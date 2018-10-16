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 Политика Украины
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Все про:Константинопольский патриархат (51) УПЦ (702) православие (147) Драбинко (18)

 На сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко. ВИДЕО

Бывший личный помощник ныне покойного предстоятеля УПЦ (МП) Владимира (Сабодана), митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, а ныне викарный епископ Киевского митрополита, настоятель Спасо-Преображенского собора Александр (Драбинко) отмечает, что вопрос возможного перехода в единую поместную украинскую церковь должны решать приходские и епархиальные собрания, а также каждый иерарх лично.

"Этот процесс должен контролироваться той структурой, которая является у нас арбитром - Вселенской патриархией… - поскольку синод Константинопольского патриархата на последнем заседании отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Все мы, собственно, с этого момента (после принятия такого решения) являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви", - заявил митрополит Александр в интервью каналу "Громадське ТВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

...

"Если мы рассматриваем, что сегодня вся полнота Украинской православной церкви и Киевского, и Московского патриархатов является частью уже Константинопольской церкви, то тогда действительно придется менять название, придется называться Русской православной церковью в Украине, в чем я не вижу ничего страшного", - сказал иерарх.

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По его словам, чтобы "все было мирно и благополучно", каждый из епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) должен провести епархиальное собрание, а духовенство, соответственно, приходские собрания, чтобы определиться, кто хочет находиться в Украинской православной церкви, а кто хочет остаться в подчинении Московского патриархата.

При этом митрополит Александр считает, что решение самого иерарха, переходить в УПЦ или оставаться при Московском патриархате, будет его личным решением и "останется на совести самого владыки".

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"Что буду делать я и как я буду делать: мы будем принимать решение совместно на парафиальном совете, после этого, как будет сформировано мнение всей нашей общины, тогда будет и последним мой голос", - подытожил клирик.

Источник: https://censor.net.ua/v3091619
 
   
 Топ комментарии
 
зацените красоту игры!!!... вчера РПЦ и наш мудак Онуфрий ушли в раскол и запретили всем молиться в храмах Константинопольского Патриархата под угрозой отлучений от церкви, а сегодня Онуфрий уже сидит на Афоне в храме Константинопольского Патриархата и отпускает РПЦ смайлики... Кирилка Гуньдяев скрежешчет зубами...
На сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко - Цензор.НЕТ 8494
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а вот за эти слова и партбилет и погоны на стол положить можно!!!
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чья земля, того и церковь

На сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко - Цензор.НЕТ 2798 СЛАВА УКРАИНЕ! На сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко - Цензор.НЕТ 9109
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чья земля, того и церковь

СЛАВА УКРАИНЕ! На сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко - Цензор.НЕТ 9109
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а вот за эти слова и партбилет и погоны на стол положить можно!!!
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тогда фиг вам монашки в финскую баню!
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Ну ты это, не безобразничай, как же это я без монашек и ролексов (гундяич)
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"...поскольку синод Константинопольского патриархата на последнем заседании отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата."

Включая храмы Московкого Патриархата натерритори Украины включая Донбас и Крым..
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Осторожно! ГэБэшники внедряются в УПЦ (КП).
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УПЦ КП і УПЦ МП (РПЦ) належать Костянтинопільській церкві, але РПЦ усі зв'язки з нею розірвала та стала сектою.
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Кацап. Ти явно не вкурсі, хто цей священник.
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зацените красоту игры!!!... вчера РПЦ и наш мудак Онуфрий ушли в раскол и запретили всем молиться в храмах Константинопольского Патриархата под угрозой отлучений от церкви, а сегодня Онуфрий уже сидит на Афоне в храме Константинопольского Патриархата и отпускает РПЦ смайлики... Кирилка Гуньдяев скрежешчет зубами...
На сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко - Цензор.НЕТ 8494
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Онуфрий хитрый гуцул, когда он сам подписывал прошение о томосе
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Драбинко из когорты адекватных в УПЦ МП, таких там немало, и теперь Константинополь действительно развязал им руки для принятия решений.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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