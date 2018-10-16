 "Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою. ВИДЕО

В учебном воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра украинские истребители Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации показали себя лучше F-15C Eagle Национальной Гвардии США.
Видео учений "Чистое небо-2018" опубликовало "Военное телевидение Украины", сообщает Цензор.НЕТ.
Смотрите также: "Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты. ФОТОрепортаж
В тестах принимали участие группы по 4-5 самолетов с обеих сторон. От Украины в боях были задействованы семь единиц Су-27М1/УБМ, США представляли шесть машин F-15C Eagle.Источник: https://censor.net.ua/v3091669
Источник:https://censor.net.ua/v3091669"
Насчёт механизации есть только смутные подозрения...
СССР много соли народа потратил на такие шедевры как Т-64/Т-72 и Су-27
паРашка до сих пор пыжится выдавая за свои достижение, перекроив Су-27 в Су-34/35 и Т-72 в Т-90
В Винницкой области потерпел крушение самолет ВВС ВСУ Су-27.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Самолет принимал участие в международных учениях «Чистое небо 2018».
На данный момент проводится поисково-спасательная операция.
17 мин. ·
Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27. Здійснюються пошуково-рятувальні заходи.
вот это блин открытие!!! )))
а Су-27 не Миг-29 )))
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARD_Jdto6_8ewEk-F7sfarxaFgpOwqYj5GUEUc6xa7PjAmR2e0c2g6QbQzvSlqX0fS9wvGGlEStRNsFe&hc_ref=ARRl-8rYF57ERqCCCrBN6NxHCAxDuV73w0kYNojekS_0z5fkq6PuZvhKFqQo_s2WoXE&fref=nf
Лица аж светятся.
Очередное награждение Полторака и Муженко на очереди...
Воровская рошеновская мразь рулит
Самолеты не падали, когда не летали
И в падении превзошли.
Ни один F15 вроде не падал за сегодня