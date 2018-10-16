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 Политика Украины
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 Решение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко считает вмешательством во внутренние дела Украины решение Совета безопасности Российской Федерации о защите Русской православной церкви в Украине.

"И после того, как на Совете безопасности Российской Федерации было принято решение о защите, я еще раз обращаю внимание - Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины, и это является элементом гибридной агрессии. И мы четко понимаем те угрозы, которые в связи с этим есть", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам реализации программы строительства жилья для военнослужащих во вторник в Старычах Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он отметил: после исторического решения Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины и о неправомерности посягательств РПЦ на украинскую церковь, "вчера прошло заседание так называемого священного синода Русской православной церкви".

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"В очередной раз они продемонстрировали, что они находятся под прямым непосредственным влиянием Кремля, Федеральной службы безопасности", - подчеркнул П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3091643
 
   
 Топ комментарии
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Склады уничтожил. Командующие ручные. В случае проигрыша - позовет путина.
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Факты - против методички ))
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потому и меняй, против фактов твоя методичка-пук в масляную лужу!
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Четыре склада уничтожено . Четыре ! - Никто не наказан. Какая нахер,методичка ? ))) - Ты в своем уме ???
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ну смотайся в рашу, ремня хуйлу вломи.
или по твоей логике за каждого убитого солдата нужно по офицеру расстреливать?
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Логика проста.До примитивного. - Четыре склада - тю-тю. На четыре мильярда долларов. Если бы эти склады не были проданы..Зачем парашенке выгораживать муженок-хуен*к в ущерб своему имиджу и так трещащего по всем швам ?
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А ты не допускаешь мысли,что взрывы могли быть фиктивными ? Шоб ты знал,вся украинская техника пользует снаряды совкового производства. Так как ничего другого кроме тех сау и танков,нет.И продать это за пол цены или даже треть,очень лакомый кусок. - И возникает вопрос. Почему не наказаны ответственные ? Такое бывает лишь при заинтересованном сговоре.Элементарная логика любого.Не говоря уже о стандартном подозрении примитивного опера.
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КОМУ??? кому хоть даром нужны боеприпасы просроченные еще до нулевых?
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Даже США покупала патроны к калашу у бывших совковых стран. Для участников Афганской зачистки. -Фильм даже есть по реальным событиям.
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особенно мне тю-тю нравится)
эти склады испарились? поинтересуйся сколько боеприпасов было в бетонных хранилищах.
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мой комент затерли какие-то трансвеститы, я повторюсь:
ты путаешься в собственной х@йне! Рішення Радбезу РФ про захист РПЦ в Україні є втручанням у внутрішні справи України й елементом гібридної агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9038
2 ярда или 4?
взорвали или продали?
если продали, то покажи мне пальчиком какой дебил купил у нас снаряды клепанные при сталине, которые как переменный ток "нет-нет, да @бнет"?
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Коммент затерли админы.Видно даже им твой бред не по душе.
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Такое впечатление, что эти волания вокруг томоса животворящего - их с Хуйлом многоходовочка
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Одна методика - скажут кнуроботыРешение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2327
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А если всем понравится,то мозг на всех ? ))
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Один дамбасянин. Второй киевский титухан.

Было бы странно, если бы было иначе.
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Ахметов дамбасянин. А парашенко с ним дружит. Ты против парашенки ? ))
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Из вас двоих дамбасянин ты. Сначала сбежал туда, где лучше кормят, а потом стал гадить.

И не прикидывайся шлангом. Бо ща вспомню, шо ты в минуты слабости писал про свои вояжи на Роисю и с их территории в оккупированный Крым.
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Мусор, тебя же поперли из мусарни за то, что даже выход не смог найти. Шо ты там можешь предъявить?
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О!!!
Подтянулся голосеевский мелкоуголовный элемент...

Чудило, тебя много обижали в колонии для малолетних, шо ты такой узкозаточенный?
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По теме, мусорило. Расскажи как ты после того как у родителей борщаговской шпаны деньги выбивал за закрытие дел, а после службы за томос молился
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Т.е. тебя менты обижали.
Хочешь об этои поговорить? Тебя насиловали, били, заставляли есть фекалии?
Ты обращался в службу социальной помощи жертвам насилия?
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Обиженных с мусарни свои выгоняют. Поджопниками, прямо в интернетную ботву. Впрочем, не удивлюсь, если они с тобой вышеуказанные вещи производили, поймав на крысятничестве
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Значит не обращался. Значит вынашиваешь травму насилия в себе.

Ты смотри - это может быть необратимо. Сегодня ты выискиваешь по ключевым словам определенные темы, а завтра так же навязчиво захочется покончить с собой.

Ты все-таки расскажи кому-нибудь о своей нелегкой судьбе.
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Мусор, кто это тебе так пальцы разработал, что ты максимум за 2 минуты успел по слогам прочитать, а потом ещё и свою гейпоэму настрочить? Может ты массажистом на конюшне минстеця подрабатываешь за сено с комбикормом?
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И еще тебе не стоит так концентрироваться на объекте насилия. Ты постоянно бредишь ментами. Они тебе чудятся везде.

Судя по всему, менты-оборотни насиловали тебя не один раз и случай очень запущенный.
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Ну вот. И прояснилась картина.)) Встречный вопрос. Сможешь ли ты допустить участие пушилина в управлении Украиной ?
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Можем продолжить и в твоем стиле.

Твои друзья ополченцы знают, что ты гей?
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Ну шо, мусорок, слабо на долбасюру Ахмета, офшорного дружка гавкнуть? Отож бо
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Не опускайся так низко. Вопрос простой. И задан не случайно. Как продолжение начатого тобой откровения о преступном бомонде Донбасса.
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Да куда уж ниже, дамбасянин...
Ты сбежал от своих же подельников, живешь тут и жрешь за мой счет и позволяешь себе открывать свой поганый сепарский рот.

Геи гораздо выше тебя на социальной лестнице. Ниже тебя могут быть только совсем ассоциальные типы типа бомжей.
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Раз увиливаешь от простого ответа,значит ты не против и на такой поворот. Ну ты и мразь...
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Т.е. дамбасяцкий сепарский поц решил требовать прямых ответов... Рішення Радбезу РФ про захист РПЦ в Україні є втручанням у внутрішні справи України й елементом гібридної агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7753

Скажи спасибо, что тебя обратно к твоим гнилозубым дружкам в ДНР не отправили.
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Ты сумасшедший ? Если я плохо отношусь к ахметову,пушилину и тебе,то вы мне дружки ? )))
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Это сейчас единственная его "бонусная" тема. Про безвиз уже все забыли!
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Так введите визовый режим с кацапией, объявите всех парашкинских журналистов, персонами нон грата, прекратите торговлю с кацапией наконец.
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"Договор о дружбе ... " непродленный еще действует на наших керманычей . Еще не вышли с анабиоза .
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та неужели
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.

а про эту херь петя забув?
которую никто не отменял
такое ощущение складывается что до некоторых до сих пор не дошло что у нас война
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Порошенко єдиний, хто зробив те, чого не обіцяв!
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути!
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Петя типа жалуется))) Президент-терпила)) Интересно, западные коллеги его уважают? Ведь что бы он не говорил украинцам, они понимают, что президент он мягко говоря никакой! Это как рассказывать всем, что ты в доме хозяин, а на самом деле пол прохудился, с окон дует, канализация забита, а водопровод сгнил. Но я типа не при чем, это виноват тот товарищ, что жил до меня здесь 4 года назад. А почему нет ремонта - так мы с соседями скандалим. Короче на все отмазка)))
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снова в раскол

141 год самосвяты мокшанские были никем не признанными и пребывали в расколе со всем христианские миром, потом обманом и подкупом выцыганили таки признание своей "патриархии", потом обманом подчинили себе Киевскую митрополию, потом Петя первый вообще упразднил патриархию на москальской Орде и её не было до 1918 года.

В итоге ряженые самосвяты получили "томос" от гэбни в 1943 году.)) убогие.

Сейчас ряженые мокшанские клоуны и их хахлятские подстилки из "У"ПЦ МП снова всем грозят, всех проклинают и скатываются в новый раскол. Надеюсь, никак не меньше, чем на пару столетий.))

Неужели кто-то из вменяемых реально думает, что у мокшанских гэбешных клоунов есть что-то от Христа и настоящего Христианства?
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Порошенко єдиний, хто зробив те, чого не обіцяв!
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути! Решение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7873
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Багато чого він уже зробив, але ви не хочете цього бачити.
Ви дивитеся на світ очима Рабиновича та Мертвечука, і цьому ні хто не зарадить.
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Рошен не продал, войну за 2 недели не закончил, по 1000 грн. в день бойцам не заплатил...
Зато опустил курс гривны и уровень жизни в 3,5 раза, лишил банковских сбережений, ввел непомерную плату за коммуналку, посадил патриотов, коррупцию и кумовство вывел на уровень выше прежнего. В результате Украина - самая бедная и самая коррумпированная страна Европы, люди бегут из нее миллионами, война давно стала бизнес-проектом.
Автокефалия - это конечно хорошо, на суде зачтется, но на выборах она Пете не поможет.
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Путлер, вменшиваясь во внутренние дела Украины, хлчет показать что Москва не признает независимость и державность Украины!
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Вова Пупкин, вмешиваясь во внутренние дела Украины, хочет показать что ни он, ни Москва не признают независимость и державность Украины!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРешение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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