпион? А хрен его знает сказал Мюллер! ПОТОМ УВИДИМ.
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За всього мого нейтрального ставлення до цієї персони, але право вимагає не виправдовуватися, а саме довести провину/злочин. тобто доводити мають журналісти, подавши докази до суду, якщо знайдуть статтю. Своєю чергою, він може подати до суду за наклеп. Чекаємо.
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Ваши доказательства - не доказательства.

Шото знакомое...
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Пожалуйста пописайте мне в глаза, я давно не ощущал божественного.
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Ну так скажи шо это звиздёшь.
А то думаешь своими хитроwыеbаными заяалениями отиазаться?
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Он получил инструкции от куратора, а там всего одна методичка - какие ваши даказательства, ихтамнет, смотрели на шпиль.
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Доказів нема, але нема доказів де взялися статки Семочко. Як треба діяти?
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Т.е. копии рашинских паспортов его семьи и вытяги из рашинского реестра - не док-ва!
А по баблу - пусть выглянут в окно на чем он приехал! И проследят где он ночует!
Хотя и паспортов для контразведчика более чем достаточно!
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Явные агенты кремля как этот рашист Семочко чувствуют себя хозяинами в Украине, потому что агент ГБни Лолита их прикрывает за свою липецкю фабрику.
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Долго думал 2 недели и чисто шоколадная отмазка я честный Вы все врет и опять в норку деньги пересчитывать
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Не нормальный пацан. Когда гибридный пахан поставил на хлебное место, какие могут быть вопросы и расследования ???? Вон Югик обмывает провал в ВР. Завтра увидим очередные перлы. А этот чем хуже ?
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кум пуйла Медведчук - назначен лично Порошенко своим представителем, этот сотрудник ФСБ семочко назначен замом СБУ по представлению Порошенко, иначе бы давно сняли этого рашиста Семочко...
Лолита рулит...
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А три будинки в Козині? "Всі мої статки внесені в декларацію". Тільки для громадськості ви їх закрили, падлюки.
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и даже носки дырявые народу не продемонстрировал...орден однозначно.
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Внешний вид напряженный, фразы чеканит (заучил)...Врет, как дышит, значит,все, что накопали журналюги есть истинная правда.
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уже успел хвосты подчистить?
при больших деньгах... две недели.... для этого даже замного...
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Вряд ли.
Для хорошей чистки нужны сроки и хорошие схемы!
Такой объем активов + недвижимость - это ведь не Камазами нал вывезти!
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Журналистское расследование...?Не помешает.Но для "птицы"такого уровня расследование серьезных спецслужб требуется.
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Він що ще на свободі і має можливість ховати кінці в воду? у влади параліч чи імпотенція? чи водянка мізків? щось є, треба терміновий діагноз
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А где соефая братия? Почему не зашищает честь гебнявого, шеколадного ставленика?
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200 загиблих людей - це пріоритетні завдання, затверджені керівництвом...ню-ню. не збрехав.
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Ну, от вже почалось....
Мені здається, що допоки такого "симочку" не повісять на воротах власного палацу в Кончі - вони й далі будуть знущатись над нами
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Мистеру Линчу будет всё равно, ему доказательств всегда хватает.
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Спорим у меня Блек в вольере уговорит его во всём признаться Не побачив жодного підтвердження, жодного доказу, - заступник голови СЗР Семочко про журналістське розслідування його доходів - Цензор.НЕТ 4605
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Дело в том шо для семочки все его дела НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - А НОРМА.
Поэтому он в искреннем недоумении...
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На шпили любоваться пора тебе ехать Зернятко...
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"Также он продемонстрировал украинский паспорт своей жены" - А это ему мешает иметь еще один паспорт, российский? У Труханова, к примеру.

Если оболгали - подавай на Бигуса в суд. Или он уже априори - "агент крымбля"?
Жиденько обделалась соей шавка. А хряк продолжает молчать.
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Один будинок від продажу бізнесу жінки в намкришу, а про два інших навіть не хоче розмовляти. Оце таке у нас заступник голови СБУ.
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Позовите старшего следователя по фамилии Паяльник Не побачив жодного підтвердження, жодного доказу, - заступник голови СЗР Семочко про журналістське розслідування його доходів - Цензор.НЕТ 7254
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Разоблачена группа чиновников Запорожской области, более трех лет (!!!) работавшая на россию, активно сотрудничая со спецслужбами врага в проведении подрывной деятельности против Украины. И "помощь" в такой "работе" им оказывал один из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской (!!!) области!
Захват Крыма, когда практически все сотрудники УСБУ республики оказались изменившими присяге предателями, похоже, так ничему и не научил тех, кто сегодня у власти...
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Не читал и не смотрел. Хватает уже инсайдов об этом пиздюке, больше чем надо.
Никто первый инсайд так и не опроверг. Мнут обществу яйца, вместе с терпением, чтобы отмазать этого кацапского засланного казачка.
В стране, на должностях 40% явных кацапских любителей и наших предателей, а мы все мечтаем о Европе и о "Прощай Раша".
Жаль, шо в 2014 году пацаны эту шваль не вырезали нах. Щас получаем от их ответку.
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Не хватает дамы с чернобуркой для антуража!!!))) Бинго!)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНе увидел ни одного подтверждения, ни одного доказательства, - замглавы СВР Семочко о журналистском расследовании его доходов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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