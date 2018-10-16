 "Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою. ВИДЕО

Видео учений "Чистое небо-2018" опубликовало "Военное телевидение Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

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В тестах принимали участие группы по 4-5 самолетов с обеих сторон. От Украины в боях были задействованы семь единиц Су-27М1/УБМ, США представляли шесть машин F-15C Eagle.