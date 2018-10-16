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 Политика Украины, Технологии
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Все про:ВВС (174) учения (1900)

 "Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою. ВИДЕО

В учебном воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра украинские истребители Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации показали себя лучше F-15C Eagle Национальной Гвардии США.

Видео учений "Чистое небо-2018" опубликовало "Военное телевидение Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

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В тестах принимали участие группы по 4-5 самолетов с обеих сторон. От Украины в боях были задействованы семь единиц Су-27М1/УБМ, США представляли шесть машин F-15C Eagle.

Источник: https://censor.net.ua/v3091669
 
   
 Топ комментарии
 
"Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации
Источник:https://censor.net.ua/v3091669"

Насчёт механизации есть только смутные подозрения...
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Тренировки вместе с F15 - это хорошо. Если все будет и дальше так идти, то будут тренировки и на F15 - их есть б/у в военторге. Главное что бы было кому на них летать.
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Превзошли. По падению в болото.
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"Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации
Источник:https://censor.net.ua/v3091669"

Насчёт механизации есть только смутные подозрения...
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В маневренности.

СССР много соли народа потратил на такие шедевры как Т-64/Т-72 и Су-27

паРашка до сих пор пыжится выдавая за свои достижение, перекроив Су-27 в Су-34/35 и Т-72 в Т-90
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Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, - Генштаб ВСУ


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Тренировки вместе с F15 - это хорошо. Если все будет и дальше так идти, то будут тренировки и на F15 - их есть б/у в военторге. Главное что бы было кому на них летать.
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Увага.Трагічні новини!!!

В Винницкой области потерпел крушение самолет ВВС ВСУ Су-27.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Самолет принимал участие в международных учениях «Чистое небо 2018».
На данный момент проводится поисково-спасательная операция.
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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

17 мин. ·
Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27. Здійснюються пошуково-рятувальні заходи.
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думаю не су, а пилот наш.МОЛОДЦЫ!!! Слава Україні !!!
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)))
вот это блин открытие!!! )))
а Су-27 не Миг-29 )))
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Это не тот самый 27-й, что сегодня потерпел крушение?
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В лицо-книга видел.Но.офиц.подтверждения не нашёл
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Есть на многих наших сайтах, ЦН как всегда тупит.
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Ну накати 100 гр, у тебя сегодня есть повод.
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Я в отличии от некоторых никогда не радуюсь никаким трагедиям.
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Во у мужиков праздник - поигрались в самолетики!!!
Лица аж светятся.
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Превзошли. По падению в болото.
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Млять, превзошли... Что радоваться теперь 20-ти нашим грачам, которые использовались последний раз в бою в 14???!!! Это как нам помогает совершать налеты на скопление/склады/командные??? Что теперь другие сотни наших летчиков перенимают опыт??? Ах.... минские соглашения? Вонючая совдеповская бровада...
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов желает получить украинское гражданство. Об этом рассказал дядя бойца Алекс Нурмагомедов. По его словам, они прилагали максимум усилий для того, что боец обзавелся паспортом с трезубцем.

"Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою - Цензор.НЕТ 7453
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В Винницкой области во время учений "Чистое небо" потерпел крушение истребитель Су-27.

Очередное награждение Полторака и Муженко на очереди...
Воровская рошеновская мразь рулит
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Что за бред? Причем Порошенко к тому, что наши пилоты - тупые водилы маршруток?
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Очередные Топонари долетались.
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Это не новость. Еще в 1992 году в учебных боях Су-27 показал полное превосходство над Ф-15 в ближнем маневренном бою.
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Ну все как на настоящих масштабных учениях - не без потерь к сожалению
Самолеты не падали, когда не летали
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а склады должны взрываться потому, что они военные склады?
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Так як зараз,наша авіація не літала,мабудь,ніколи. Що не може не радувати.
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Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, - Генштаб ВСУ
И в падении превзошли.
Ни один F15 вроде не падал за сегодня
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уж не тот ли это Су - 27, что СЕГОДНЯ РАЗБИЛСЯ над Винничиной?????????
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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