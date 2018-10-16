 Рада не сняла неприкосновенность с Колесникова. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Депутаты провалили голосование за снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности "оппоблоковца" Дмитрия Колесникова.
"За" проголосовало только 163 депутата.
Ранее Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законнымпредставление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.
За дачу согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности проголосовали 163 народных депутата на пленарном заседании во вторник при 226 минимально необходимых голосах.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.
викул ржёт в голосину с этого шапито, гы, я тоже! :
Порошенко: 'Мы не допустим реванша. Путин никогда больше не будет принимать решения за украинский народ' 19 сентября 2018, 22:12
Все, що можна зганьбити за ці роки було зроблено з особливою цинічністю.
Как не вышла сегодня под стены ВР и не проследили за "голосующими"
Источник:https://censor.net.ua/v3091641 "
А корреспондент считает малозначительным сразу же предоставить участников голосования?
Електронна реєстрація
Присутні-314 Відсутні- 109Это еще не считая тех кто отсутсвует в зале. Человек 250 на месте.
Клята барыга предала "идеалы майдана"? Пардон, а кто из тогдашних выдвиженцев
а) из другого теста леплен
б) имел хотя бы теоретическую возможность побороться во втором туре, и с кем?
На носу очередные выборы - так население опять радостно побежит голосовать за гречку, за мир, за крепких хозяйственников и за Юлю, потому что говорит с дрожью в голосе. И выберут новое Г из той же самой обоймы.
Тут, блин, только метод Моисея.