 Решение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко. ВИДЕО

"И после того, как на Совете безопасности Российской Федерации было принято решение о защите, я еще раз обращаю внимание - Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины, и это является элементом гибридной агрессии. И мы четко понимаем те угрозы, которые в связи с этим есть", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам реализации программы строительства жилья для военнослужащих во вторник в Старычах Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил: после исторического решения Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины и о неправомерности посягательств РПЦ на украинскую церковь, "вчера прошло заседание так называемого священного синода Русской православной церкви".
"В очередной раз они продемонстрировали, что они находятся под прямым непосредственным влиянием Кремля, Федеральной службы безопасности", - подчеркнул П.Порошенко.
или по твоей логике за каждого убитого солдата нужно по офицеру расстреливать?
эти склады испарились? поинтересуйся сколько боеприпасов было в бетонных хранилищах.
ты путаешься в собственной х@йне!
2 ярда или 4?
взорвали или продали?
если продали, то покажи мне пальчиком какой дебил купил у нас снаряды клепанные при сталине, которые как переменный ток "нет-нет, да @бнет"?
Было бы странно, если бы было иначе.
И не прикидывайся шлангом. Бо ща вспомню, шо ты в минуты слабости писал про свои вояжи на Роисю и с их территории в оккупированный Крым.
Подтянулся голосеевский мелкоуголовный элемент...
Чудило, тебя много обижали в колонии для малолетних, шо ты такой узкозаточенный?
Хочешь об этои поговорить? Тебя насиловали, били, заставляли есть фекалии?
Ты обращался в службу социальной помощи жертвам насилия?
Ты смотри - это может быть необратимо. Сегодня ты выискиваешь по ключевым словам определенные темы, а завтра так же навязчиво захочется покончить с собой.
Ты все-таки расскажи кому-нибудь о своей нелегкой судьбе.
Судя по всему, менты-оборотни насиловали тебя не один раз и случай очень запущенный.
Твои друзья ополченцы знают, что ты гей?
Ты сбежал от своих же подельников, живешь тут и жрешь за мой счет и позволяешь себе открывать свой поганый сепарский рот.
Геи гораздо выше тебя на социальной лестнице. Ниже тебя могут быть только совсем ассоциальные типы типа бомжей.
Скажи спасибо, что тебя обратно к твоим гнилозубым дружкам в ДНР не отправили.
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.
а про эту херь петя забув?
которую никто не отменял
такое ощущение складывается что до некоторых до сих пор не дошло что у нас война
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути!
141 год самосвяты мокшанские были никем не признанными и пребывали в расколе со всем христианские миром, потом обманом и подкупом выцыганили таки признание своей "патриархии", потом обманом подчинили себе Киевскую митрополию, потом Петя первый вообще упразднил патриархию на москальской Орде и её не было до 1918 года.
В итоге ряженые самосвяты получили "томос" от гэбни в 1943 году.)) убогие.
Сейчас ряженые мокшанские клоуны и их хахлятские подстилки из "У"ПЦ МП снова всем грозят, всех проклинают и скатываются в новый раскол. Надеюсь, никак не меньше, чем на пару столетий.))
Неужели кто-то из вменяемых реально думает, что у мокшанских гэбешных клоунов есть что-то от Христа и настоящего Христианства?
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути!
Ви дивитеся на світ очима Рабиновича та Мертвечука, і цьому ні хто не зарадить.
Зато опустил курс гривны и уровень жизни в 3,5 раза, лишил банковских сбережений, ввел непомерную плату за коммуналку, посадил патриотов, коррупцию и кумовство вывел на уровень выше прежнего. В результате Украина - самая бедная и самая коррумпированная страна Европы, люди бегут из нее миллионами, война давно стала бизнес-проектом.
Автокефалия - это конечно хорошо, на суде зачтется, но на выборах она Пете не поможет.